足球女將2｜地獄集訓營！上季MVP郭思被降後備 樂琳傷患痛哭
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ViuTV《足球女將2》今晚播出一集，一眾女將遠赴佛山進行魔鬼訓練，原本滿懷期待的足球之旅卻暗藏重重挑戰。上季MVP郭思竟然被教練冷待安排做後備，而樂琳更因傷患痛哭，坦言這可能是她最後一次踢波機會，現場氣氛一度十分沉重。
佛山集訓揭開序幕 女將心情大不同
《足球女將2》一眾參賽者踏上佛山集訓之路，每人心情各有不同。Ocean興奮表示「感情會增長好多，雖然係集訓，但我覺得似係去旅行多啲」，抱著輕鬆心態迎接挑戰。首次參與集訓的Poyi同樣充滿期待，認為「集訓真係第一次，同埋要同咁大班人真係好新奇有趣嘅一件事」。不過Wingki就相對實際，提醒大家「講到明係集訓，就唔係度假，預咗係辛苦預咗唔夠瞓」，為接下來的魔鬼訓練做好心理準備。
郭思被降為後備 坦言風格融入困難
令人意外的是，上季表現出色的MVP郭思竟然被教練安排做後備球員。教練直言「佢要知道而家已經比某啲球員比下去」，毫不留情地指出她的不足。郭思冷靜分析自己的處境，承認「自己諗嘅嘢同其他隊友諗嘅嘢唔係好一致，同教練傾完之後有啲確認咗呢段時間嘅疑惑」。她進一步解釋今年戰術變化較大，「上年嘅風格比較簡單，今年就可能4後衛，要猜傳，要經中間配合，要學一個新嘅課題，可能因為咁唔太融入到」。
樂琳傷患痛哭 郭Sir給予信心支持
更令人心酸的是，樂琳在首場佛山友誼賽前突然腳部受傷，痛到無法郁動。面對夢寐以求的大型足球場，她忍不住落淚表示「呢個都算係一個大型嘅足球場，我覺得自己冇機會嚟呢啲球場，我當咗呢次係最後一次機會」。傷患讓她無法上場比賽，令她深感遺憾「但係自己隻腳痛到完全郁唔到，我覺得好可惜」。這次受傷經歷讓樂琳更加確認自己對足球的熱愛，她感慨地說「我先知道我真係好鍾意踢波」。而在友誼賽比賽下半場，郭Sir給予樂琳信心，作出換人調動，為中場線加強防守。
網民心疼：樂琳真係好重要
節目播出後引起網民熱烈討論，不少觀眾都為樂琳的遭遇：「樂琳真係好重要」。亦有網民讚賞郭思面對挫折的成熟態度，「雖然做咗後備但係佢嘅分析好理性，呢個先係真正嘅運動員精神」。更多網民認為節目真實呈現運動員的掙扎過程，「唔係淨係講勝利，連挫折都拍晒出嚟，呢個先係真正嘅體育節目」。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期