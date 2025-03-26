足球女將｜29歲王頤Ocean獲網民大讚「超可愛」長髮靚樣曝光勁有驚喜
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ViuTV真人騷《足球女將》播出近兩週，每集都掀起網民熱烈討論。近日，29歲的王頤（Ocean）就憑藉中性外型脫穎而出，網民紛紛大讚她性格可愛，充滿「反差萌」的魅力！
29歲王頤Ocean獲網民盛讚「超可愛」
現年29歲的王頤Ocean憑藉《足球女將》中的演出備受矚目。雖然她在節目中常被NB指責，但在昨晚（25日）播出的一集中，Ocean訴說自己的委屈時，卻意外贏得網民熱烈反響。大家紛紛讚她雖然外型偏中性，聲線卻格外甜美可愛：「Ocean把聲好嗲」、「Ocean開聲好有驚喜」、「仲以為佢講嘢會一樣偏中性」、「把聲cute到」等。
髮型多變 光頭長髮樣樣駕馭
Ocean身兼多職，不僅是武打演員，還是一名空手道運動員兼擁黑帶一段資格。多年來，她嘗試過各式各樣的髮型，從短髮、長髮到甚至光頭，無一不曾挑戰。網民一致稱讚她無論什麼造型都美感十足，尤其長髮造型更被認為最令人驚艷。
患ADHD與學習障礙 學歷卻超亮眼
Ocean曾在接受媒體採訪時坦言，自己患有ADHD和學習障礙，但這並未阻礙她的學業成就。目前，她正在攻讀建築學碩士，學歷令人刮目相看。此外，她還參演過多部影視作品，包括《深宵閃避球》、《填詞L》和《打天下》等，展現了多才多藝的一面。
圖片來源：IG@youroceanstyle、[email protected]、IG@viutv資料或影片來源：原文刊於新假期