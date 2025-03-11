足球女將｜27歲馬詠茹曾勇奪亞運銀牌 同劍神張家朗有過段情
馬詠茹（年紀：27歲 職業：企業顧問）
現年27歲的馬詠茹為前港隊單車代表，現時轉投做企業顧問，以前主要做個人運動項目的Vivian，今次參加《足球女將》希望可以體驗一下團隊運動項目：「我想體驗一下團隊運動項目，究竟點解佢地會咁熱衷其中，就算成日受傷都會堅持落去。」
曾與花劍選手張家朗有過段情
馬詠茹曾經與花劍選手張家朗有過段情，據知張家朗和馬詠茹拍拖近三年，在體壇有金童玉女稱號，19年馬詠茹接受記者訪問時，大讚男友張家朗是一個出色運動員，一講男友便甜笑﹗網民留意到張家朗社交網出po，18年開始出現 「#cklmwy」，是張家朗及女友馬詠茹的英文簡寫，直至2021年11月後便沒有再出現，因而推斷二人拍拖近三年﹗不過兩人分手後再見亦是朋友，張家朗和馬詠茹亦有互相讚好對方的post﹗
張家朗在東京奧運男子花劍個人賽中擊敗意大利對手，成功奪金，成為香港繼廿五年前李麗珊奪金後第二面金牌時，當時只得23歲的馬詠茹睇住直播，觀賞張家朗奪金一刻，激動爆嘁，大方向舊愛隔空送祝福，更留言指「尋晚做晚間精華，我同大家講男花有機會衝獎牌，我唔係呃你哋㗎﹗」
馬詠茹21歲突然退役
馬詠茹自小與妹妹在爸爸一起踩單車，妹妹比她早接受正規訓練，後起的馬詠茹卻能在短短幾年入港隊，代表香港出戰，曾奪亞運銀牌﹗期間一度暫停賽事，原因是決定考完大學才休學回歸體壇，一切都是為了在單車界再創佳績，正當大家期待她在東奧回歸，她卻於19年宣布退役，不過馬詠茹強調自己身體自己最清楚，亦好清楚自己的想法﹗退役後馬詠茹繼續學業，但樣子標緻受不少廣告品牌喜愛﹗
馬詠茹主持歐國盃 獲強尼加持讚有綜藝感
馬詠茹（Vivian）退役後，曾經孖住強尼、ERROR等主持歐國杯，馬詠茹被強尼大讚有綜藝感：「Vivian喺節目度玩得好投入，除咗運動了得，擔任體育主持綽綽有餘之外，其實都可以去做綜藝節目﹗」強尼指希望有機會再合作，更叫大家多留意馬詠茹﹗