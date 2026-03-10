足球女將2｜第一季MVP郭思回歸 盧均宜發掘3大傳控核心
廣告
ViuTV《足球女將2》今晚一集，港足傳奇盧均宜正式接任主教練一職，同時第一季MVP郭思亦宣布回歸球隊，成為第22名加盟球員。隨著三角賽激戰正酣，球隊架構逐漸完善，但新教練上任後的首週訓練卻揭露咗不少球員仍需改進嘅地方，令人好奇呢支女子足球隊能否在新領導下創造更佳成績。
港足傳奇盧均宜接掌教鞭 強調猜傳組織踢法
新一季主教練由港足傳奇人物盧均宜出任，佢強調球隊將採用以猜傳為主嘅組織踢法。盧均宜在首週訓練中特別留意球員表現，並點名讚賞NB倪碧賢、表妹吳梓清同陳樂琳嘅傳球能力出眾。不過佢亦坦言「第一個星期嘅訓練主要都係搵球隊嘅核心」，顯示新教練正努力摸索最適合球隊嘅戰術配置。盧均宜嘅加盟為球隊帶嚟專業指導，但同時亦為球員們帶嚟新挑戰。
第一季MVP郭思回歸 坦言去年身心俱疲
足球女將第一季MVP郭思正式宣布回歸球隊，成為第22名加盟球員。佢在訪問中坦承去年嘅經歷：「上年嘅身體同埋心理都去到一個好極端嘅位置，呃到佢自己一個位可能對自己嘅Performance都唔一定係好。」郭思表示今年會以更積極嘅態度面對挑戰，「今年我會覺得誘因有餘啲態度係積極嘅」。
首週訓練揭露弱點 多名球員需要改進
盧均宜執教首週訓練後，發現球隊仍有不少需要改善嘅地方。佢直言表妹吳梓清「基本功未夠好，猜傳未做到10下」，顯示即使傳球能力獲得讚賞，但基本功仍需加強。另外，在前後柱概念訓練中，wingki同rose ma在走位方面遇到困難，「效果未如理想」。呢啲問題反映出球員們雖然經過五人賽訓練有所進步，但要達到新教練嘅要求仍需更多努力。
球隊架構漸入佳境 螢花重新綻放
隨著三角賽進行得如火如荼，足球女將嘅球隊架構正逐漸完善。球員們表示經過五人賽後都有明顯進步，「返起一對波嘅時候我哋就要用學到嘅嘢同其他隊友做配合」。球隊開始從個人技術提升轉向團隊合作，「我哋變成返一個螢花開始返開始返咁多個球員一齊嘅訓練」。
資料或影片來源：原文刊於新假期