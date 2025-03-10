足球女將｜28歲Kylie C鄭杞瑤索爆身材曾掀熱議 網民激讚「才貌雙全」

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ViuTV全新真人騷《足球女將》在3月10日開始播出，24位女將各有各魅力，其中足球主播Kylie C（鄭杞瑤）憑藉索爆身材與專業旁述迅速爆紅，成為全場焦點。
Kylie C （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

Kylie C性感現身賀歲盃一炮成名

現年28歲的Kylie C為足球主播，連續兩年都擔任賀歲盃的主持之一。Kylie C連續兩年都以超緊身紅色樽領衣服登場，玲瓏浮凸的身形成功成為了焦點。她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。

Kylie C 從去年賀歲盃側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。（圖片來源：NowTV截圖）
從去年賀歲盃側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。（圖片來源：NowTV截圖）
Kylie C 今年再露埋香肩！（圖片來源：IG@yaus_workshop）
今年再露埋香肩！（圖片來源：IG@yaus_workshop）
Kylie C 鄭杞瑤對足球的熱愛並非一時興起。她是英超球隊阿仙奴（Arsenal）的忠實球迷，經常在社交媒體分享與足球相關的內容。（圖片來源：IG@ckykylie）
鄭杞瑤對足球的熱愛並非一時興起。她是英超球隊阿仙奴（Arsenal）的忠實球迷，經常在社交媒體分享與足球相關的內容。（圖片來源：IG@ckykylie）

學霸甜心多語言才能

Kylie C.不僅外表亮麗，她還是一位學霸甜心，擁有自閉兒童行為治療師的身份。她曾攻讀犯罪心理學，並精通多國語言，包括日文、德文、韓文和西班牙文等。

Kylie C Kylie C.今年28歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.今年28歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C 鄭杞瑤又稱「杞子」。（圖片來源： IG＠ckykylie）
鄭杞瑤又稱「杞子」。（圖片來源： IG＠ckykylie）
Kylie C Kylie C.一向是阿仙奴球迷。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.一向是阿仙奴球迷。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C 現時Kylie C. 的IG有超過20萬Followers。（圖片來源： IG＠ckykylie）
現時Kylie C. 的IG有超過20萬Followers。（圖片來源： IG＠ckykylie）
Kylie C Kylie C.原來是學霸，在大學時修讀犯罪心理學。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.原來是學霸，在大學時修讀犯罪心理學。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C Kylie C.曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C Kylie C.更精通多國語言。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.更精通多國語言。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）

曾參加《口罩小姐》獲改名為「Triple May」

Kylie C.的才華不僅限於足球領域，她在《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，並在多個綜藝節目中大放異彩。她的火辣身材更是讓她在《尾二一屆口罩小姐選舉》中被ERROR改名為「Triple May」。

Kylie C Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。（圖片來源：ViuTV）
Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。（圖片來源：ViuTV）
Kylie C 「Triple May」意思係仲勁過「Double May」。（圖片來源：ViuTV）
「Triple May」意思係仲勁過「Double May」。（圖片來源：ViuTV）
Kylie C 面試時Kylie C已表演足球旁述，成功入圍。（圖片來源：ViuTV）
面試時Kylie C已表演足球旁述，成功入圍。（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：IG@viutv、[email protected]、IG@ckykylie、NOWTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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