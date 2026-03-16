足球女將2｜地獄集訓營！上季MVP郭思被降後備 樂琳傷患痛哭

ViuTV《足球女將2》今晚播出一集，一眾女將遠赴佛山進行魔鬼訓練，原本滿懷期待的足球之旅卻暗藏重重挑戰。上季MVP郭思竟然被教練冷待安排做後備，而樂琳更因傷患痛哭，坦言這可能是她最後一次踢波機會，現場氣氛一度十分沉重。