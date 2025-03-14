足球女將｜Niki郭雅琪成「負評王」被轟3大罪狀 串嘴反擊網民指控
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ViuTV足球真人騷《足球女將》近日正在熱播，節目由24位女藝人、前運動員及現役運動員為主角，目標訓練她們組成一支女子足球隊參加比賽。不過第3集中，有「港台瑜伽女神」之稱嘅23歲郭雅琪（Niki）因缺席訓練的理由牽強，加上道歉態度亦令人詬病。Niki日前（13日）就在社交平台發文反擊，更公開缺席嘅真正原因……
足球女將｜出席人數超不足激嬲教練
近日播出嘅第三集中，參賽者原定早上7點全員到場，但到了7點03分，只有12人現身，僅達一半人數。令教練郭Sir難掩怒火直言：「唔踢早講吖，搵第二個！」、「一朝早焫㷫我！」並表示：「佢哋揀咗參加呢個節目，踢得呢場波，佢哋要預咗係咁辛苦。」
節目中郭Sir亦留言予Niki：「我聽隊crew話你起唔到身，老實講，失望嘅，因為你自己應承咗我，我冇逼你，但係我要一個好好嘅理由，因為我唔可以長期落去都係你有特權」。隨後郭Sir亦透露Niki曾向自己表示有情緒問題，晚上難以入睡而導致無法起床，不過郭Sir亦直言球隊係淘汰制，Niki無法出席就需面對被foul走嘅結果。
足球女將｜Niki郭雅琪缺席理由網民轟太牽強
節目組事後向缺席者了解原因，Niki的回應卻令人意外。她說：「因為我個鬧鐘俾人禁熄咗，我聽唔到鬧鐘響，我校咗四個鬧鐘啊大佬，全部幫我熄咗。」
網民炮轟3大罪：好hea、串嘴、好mk
不過Niki嘅理由就被網民炮轟好hea，而且Niki向各位隊友道歉時嘅態度亦被狠批串嘴：「好sorry就係可能我朝頭早都冇嚟到，淨係嚟過一次。可能因為啲私人原因，所以分咗同我一組，可能有好多嘢我都會唔明。咁呢個我承認嘅，因為『錯就認啦，打就企定啦』 ，我明嘅呢樣嘢，所以跟住落嚟呢段時間我都會出席嘅。」
足球女將｜Niki郭雅琪串嘴反擊網民指控
事後Niki向製作組補充：「雖然我有啲時候好似表現得好Hea，但係教練都會更加take care我，會監督我，我都唔好意思浪費咗佢哋一番心意。」不過其發言網民就似乎唔收貨，兼繼續狠批Niki嘅態度「好mk」。
對於網民嘅負評，Niki日前就在社交平台發文反擊：「認真講句真話就mk，咁我要講咩。有邊個工作唔係為錢，大佬我7:00最早教班」，更自爆自己在幕後爆喊原因：「喺幕後喊因為情緒問題戒緊藥，要講出來咩」、「我就無講錯嘢嘅」。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、ig@niki_yaqi資料或影片來源：原文刊於新假期