30歲咖喱 VS 41歲趙頌茹！「熟女天花板」大對決 網民想揀佢

近日香港YouTube頻道「香城映画」邀請到趙頌茹（阿Yu）和咖喱黃雅慧出演最新一段短片《媽的多重宇宙》，二人分別飾演兩位媽媽重回少女時代的角色。不少網民都大讚阿Yu同咖喱又靚又演得自然，仲隨即在討論區以「『熟女天花板』咖哩 x 阿Yu」為題開帖討論，大家都表示好難揀！