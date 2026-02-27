足球女將2｜第二季熱血回歸 率先揭曉部份新成員 王頌茵留守迎新季

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV熱門節目《足球女將2》即將於下周一晚（3月2日）熱血回歸！第二季不僅有7位新成員強勢加盟，更有港隊代表鍾貝琪、梁蔚雅加入教練團隊，務求將「螢花」打造成真正可以在港足佔一席位的球會。首次訓練日更以實力分組，直接將球員分為「銀河艦隊組」和「黑洞組」，激起球員鬥志，羅詠琪和馬俊怡更獲教練團隊大讚進步顯著，令人期待新一季的精彩表現！

港隊代表鍾貝琪梁蔚雅加盟 教練團隊實力大升級

新一季《足球女將2》教練團隊陣容相當強勁，除了原有的蘇家豪（Daniel）繼續擔任助教外，更邀請到中國香港女子足球港隊代表隊成員鍾貝琪（K）和梁蔚雅（Lay）分別擔任助教和守門員教練，另外還有馬澤純擔任季前訓練助教。領隊馬啟仁（Keyman）表示會盡力為球隊製造更多可能性，其中一個長遠目標是打入聯賽，而主教練郭嘉諾更直言希望可以令螢花在香港足球界真正佔一席位，顯示球隊對新一季的雄心壯志。

7位新成員強勢加盟 大部份有運動底子

第二季將會有7位新成員加入戰局，據了解大部份都有運動或足球底子，勢必為原有球員帶來不少壓力和競爭。而繼續參與的第一季成員包括王頌茵（Kathy仔）、倪碧賢（NB）、王頤（Ocean）、馬俊怡（Rose）、黃可盈（Flavia）、吳少娟（Shiho）、羅海尤（Muji）、羅詠琪（Wingki）和湯珮明（Tong Ming）。每個球員都要盡力維持自己在球隊中的位置，同時要爭取代表球隊出戰最後比賽的機會，競爭激烈程度可想而知。

郭Sir狠招分組製造危機感 「黑洞組」名字有深意

在季前訓練第一日，主教練郭嘉諾就已經將球員分為「銀河艦隊組」以及「黑洞組」，用意是要令球員有危機感。郭Sir坦言：「要令佢地覺得如果唔努力嘅話，就會被淘汰。黑洞即係啲嘢去到你個到就會無咗，足球最怕呢樣嘢。所以揀一個侮辱少少嘅名，等佢地覺得唔可以再俾人地講話係無用嘅球員，要擺脫呢個名。」這種心理戰術明顯奏效，激發了球員們的鬥志和求勝慾望。

羅詠琪馬俊怡獲讚進步顯著 教練團隊樂觀看待未來

正式開季日驗收訓練成果時，教練團隊稱讚不少第一季成員表現有明顯進步，特別點名羅詠琪（Wingki）、馬俊怡（Rose）和王頌茵（Kathy仔）。當日除了有盤傳控射和的波測試外，更進行了7對7隊內小組對決去測試球員實力。賽後，助教Daniel特別點名指Wingki和Rose在賽中的主領導防線表現十分好，可以看得出是努力訓練的成果。郭Sir都稱讚第一季未改善到的情況已看到有進步，對球隊未來發展感到十分樂觀。

新一季挑戰更大 球員面對淘汰壓力

《足球女將2》秉承第一季女子足球隊「螢花」精神，挑戰成為長遠可發展球會，繼續發揮熱血、搏盡、團結及迎難而上的精神。新一季球員除了要經歷不同訓練外，更要面對新加入成員帶來的壓力和競爭。節目將於下周一晚（3月2日）起隆重首播，逢星期一至五晚上9時30分播放，相信會為觀眾帶來更多精彩刺激的足球對戰和感人勵志的成長故事。

足球女將2 螢花 季前訓練開始前 公佈繼續參與的第一季成員（圖片來源：ViuTV）
季前訓練開始前 公佈繼續參與的第一季成員（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 季前訓練開始前 公佈繼續參與的第一季成員（圖片來源：ViuTV）
季前訓練開始前 公佈繼續參與的第一季成員（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 馬俊怡（Rose）被點名稱讚表現（圖片來源：ViuTV）
馬俊怡（Rose）被點名稱讚表現（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 教練團隊都對球員的表現很滿意（圖片來源：ViuTV）
教練團隊都對球員的表現很滿意（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 開季日進行7對7隊內小組對決，測試成員實力（圖片來源：ViuTV）
開季日進行7對7隊內小組對決，測試成員實力（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 今季教練團(左起)助教鍾貝琪和蘇家豪、守門員教練梁蔚雅、季前訓練助教馬澤純 （圖片來源：ViuTV）
今季教練團(左起)助教鍾貝琪和蘇家豪、守門員教練梁蔚雅、季前訓練助教馬澤純 （圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 羅詠琪（Wingki）獲讚表現有明顯進步（圖片來源：ViuTV）
羅詠琪（Wingki）獲讚表現有明顯進步（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 正式開季日驗收訓練成果（圖片來源：ViuTV）
正式開季日驗收訓練成果（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 