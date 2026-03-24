足球女將2｜最後友誼賽踢出代表作 凱程神級撲救封關 表妹Vian齊爆發成焦點

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《足球女將2》今晚迎來最終回，螢花女足在最後一場友誼賽硬撼強隊南區，最終於互射12碼以4:5惜敗收場。儘管未能取勝，但球隊全場展現出的團結與拼搏精神，反而成為最大亮點，感染力遠勝比賽結果。當中Tong Ming賽前情緒失控落淚的一幕更觸動全場，連教練亦忍不住紅了眼眶，網民直呼「睇到都想喊」。此外，更有三位球員憑出色表現獲一致激讚，成為焦點所在。

隊長Wingki賽前激勵演說感動全場

作為今場比賽的隊長，Wingki在賽前發表了一番感人肺腑的演說。她表示：「今日其實已經係最後一場，螢花其實係一個精神，可能我哋之前好差，但我地都嘗試會打啲強勁啲嘅對手，唔係只係因為我哋好熱血，而係因為大家都團結一齊。」她強調無論是第一季還是第二季的球員，這份團結精神都應該一直保持下去，而不只是參與節目這麼簡單。Wingki更提到今季教練團的戰術改變，從以往的「大腳踢」變成講求團體配合，「一個冇做好，冇參與團體練習，其實我哋已經做唔到呢件事，我哋就會變返S1咁，我哋球隊就唔會有進步」。

Tong Ming賽前爆喊教練都感動落淚

最催淚的一幕發生在教練對早前剛受傷完的Tong Ming的賽前指導上。教練語重心長地提醒她要小心對方的快速邊路攻擊，並鼓勵她要展現硬朗的防守態度。當教練說到「你要好小心，你要俾人哋一種感覺就係你好硬淨，最後嗰句，你要competative，唔可以咁容易俾人哋越過，你要同自己洗腦，你得嘅」時，Tong Ming突然情緒激動，眼淚奪眶而出。教練見狀也被感動，同樣紅了眼眶，溫柔地安慰她：「你搞到我都想喊，你記得你之前同我講你會做好，今日就係呢個機會，唔好擔心」這個溫馨的師生互動場面，讓不少觀眾都跟著落淚。

螢花陣容大洗牌多名主力缺陣

今場對南區的比賽，螢花的陣容出現重大變動。門將位置由凱程把關，防線方面左閘紫晴、中堅樂琳配搭Wingki，右閘則由Tong Ming擔任。中場三人組合包括Flavia、表妹和Cathy，左翼郭思、右翼Ocean，前鋒則是Vian。值得注意的是，Momo和Muji因為傷病困擾要列入後備名單，同時NB今日亦都係後備，令到螢花今日的防線出現「大洗牌」情況。

凱程表妹Vian表現搶眼獲教練激讚

雖然最終落敗，但多名球員在比賽中都有出色發揮。門將凱程「不斷撲到波，守龍門超厲害」，網民都大讚她的表現。中場表妹更是全場焦點，「夠用心，肯同對手推撞，非常落力，表現越來越出眾」，連教練都大讚「中場來說，表妹的表現非常好」。另一位搶眼球員是Vian，她的「速度非常快」，教練更大讚Vian係「怪物」，可以做主戰讓NB休息。不過Vian在射門方面仍有改善空間。

互射12碼惜敗南區女足 突然死亡階段落敗

正規時間雙方踢成0:0平手，面對強隊南區能夠做到零失球已經是相當不錯的表現。比賽進入互射12碼階段，螢花派出樂琳、表妹、恩欣、NB、Ocean和旨晴六人應戰。結果樂琳、表妹、恩欣、NB四人成功射入，但Ocean射失關鍵一球。南區方面第四個選手同樣射失，但第五個繼續射入，比賽要進入「突然死亡」階段。最終旨晴射失，南區女足第六位球手成功射入，南區在互射12碼以5:4險勝螢花。

網民大讚螢花精神可嘉盼望繼續發展

雖然最終落敗，但網民對螢花女足的表現都給予高度評價。有網民留言表示：「輸波都輸得有尊嚴，佢地真係進步好多」、「睇到Tong Ming喊我都想喊，呢種精神真係好感動」、「希望螢花可以繼續發展落去，希望會有第三季」。亦有觀眾認為這種真實的情感流露比勝負更珍貴：「足球唔係淨係講輸贏，團隊精神同堅持先係最重要」、「呢班女仔真係用心踢波，值得支持」。

足球女將2 湯ming 隊長Wingki發表感人演說強調團隊精神（圖片來源：ViuTV）
隊長Wingki發表感人演說強調團隊精神（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming Tong Ming賽前激動落淚（圖片來源：ViuTV）
Tong Ming賽前激動落淚（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming 教練同樣被感動紅了眼眶（圖片來源：ViuTV）
教練同樣被感動紅了眼眶（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming 《足球女將2》最終回的陣容！（圖片來源：ViuTV）
《足球女將2》最終回的陣容！（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming 大家都全力以赴（圖片來源：ViuTV）
大家都全力以赴（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming 進入互射12碼階段（圖片來源：ViuTV）
進入互射12碼階段（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming NB成功射入（圖片來源：ViuTV）
NB成功射入（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming 不過最後都落敗（圖片來源：ViuTV）
不過最後都落敗（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming 龍門凱程非常自責（圖片來源：ViuTV）
龍門凱程非常自責（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming 表妹中場表現搶眼獲教練大讚（圖片來源：ViuTV）
表妹中場表現搶眼獲教練大讚（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 湯ming Vian都獲教練大讚有進步（圖片來源：ViuTV）
Vian都獲教練大讚有進步（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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