足球女將2｜第一季人氣球員集體缺席？蘇皓兒郭思去向成謎 人腳流失真相曝光
蘇皓兒Chloe So缺席成謎 上季表現獲教練認證
上一季表現優秀嘅蘇皓兒（Chloe So），出勤率高到連教練都認證係隊中最勤力嘅球員，更成功入選進攻中場位置。佢曾經分享過堅持嘅心路歷程指頭一兩個月都有點辛苦，進度又不算好，經常做不到正選。不少粉絲認為佢仲係隊中精神領袖，但今季竟然無現身，令唔少支持者都好失望。
郭思神秘缺席 網民狂問去咗邊
郭思喺上一季算係最突出嘅一位，由零開始愛上足球，到最後幾場友賽竟然敢同對手食身位搶波。不少觀眾對螢花與王錦輝女足友賽時，郭思與對方門將相撞嗰一幕記憶猶新，展現咗佢嘅拼搏精神。第二季未有現身，網友紛紛留言問「郭思去咗邊」，但見官方MV仍見到佢嘅身影，網友估計：「點解最後會無郭思」、「郭思之後應該有join 見到開頭啲friendly有佢」。
鍾慧樺Ice吸引力十足 身體對抗能力強
鍾慧樺Ice喺第一季以教師身份參與，入選防守中場6號位置。佢有阪有眼又有啲吸引力，身體對抗幾強，喺場上表現相當搶眼。不過今季都無見到佢嘅蹤影，令支持者都好掛住佢喺球場上嘅英姿。
陳詠琛Sum專注籃球 踢波有文有路
陳詠琛以學生兼籃球教練身份參與第一季，入選右翼7號位置。佢專注籃球多年，但踢落足球都有文有路，展現咗運動員嘅多元化能力。可惜今季都無法回歸，相信係因為要專注返自己嘅籃球事業。
馬詠茹Vivian快馬缺陣 曾一場踢4個位
馬詠茹Vivian係隊中快馬之一，佢喺終極戰時踢咗3個位置，喺之前嘅友賽更試過一場踢4個位，展現咗極大嘅靈活性同適應能力。但今季都無法回歸，令球隊失去咗一個重要嘅戰術棋子。去年，她亦有去澳門參與第一屆MMX 7人賽，對足球熱誠不減！
文毅施Moriah因傷退場 門將位置空缺
註冊物理治療師文毅施Moriah喺第一季入選門將1號位置，但喺「終極一戰」當晚因為雙腿齊抽而於下半場早段退下火線。當晚天氣不穩，冷冷夜雨戰之下所付出嘅體能更多，加上經過半年密集式訓練，佢已累積大大小小嘅傷患。今季缺席相信同傷患有關。
梁雅貽Nikita專注排球 缺席合理
排球教練梁雅貽Nikita喺第一季入選中堅4號位置，體能相當好，但球技一般。有網民指出：「加上平時自己打排波好似都好忙，同埋佢無乜投入練足波咁，唔拍season2都合理」。睇嚟佢因為要專注自己嘅排球事業，無法兼顧足球訓練。
人腳流失原因曝光 其他工作安排成主因
根據消息，今季人腳流失嘅主要原因係「有其他工作安排」。唔少第一季球員都有自己嘅正職，要平衡工作同足球訓練確實有一定難度，加上拍攝真人騷需要長時間投入，對於有正職嘅參加者嚟講係一個好大嘅挑戰。
網民對比兩季差異 懷念第一季熱鬧氣氛
網友對比兩季後留言：「S1 係有一班名人黎，個畫面係震撼啲又成班柴娃娃好開心熱鬧，成班上堂聽陣仔解offside ，依家s2 對比下真係輸好多，無驚喜感，希望後面會好翻啲啦」。睇嚟觀眾都好懷念第一季嗰種新鮮感同熱鬧氣氛，希望第二季可以喺後面嘅集數中帶嚟更多驚喜。