足球女將｜蘇皓兒被逼再跳10年前《Candy Ball》 2字形容感受 網民最驚訝1件事
《足球女將》蘇皓兒：咁多年前嘅歌仲攞出嚟播
Chloe在《足球女將》中，想不到除了踢波之外，仲要表演跳舞，只見她無奈地以「好煩」二字來形容今次被逼著重跳《Candy Ball》的感受，笑言：「咁樣好煩，咁多年前嘅歌仲攞出嚟播，我記得節目組最後仲要播晒成段歌，逼我跳舞，我受群眾壓力嘅影響，竟然跳咗！」
網民勁讚美好回憶：重複睇咗十幾次
雖然Chloe今次跳《Candy Ball》的影片只長約15秒，但有網民話不停狂loop成個鐘，仲勁讚係「集體回憶」：「冇人會唔鍾意睇Chloe跳多一次Candy Ball」、「太精彩，重複睇咗十幾次」、「真係美好回憶」、「係回憶殺」、「強烈建議郭Sir場邊大聲唱，提振士氣同埋干擾對手」、「但真係好好睇，賞心悅目。令節目生色不少」等。
提議搵陳葦璇、Tania再合體表演《Candy Ball》
更有不少網民表示最驚訝係Chloe竟然仲記得《Candy Ball》的舞步：「咁多年Chloe仲記得D steps」、「仲記得點跳，真係好勁」、「仲記得點跳先好嘢」，更有網民想起另一前As One成員陳葦璇也曾在ViuTV節目《肥美人》中重跳過《Candy Ball》，提議：「葦璇同Tania幾時可以一齊跳」、「強烈要求全隊跳！」
蘇皓兒14歲入行 女團門面擔當出身
現年30歲的蘇皓兒在14歲入圍《 Yes！》校花選舉、16歲開始做模特兒。在20歲在商業電台節目《好出奇》的選秀中脫穎而出，加入女子組合As One，與陳葦璇（Kayan）、陳苑澄（Tania）和吳思佳（Shin）組成四人團體。她們被送往韓國接受專業訓練，並推出單曲《Candy Ball》，蘇皓兒在組合中擔任第二主唱及門面擔當。
As One 四分五裂
女子跳唱組合As One自2012年成立，出道前曾籌備超過一年，2015年推出的《Candy Ball》更被封為女團神曲之一，但組合成員經常洗牌，到2017年終正式解散，解散前已只剩下蘇皓兒（Chloe）和陳葦璇（Kira）兩位成員，其中前成員陳苑澄（Tania）曾在2018年參選港姐，成功打入五強，並簽入TVB。陳葦璇則在2020年參加ViuTV《全民造星3》，並贏得亞軍。蘇皓兒更因近年拍廣告和拍劇等深入民心，成為宅男女神。
2015年 As One《Candy Ball》：
《Candy Ball》MV推出10年累積多達339萬Views
《Candy Ball》推出至今已近10年，憑著甜美風格，被譽為最經典女團歌，MV至今已累積多達339萬Views數。2021年，ViuTV《全民造星4》中，Day（許軼）、Elka（鄭芷淇）、阿Yo（郭曉妍）、Mei Mei（曾美欣）、Tania（陳紀澄）和阿蛋（黃詠霖）翻唱《Candy Ball》，令這首歌再翻Hit，之後她們亦有再翻拍《Candy Ball》MV，令不少網民都慨嘆As One超正，只係「生不逢時」。
【Candy Ball @lolly.talk 聖誕特別版】