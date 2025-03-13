足球女將｜蘇皓兒18歲參選「陽光少女」長髮造型出土 憑1點撼贏大熱整容KOL

ViuTV真人騷《足球女將（Football Club Women）》焦點女將之一的蘇皓兒，一向都被封為長腿女神，有網友更發現一search「蘇皓兒 身高」，就會出現她參選「陽光少女」時的造型照，原來當年的她只得18歲，3年後才加入女子組合As One，網民大讚蘇皓兒有「主角光環」，點影都靚！