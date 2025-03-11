足球女將｜Manchester楊浩兒曼聯球迷起底 現居澳門 最愛泳衣當便服
楊浩兒 Manchester （年齡：31歲 職業：足球KOL）
楊浩兒Manchester在節目中聲稱自己是100%曼聯血統，直指自己唔會鐘意其他球隊。其實楊浩兒曾經係杜汶澤2017年聘用嘅見習生，後來淡出主力成為IG KOL！
Manchester現時在澳門居住，所以每次都要為節目來回港澳。Manchester早前曾經喺Threads大呻有幾辛苦，雖然一度整傷韌帶二級撕裂，痛到頹廢仍唔放棄。她指毎週搭3小時車，凌晨班次稀疏如末日，工作10小時後練波，日睡3-4小時，週末全年無休。但因為明知機會有限，所以依舊堅持到底：「要為自己感到自豪，要為自己鼓掌」呢份足球魂，夠晒燃燒，睇到都想同佢一齊踢！
被網民冠以「假曼」之名
節目中被教練直呼為「曼狗」的就是楊浩兒，因為早前在IG分享親身前往「死敵」利物浦主場，忠誠度被質疑，被網民冠以「假曼」之名。
港女球迷Manchester 分享戀上法國男友誇張事
在IG上無論上山落水都係著小背心嘅楊浩兒ManchesterYeung，成為《戀講嘢》最新一集嘉賓，講到大學年代自己因實習採訪關係，戀上一位法國型男，更獲邀歐遊一齊共度唔少浪漫時光，根據Manchester憶述，呢位男友唔止揸船出海陪佢滑水，屋企仲係一座城堡，果然情趣滿分！
楊浩兒渴望做體育記者 親揭英文名來由
楊浩兒曾經好熱衷做體育記者，為了得到實習的機會，Manchester立定志向，改了英文名叫Manchester，不問而知就係曼聯球迷，「我年紀小小時已喜歡看碧咸踢波，後來深入了解曼聯及其他球隊，久而久之成為了球迷。」她曾經參加賽馬會的「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」，讓她親身採訪七人欖球賽等活動。
Double May楊浩兒泳衣當便服
其實呢位「Double May」楊浩兒（Manchester）係土生土長香港人，喺澳門科技大學讀新聞系4年級畢業，做過體育記者。後來Manchester曾經在本地報章副刊任職，直至2017年喺杜汶澤聘用了她作為網台「見習生」，更直接稱之為「Double May」，因而更廣受關注，除了個樣笑起上嚟幾甜美，平日衣著打扮都帶幾分性感，不時哂出事業線。