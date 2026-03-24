足球女將2｜最後友誼賽踢出代表作 凱程神級撲救封關 表妹Vian齊爆發成焦點
隊長Wingki賽前激勵演說感動全場
作為今場比賽的隊長，Wingki在賽前發表了一番感人肺腑的演說。她表示：「今日其實已經係最後一場，螢花其實係一個精神，可能我哋之前好差，但我地都嘗試會打啲強勁啲嘅對手，唔係只係因為我哋好熱血，而係因為大家都團結一齊。」她強調無論是第一季還是第二季的球員，這份團結精神都應該一直保持下去，而不只是參與節目這麼簡單。Wingki更提到今季教練團的戰術改變，從以往的「大腳踢」變成講求團體配合，「一個冇做好，冇參與團體練習，其實我哋已經做唔到呢件事，我哋就會變返S1咁，我哋球隊就唔會有進步」。
Tong Ming賽前爆喊教練都感動落淚
最催淚的一幕發生在教練對早前剛受傷完的Tong Ming的賽前指導上。教練語重心長地提醒她要小心對方的快速邊路攻擊，並鼓勵她要展現硬朗的防守態度。當教練說到「你要好小心，你要俾人哋一種感覺就係你好硬淨，最後嗰句，你要competative，唔可以咁容易俾人哋越過，你要同自己洗腦，你得嘅」時，Tong Ming突然情緒激動，眼淚奪眶而出。教練見狀也被感動，同樣紅了眼眶，溫柔地安慰她：「你搞到我都想喊，你記得你之前同我講你會做好，今日就係呢個機會，唔好擔心」這個溫馨的師生互動場面，讓不少觀眾都跟著落淚。
螢花陣容大洗牌多名主力缺陣
今場對南區的比賽，螢花的陣容出現重大變動。門將位置由凱程把關，防線方面左閘紫晴、中堅樂琳配搭Wingki，右閘則由Tong Ming擔任。中場三人組合包括Flavia、表妹和Cathy，左翼郭思、右翼Ocean，前鋒則是Vian。值得注意的是，Momo和Muji因為傷病困擾要列入後備名單，同時NB今日亦都係後備，令到螢花今日的防線出現「大洗牌」情況。
凱程表妹Vian表現搶眼獲教練激讚
雖然最終落敗，但多名球員在比賽中都有出色發揮。門將凱程「不斷撲到波，守龍門超厲害」，網民都大讚她的表現。中場表妹更是全場焦點，「夠用心，肯同對手推撞，非常落力，表現越來越出眾」，連教練都大讚「中場來說，表妹的表現非常好」。另一位搶眼球員是Vian，她的「速度非常快」，教練更大讚Vian係「怪物」，可以做主戰讓NB休息。不過Vian在射門方面仍有改善空間。
互射12碼惜敗南區女足 突然死亡階段落敗
正規時間雙方踢成0:0平手，面對強隊南區能夠做到零失球已經是相當不錯的表現。比賽進入互射12碼階段，螢花派出樂琳、表妹、恩欣、NB、Ocean和旨晴六人應戰。結果樂琳、表妹、恩欣、NB四人成功射入，但Ocean射失關鍵一球。南區方面第四個選手同樣射失，但第五個繼續射入，比賽要進入「突然死亡」階段。最終旨晴射失，南區女足第六位球手成功射入，南區在互射12碼以5:4險勝螢花。
網民大讚螢花精神可嘉盼望繼續發展
雖然最終落敗，但網民對螢花女足的表現都給予高度評價。有網民留言表示：「輸波都輸得有尊嚴，佢地真係進步好多」、「睇到Tong Ming喊我都想喊，呢種精神真係好感動」、「希望螢花可以繼續發展落去，希望會有第三季」。亦有觀眾認為這種真實的情感流露比勝負更珍貴：「足球唔係淨係講輸贏，團隊精神同堅持先係最重要」、「呢班女仔真係用心踢波，值得支持」。