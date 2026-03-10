足球女將2｜第一季MVP郭思回歸 盧均宜發掘3大傳控核心

ViuTV《足球女將2》今晚一集，港足傳奇盧均宜正式接任主教練一職，同時第一季MVP郭思亦宣布回歸球隊，成為第22名加盟球員。隨著三角賽激戰正酣，球隊架構逐漸完善，但新教練上任後的首週訓練卻揭露咗不少球員仍需改進嘅地方，令人好奇呢支女子足球隊能否在新領導下創造更佳成績。