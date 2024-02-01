港女萬歲︱趙頌茹激動重提與周永恆11年情 莊韻澄與前情敵狂爆張致恒惡行
趙頌茹自爆遭周永恆搞到「精神枯萎」
趙頌茹在節目中提到周永恆是自己的初戀，二人感情維持了11年，雖然離婚當時已經育有2個女兒，但絕對不是一時衝動下決定離婚，反而認為當時的離婚決定是一生中做得最好的決定：「呢啲唔係衝動，係明智之選，一世人中做最好決定同投資，成件事做得最好。家暴、佢又出軌，呢啲事會令一個女人枯萎，當時我好瘦，瘦到好恐怖，好乾，覺得自己係枯萎嘅植物。」
趙頌茹為愛女堅持不輕生
趙頌茹指與周永恆拍拖當時，曾經有一個條件極好的男子追自己，但自身性格極度專一，所以並沒有與該名男子發展。當田蕊妮問到有否曾經想過輕生時，趙頌茹堅決地表示為了2個愛女，並沒有想過：「冇諗過自殺，因為我有2個女，4歲同2歲，我諗跳咗落去易，但跟住X街唔得。」
趙頌茹爆大女鐘意Anson Lo
趙頌茹又指細女曾向自己講過向要「新爸爸」，希望有人能夠錫媽媽，但趙頌茹就表示並沒有拍拖的想法，對愛情沒有幻想，甚至連性需要都冇。趙頌茹指大女已經升讀中二，自己亦有同女兒討論談戀愛的事情：「暫時應該冇，因為佢鍾意啲風格有啲奇怪，我估暫時冇乜人會欣賞到，鍾意佢覺得好靚仔嘅Anson Lo（盧瀚霆）。」
莊韻澄透露張致恒曾求婚：我唔想做離婚KOL
另一嘉賓莊韻澄早在節目中就透露自己對每一段感情都非常認真，每位都視為結婚對象，不過唯獨對住張致恒就沒有以上想法：「拍拍吓覺得呢個（張致恒）真係唔得。佢有求過婚，但佢真係好靠唔住，我唔想做離婚KOL，我好似可以預視到，惟獨佢我係唔得。」
與「前情敵」同場 齊怒數張致恒惡行
莊韻澄在節目中又爆料指張致恒曾經要求互相交換電話檢查，結果被莊韻澄發現他在不同社交平台與女生調情。另一主持貝依霖（Chantale）就即刻大爆原來莊韻澄和張致恒交往期間，張致恒曾經私下聯絡自己：「佢同你拍拖時，都有send message畀我，話發夢見到我，幾時話我跳Lap dance（膝上舞）畀佢睇，我之後有同佢（莊韻澄）講返。」
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