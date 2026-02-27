足球女將2｜第二季熱血回歸 率先揭曉部份新成員 王頌茵留守迎新季

ViuTV熱門節目《足球女將2》即將於下周一晚（3月2日）熱血回歸！第二季不僅有7位新成員強勢加盟，更有港隊代表鍾貝琪、梁蔚雅加入教練團隊，務求將「螢花」打造成真正可以在港足佔一席位的球會。首次訓練日更以實力分組，直接將球員分為「銀河艦隊組」和「黑洞組」，激起球員鬥志，羅詠琪和馬俊怡更獲教練團隊大讚進步顯著，令人期待新一季的精彩表現！