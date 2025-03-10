足球女將｜28歲Kylie C鄭杞瑤索爆身材曾掀熱議 網民激讚「才貌雙全」
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ViuTV全新真人騷《足球女將》在3月10日開始播出，24位女將各有各魅力，其中足球主播Kylie C（鄭杞瑤）憑藉索爆身材與專業旁述迅速爆紅，成為全場焦點。
Kylie C性感現身賀歲盃一炮成名
現年28歲的Kylie C為足球主播，連續兩年都擔任賀歲盃的主持之一。Kylie C連續兩年都以超緊身紅色樽領衣服登場，玲瓏浮凸的身形成功成為了焦點。她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。
學霸甜心多語言才能
Kylie C.不僅外表亮麗，她還是一位學霸甜心，擁有自閉兒童行為治療師的身份。她曾攻讀犯罪心理學，並精通多國語言，包括日文、德文、韓文和西班牙文等。
曾參加《口罩小姐》獲改名為「Triple May」
Kylie C.的才華不僅限於足球領域，她在《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，並在多個綜藝節目中大放異彩。她的火辣身材更是讓她在《尾二一屆口罩小姐選舉》中被ERROR改名為「Triple May」。
圖片來源：IG@viutv、[email protected]、IG@ckykylie、NOWTV資料或影片來源：原文刊於新假期