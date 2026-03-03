足球女將2第二集｜4位新血身份曝光！越野跑陽光系少女跨界踢波
《足球女將2》第二集公開招募嘅4位新血檔案曝光，佢哋唔單止要通過嚴格體能測試，每個都有令人驚艷嘅「跨界」背景！呢班新血嘅身份真係一個比一個精彩，網民睇完都大讚「臥虎藏龍」！
體能測試地獄級難度 入圍者個個有料到
由於第一季球員因為唔同原因未能加入第二季，球隊人手不足下進行咗公開招募。今次嘅體能測試絕對唔係開玩笑，包括30米衝刺速度測試、6秒爆發力測試、跳躍力量反應測試，以及最考驗團隊合作嘅六人對抗賽。能夠通過呢啲測試入圍嘅4位新血，個個都係有真材實料嘅運動健將，絕對唔係靠樣貌就可以過關。
陳凱程閃避球港隊代表 享受純粹團隊合作
首位新血陳凱程Hoi Ching係閃避球港隊代表兼教練，對於閃避球有著深厚嘅感情。佢形容閃避球係組成人生嘅調色盤，帶嚟成長、遇見同挑戰，令自己人生變得更加多彩。陳凱程曾受訪坦言：「最享受或者係團隊合作嘅感覺，其實比賽贏咗冇頭銜、冇人會識你，亦冇人會比資源你。我哋只係好純粹地一班人去做熱愛嘅事，一齊堅持，一齊成長。」
鄧旨晴圓網球港隊實力 黃恩欣護士球員雙重身份
第二位新血鄧旨晴Catherine同樣係港隊代表，不過佢嘅專項係圓網球，呢項運動在香港相對冷門，但佢能夠代表香港出戰，實力絕對不容小覷。而第三位新血黃恩欣Yan Yan就更加令人敬佩，佢係前黃大仙女子足球隊球員，現職護士。
莊培鈺 陽光系越野跑跑手加入
最令人驚喜嘅一定係第四位新血莊培鈺Icy，佢嘅身份真係多到數唔晒！Icy係越野跑跑手，同時係大學生，兼職做模特兒，仲曾經在迪士尼廣告扮演白雪公主。呢個反差真係大到爆燈，卸下公主裙就變身「sporty girl」，熱愛跑步，享受規律嘅跑者生活。網民睇到佢嘅背景都忍不住留言：「由童話公主變足球女將，呢個轉變太震撼！」
網民熱議新血陣容 大讚節目選角用心
4位新血嘅背景曝光後，網民反應相當熱烈。有人大讚：「個個都有故事，唔係淨係靠樣貌嘅花瓶」，亦有人表示：「閃避球港隊代表加入足球隊，呢個crossover好有趣」。
