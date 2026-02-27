足球女將2｜第二季熱血回歸 率先揭曉部份新成員 王頌茵留守迎新季
港隊代表鍾貝琪梁蔚雅加盟 教練團隊實力大升級
新一季《足球女將2》教練團隊陣容相當強勁，除了原有的蘇家豪（Daniel）繼續擔任助教外，更邀請到中國香港女子足球港隊代表隊成員鍾貝琪（K）和梁蔚雅（Lay）分別擔任助教和守門員教練，另外還有馬澤純擔任季前訓練助教。領隊馬啟仁（Keyman）表示會盡力為球隊製造更多可能性，其中一個長遠目標是打入聯賽，而主教練郭嘉諾更直言希望可以令螢花在香港足球界真正佔一席位，顯示球隊對新一季的雄心壯志。
7位新成員強勢加盟 大部份有運動底子
第二季將會有7位新成員加入戰局，據了解大部份都有運動或足球底子，勢必為原有球員帶來不少壓力和競爭。而繼續參與的第一季成員包括王頌茵（Kathy仔）、倪碧賢（NB）、王頤（Ocean）、馬俊怡（Rose）、黃可盈（Flavia）、吳少娟（Shiho）、羅海尤（Muji）、羅詠琪（Wingki）和湯珮明（Tong Ming）。每個球員都要盡力維持自己在球隊中的位置，同時要爭取代表球隊出戰最後比賽的機會，競爭激烈程度可想而知。
郭Sir狠招分組製造危機感 「黑洞組」名字有深意
在季前訓練第一日，主教練郭嘉諾就已經將球員分為「銀河艦隊組」以及「黑洞組」，用意是要令球員有危機感。郭Sir坦言：「要令佢地覺得如果唔努力嘅話，就會被淘汰。黑洞即係啲嘢去到你個到就會無咗，足球最怕呢樣嘢。所以揀一個侮辱少少嘅名，等佢地覺得唔可以再俾人地講話係無用嘅球員，要擺脫呢個名。」這種心理戰術明顯奏效，激發了球員們的鬥志和求勝慾望。
羅詠琪馬俊怡獲讚進步顯著 教練團隊樂觀看待未來
正式開季日驗收訓練成果時，教練團隊稱讚不少第一季成員表現有明顯進步，特別點名羅詠琪（Wingki）、馬俊怡（Rose）和王頌茵（Kathy仔）。當日除了有盤傳控射和的波測試外，更進行了7對7隊內小組對決去測試球員實力。賽後，助教Daniel特別點名指Wingki和Rose在賽中的主領導防線表現十分好，可以看得出是努力訓練的成果。郭Sir都稱讚第一季未改善到的情況已看到有進步，對球隊未來發展感到十分樂觀。
新一季挑戰更大 球員面對淘汰壓力
《足球女將2》秉承第一季女子足球隊「螢花」精神，挑戰成為長遠可發展球會，繼續發揮熱血、搏盡、團結及迎難而上的精神。新一季球員除了要經歷不同訓練外，更要面對新加入成員帶來的壓力和競爭。節目將於下周一晚（3月2日）起隆重首播，逢星期一至五晚上9時30分播放，相信會為觀眾帶來更多精彩刺激的足球對戰和感人勵志的成長故事。