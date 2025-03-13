足球女將｜蘇皓兒18歲參選「陽光少女」長髮造型出土 憑1點撼贏大熱整容KOL
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ViuTV真人騷《足球女將（Football Club Women）》焦點女將之一的蘇皓兒，一向都被封為長腿女神，有網友更發現一search「蘇皓兒 身高」，就會出現她參選「陽光少女」時的造型照，原來當年的她只得18歲，3年後才加入女子組合As One，網民大讚蘇皓兒有「主角光環」，點影都靚！
《足球女將》18歲蘇皓兒 孖顧定軒參選「陽光少男少女」
現年30歲的蘇皓兒在14歲入圍《Yes！》校花選舉，16歲開始做模特兒，18歲2012年時，就參加「陽光少女」代言人選拔賽，睇翻面試時的花絮照，蘇皓兒更表演了絲帶舞，好有活力！與她同期做模特兒出道的好友顧定軒，當時亦有參加同屆「陽光少男」選拔，可惜最後未能勝出。
蘇皓兒「陽光少女」檔案：
身高：166cm
體重：45kg
興趣： 拍照、演戲、唱歌、打鼓
曾經係學校排球隊隊員嘅佢，認為比賽中嘅自己最有自信陽光味，因為全力以赴就算頭髮亂了都樂在其中。當朋友同佢講：「永遠支持你！」就係最感動到佢嘅說話！
蘇皓兒長髮清純look撼贏 Kimi 趙詠瑤
最終蘇皓兒成功撼贏有不少粉絲的大熱對手 Kimi Chiu 趙詠瑤，在同年11月與「陽光少男」曹嘉華一齊，拍了一個陽光低糖蜜瓜味荳奶廣告，當時她曾笑稱：「其他對手都好強勁，能夠勝出非常開心！」有網民大讚長髮look的蘇皓兒好似2011年台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》入面的陳妍希，給人初戀的清純感覺。
6年後再拍復刻版廣告網民大讚初戀返晒嚟
2015年，蘇皓兒加入女團As One在樂壇出道，但組合到2017年就解散，之後蘇皓兒開始轉型做演員。到2018年，蘇皓兒同陽光都有再合作，與樂隊 Dear Jane 一齊拍了一個復刻版的陽光廣告，網民都紛紛大讚初戀感覺返晒嚟！
Dear Jane – Sol#4 (「 陽光」 檸檬茶廣告主題曲)
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、FB@陽光 Yeung Gwong資料或影片來源：原文刊於新假期