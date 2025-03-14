足球女將｜Niki郭雅琪成「負評王」被轟3大罪狀 串嘴反擊網民指控

ViuTV足球真人騷《足球女將》近日正在熱播，節目由24位女藝人、前運動員及現役運動員為主角，目標訓練她們組成一支女子足球隊參加比賽。不過第3集中，有「港台瑜伽女神」之稱嘅23歲郭雅琪（Niki）因缺席訓練的理由牽強，加上道歉態度亦令人詬病。Niki日前（13日）就在社交平台發文反擊，更公開缺席嘅真正原因……