足球女將｜38歲倪碧賢曾與歐鎧淳有過段情 籃球界頗有名氣
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ViuTV真人騷《足球女將》參賽者之一的倪碧賢（NB）原來是香港女子甲組籃球員，並在籃球界早已闖出名堂。NB不僅在球場上表現出色，其私生活亦因與香港「女飛魚」歐鎧淳的一段緋聞而成為焦點…
曾與「女飛魚」歐鎧淳有過段情
2019年底，她與香港泳壇明星歐鎧淳傳出「SheShe戀」緋聞，掀起一陣熱議。當時，歐鎧淳與交往三年的男友胡子彤分手不久，隨即被媒體拍到與倪碧賢的親密合照，包括嘴對嘴的甜蜜瞬間，以及佩戴象徵倪碧賢球衣號碼「8」的戒指等「訂情信物」。雖然倪碧賢與歐鎧淳從未正式回應戀情傳聞，但兩人多次被目擊一同出遊、購物，甚至傳出購買家居用品疑似「築愛巢」，令外界對這段關係充滿好奇。
籃球矚目之星 曾代表香港出賽
倪碧賢在本地籃球界打出了一片天。她曾代表香港出戰三人籃球亞洲盃資格賽，並先後效力於多支女子甲組聯賽勁旅，目前則是「均安」隊的重要成員，身披8號球衣。2004年，倪碧賢在學界籃球賽事中大放異彩，帶領球隊奪下學界精英賽總冠軍、屯門區冠軍及埠際賽冠軍，並於同年榮膺Nike League神射手及最有價值球員（MVP），奠定了她在籃球圈的地位。
圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期