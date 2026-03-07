足球女將2｜第一季成員郭思正式回歸球隊 IG發文感謝網民「召喚」
第一季成員郭思正式回歸球隊
記者會上正式宣佈，新一季主教練將由港足傳奇人物之一的盧均宜出任，呢個重磅消息令現場氣氛瞬間high爆！盧均宜作為香港足球界的資深人物，佢的加入無疑為螢花隊注入更專業的指導力量。同時，第一季成員郭思亦正式回歸球隊，令球迷們激動不已。教練團隊包括領隊馬啟仁、技術總監郭嘉諾、助教蘇家豪和鍾貝琪，以及守門員教練梁蔚雅，陣容相當強勁。
郭思在IG感謝大家支持：「睇到一個comment話MV拍到永遠懷念國師咁😂😂笑死！！！！放心🌝 仲喺度 仲喺度👾👾👾👾人不在心都在 每晚都坐定定喺電視機前支持緊「足球女將2」」。
22位螢花成員集體亮相挑戰「的波challenge」
現場最搶眼的環節莫過於22位螢花成員分組挑戰早前在社交平台上發起的「的波challenge」。王頌茵、倪碧賢、羅詠琪、湯珮明、王頤、馬俊怡、黃可盈、羅海尤、吳少娟、植詠珊、吳梓清、張芷菲、陳樂琳、黎穎心、巫穎潔、劉寶兒、連家穎、陳凱程、黃恩欣、鄧旨晴和莊培鈺等成員團結合作，率先完成部分次數，展現出超強的團隊默契。
球員面對新成員壓力要爭取出戰機會
新一季《足球女將2》除了延續第一季的熱血、搏盡、團結及迎難而上精神外，球員們還要面對新加入成員帶來的競爭壓力。每個球員都要盡力維持自己在球隊中的位置，同時要爭取代表球隊出戰最後比賽的機會。
螢花隊送贈簽名足球球衣答謝球迷支持
記者會上，螢花成員與fans玩小遊戲，氣氛相當熱鬧。最令球迷驚喜的是，佢哋更送贈全員簽名的足球和球衣予fans留念，呢份心意令現場球迷感動不已。呢個舉動充分體現了螢花隊對球迷支持的感激之情，亦展現出佢哋親民的一面。
終極一戰4月5日南華會上演
會上重磅宣佈《足球女將2之終極一戰》將於4月5日在南華會進行，呢個消息令球迷們期待不已。主辦方呼籲球迷們絕不能錯過呢場精彩賽事，相信屆時會有大批支持者到場為螢花隊打氣。香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生亦有現身支持，足見公司對呢個節目的重視程度。
教練團隊分享訓練期間難忘體驗
教練團隊和成員在記者會上向大家分享訓練期間的難忘體驗和未來目標，氣氛十分熱血。佢哋透露訓練過程中遇到的挑戰和突破，以及對未來比賽的期望和目標。呢啲分享不但讓球迷更了解球隊的準備情況，亦展現出螢花隊的專業態度和決心。