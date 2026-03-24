足球女將2｜最後友誼賽踢出代表作 凱程神級撲救封關 表妹Vian齊爆發成焦點

《足球女將2》今晚迎來最終回，螢花女足在最後一場友誼賽硬撼強隊南區，最終於互射12碼以4:5惜敗收場。儘管未能取勝，但球隊全場展現出的團結與拼搏精神，反而成為最大亮點，感染力遠勝比賽結果。當中Tong Ming賽前情緒失控落淚的一幕更觸動全場，連教練亦忍不住紅了眼眶，網民直呼「睇到都想喊」。此外，更有三位球員憑出色表現獲一致激讚，成為焦點所在。