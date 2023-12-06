趙頌茹

30歲咖喱 VS 41歲趙頌茹！「熟女天花板」大對決 網民想揀佢

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Keith

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近日香港YouTube頻道「香城映画」邀請到趙頌茹（阿Yu）和咖喱黃雅慧出演最新一段短片《媽的多重宇宙》，二人分別飾演兩位媽媽重回少女時代的角色。不少網民都大讚阿Yu同咖喱又靚又演得自然，仲隨即在討論區以「『熟女天花板』咖哩 x 阿Yu」為題開帖討論，大家都表示好難揀！

30歲咖喱 VS 41歲趙頌茹！

近日香港YouTube頻道「香城映画」邀請到趙頌茹（阿Yu）和咖喱黃雅慧出演最新一段短片《媽的多重宇宙》，二人分別飾演兩位媽媽重回少女時代的角色。兩位女神又到沙灘玩樂大曬小蠻腰，又去蘭桂坊酒吧飲酒狂歡，睇到一班網民都非常投入，大讚兩位女神又靚又演得夠曬自然。大部分網民更大讚現年41歲的趙頌茹站在即將踏入30歲的咖哩身旁竟然一啲都唔輸蝕，夠曬靚啊！

趙頌茹 二人齊齊露小蠻腰。
二人齊齊露小蠻腰。（圖片來源：YouTube@香城映画 截圖）
趙頌茹 兩位女神夠曬調皮。
兩位女神夠曬調皮。（圖片來源：YouTube@香城映画 截圖）
趙頌茹 網民大讚兩個都好靚。
網民大讚兩個都好靚。（圖片來源：YouTube@香城映画 截圖）

網民大讚阿Yu更勝一籌：好靚又好演技

該短片一出隨即引來網民熱議，更有網民在討論區以「『熟女天花板』咖哩 x 阿Yu」為題開帖討論。大部分網民都大讚阿Yu更勝一籌：「阿Yu 好靚呀！又好演技，多D搵佢拍野啦」、「原來係亞Yu，真係keep 得幾好，正」、「身材比例都已經贏曬」、「長腿冇得輸！」、「唔係話咖喱唔好，但阿Yu真係世一」等。

趙頌茹 已經41歲都仲好少女。
已經41歲都仲好少女。（圖片來源：IG@yuchiu24x7）

阿Yu走出家暴離婚陰霾 參加戀愛真人騷

阿Yu在2010年與周永恆結婚，後來遭男方偷食兼家暴，最後離婚收場。淡出娛樂圈的阿Yu在寫字樓做文員，一直獨立照顧兩個女兒。早前就獲ViuTV邀請出演戀愛真人騷《35+LOVE》。阿Yu指女兒都希望有人會欣賞媽媽，所以極力支持阿Yu參加節目。阿Yu雖然最後未有在節目中找到適合的對象，但依然獲得不少網民留言為其打氣：「丫Yu加油」、「講賢淑好媽媽好老婆質素，佢一定攞高分」、「女人真係唔應該比年紀去定義自己，更加唔應該因為有小朋友成為自己嘅難處」等。

趙頌茹 阿Yu在節目中一度講到激動落淚。
阿Yu在節目中一度講到激動落淚。（圖片來源：《35+LOVE》截圖）
趙頌茹 打扮起上嚟嘅阿Yu真係好靚。
打扮起上嚟嘅阿Yu真係好靚。（圖片來源：《35+LOVE》截圖）

30歲咖哩唔輸蝕 大派福利騷美好身段

雖然大部分網民都支持阿Yu，但不少網民都大讚咖哩好靚女。下星期就30歲的咖哩（原名：黃雅慧）擁有普通科醫生的資格，曾在屯門醫院的急症室工作約兩個月。2021年，黃雅慧辭去醫生工作，參加了ViuTV的真人秀節目《全民造星IV》，最終在40強止步。

早前在ViuTV《無制限探險隊》節目中，咖哩身穿水藍色泳衣在泳池中介紹非洲天氣，隨後更有不少在泳池中嬉戲及遊玩的鏡頭，大騷姣好身材，令節目組表示「這是一個令人難以集中的天氣預報」，而網民紛紛留言到：「Mike導多謝你」、「10星黃金畫面get」、「冇人留心聽咖哩講嘢」、「咖哩真係好正」

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咖哩身穿水藍色泳衣在泳池中介紹非洲天氣。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
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展示出甜美的笑容。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
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睇到網民心心眼。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
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心口脹卜卜。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
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鴛鴦戲水都有埋。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
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水中視角！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
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人人期待的畫面！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@香城映画 截圖、IG@yuchiu24x7、《35+LOVE》截圖、《無制限探險隊》截圖資料或影片來源：YouTube@香城映画

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