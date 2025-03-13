足球女將｜蘇皓兒18歲參選「陽光少女」長髮造型出土 憑1點撼贏大熱整容KOL

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ViuTV真人騷《足球女將（Football Club Women）》焦點女將之一的蘇皓兒，一向都被封為長腿女神，有網友更發現一search「蘇皓兒 身高」，就會出現她參選「陽光少女」時的造型照，原來當年的她只得18歲，3年後才加入女子組合As One，網民大讚蘇皓兒有「主角光環」，點影都靚！
足球女將 形象陽光健康、熱愛籃球的蘇皓兒，在《足球女將》中再度展現出眾的運動天賦。（圖片來源：ViuTV）
形象陽光健康、熱愛籃球的蘇皓兒，在《足球女將》中再度展現出眾的運動天賦。（圖片來源：ViuTV）

《足球女將》18歲蘇皓兒 孖顧定軒參選「陽光少男少女」

現年30歲的蘇皓兒在14歲入圍《Yes！》校花選舉，16歲開始做模特兒，18歲2012年時，就參加「陽光少女」代言人選拔賽，睇翻面試時的花絮照，蘇皓兒更表演了絲帶舞，好有活力！與她同期做模特兒出道的好友顧定軒，當時亦有參加同屆「陽光少男」選拔，可惜最後未能勝出。

足球女將 18歲時的蘇皓兒穿著吊帶長背心加短褲上陣，參加「陽光少女」代言人選拔賽。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
18歲時的蘇皓兒穿著吊帶長背心加短褲上陣，參加「陽光少女」代言人選拔賽。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）

蘇皓兒「陽光少女」檔案：

身高：166cm
體重：45kg
興趣： 拍照、演戲、唱歌、打鼓
曾經係學校排球隊隊員嘅佢，認為比賽中嘅自己最有自信陽光味，因為全力以赴就算頭髮亂了都樂在其中。當朋友同佢講：「永遠支持你！」就係最感動到佢嘅說話！

足球女將 面試時蘇皓兒表演了絲帶舞！（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
面試時蘇皓兒表演了絲帶舞！（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
足球女將 當年同樣18歲的顧定軒亦有參加「陽光少男」選拔。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
當年同樣18歲的顧定軒亦有參加「陽光少男」選拔。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）

蘇皓兒長髮清純look撼贏 Kimi 趙詠瑤

最終蘇皓兒成功撼贏有不少粉絲的大熱對手 Kimi Chiu 趙詠瑤，在同年11月與「陽光少男」曹嘉華一齊，拍了一個陽光低糖蜜瓜味荳奶廣告，當時她曾笑稱：「其他對手都好強勁，能夠勝出非常開心！」有網民大讚長髮look的蘇皓兒好似2011年台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》入面的陳妍希，給人初戀的清純感覺。

足球女將 網民大讚一頭長髮的蘇皓兒好似《那些年》入面的陳妍希。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
網民大讚一頭長髮的蘇皓兒好似《那些年》入面的陳妍希。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
足球女將 當年20歲的 Kimi 趙詠瑤曾經獲得不少網民支持，不過最後敗給了蘇皓兒。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
當年20歲的 Kimi 趙詠瑤曾經獲得不少網民支持，不過最後敗給了蘇皓兒。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
足球女將 蘇皓兒在同年11月與勝出「陽光少男」的曹嘉華拍了陽光廣告，造型亦有大騷長腿。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
蘇皓兒在同年11月與勝出「陽光少男」的曹嘉華拍了陽光廣告，造型亦有大騷長腿。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）

6年後再拍復刻版廣告網民大讚初戀返晒嚟

2015年，蘇皓兒加入女團As One在樂壇出道，但組合到2017年就解散，之後蘇皓兒開始轉型做演員。到2018年，蘇皓兒同陽光都有再合作，與樂隊 Dear Jane 一齊拍了一個復刻版的陽光廣告，網民都紛紛大讚初戀感覺返晒嚟！

足球女將 6年後即2018年，蘇皓兒再拍陽光廣告，樣貌差別不大。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
6年後即2018年，蘇皓兒再拍陽光廣告，樣貌差別不大。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
足球女將 一對長腿依然勁fit。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
一對長腿依然勁fit。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
足球女將 仲同 Dear Jane 一齊重新演繹 80年代「陽光」經典廣告歌《Sol# 4》。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）
仲同 Dear Jane 一齊重新演繹 80年代「陽光」經典廣告歌《Sol# 4》。（圖片來源：FB@陽光 Yeung Gwong）

Dear Jane – Sol#4 (「 陽光」 檸檬茶廣告主題曲)

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、FB@陽光 Yeung Gwong資料或影片來源：原文刊於新假期

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