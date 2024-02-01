港女萬歲︱趙頌茹激動重提與周永恆11年情 莊韻澄與前情敵狂爆張致恒惡行

由田蕊妮主持的網台節目《港女萬歲》「婚姻即地獄」篇邀請到趙頌茹、莊韻澄等人擔任嘉賓。與2位世紀賤男有過段情的趙頌茹和莊韻澄（前名：莊端兒）齊齊分享對婚姻的看法。趙頌茹在節目中就自爆遭周永恆搞到「精神枯萎」，而莊韻澄就激到當場同「前情敵」怒數Steven張致恒惡行！