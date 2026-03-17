足球女將2｜集訓成果充滿淚水 眾人真情流露 Kathy仔擔心拖累球隊
廣告
《足球女將2》今晚一集充滿熱血和洋蔥！先是上演最後一場友誼賽，隊員們在三日兩夜的訓練營中不僅要面對球技挑戰，更要打開心扉進行深度交流，讓這次訓練營充滿難忘回憶！
螢花隊上半場崩盤下半場力追
螢花隊對戰追風少年廣州流浪的比賽中，開始後對手攻勢猛烈，螢花隊防守線接連出現失誤，上半場便以0比4大幅落後。隊長樂琳（Loklam）在賽後坦承自己未能發揮應有作用，表示「我Carry唔到對波我都係隊長，但係我落場嘅時候做唔到啲咩，做唔到啲好特別嘅嘢幫到大家」。下半場球隊作出人員調整，換入nb後立即貢獻兩個入球，為球隊注入新動力。
郭思首度破蛋興奮不已
最令人振奮的時刻來自郭思終於取得個人首個入球，她興奮地分享：「我終於有咗第一個入球！無論點都好射手榜都叫榜上有名」。這個入球不僅為球隊士氣帶來提升，更讓郭思卸下心理包袱，她表示「個壓力就會細返」。儘管最終以3比6落敗，但下半場的表現讓隊員們看到進步的希望。
Loklam：呢個回憶用錢都買唔到
在集訓分享環節中，隊長Loklam首次吐露心聲，承認自己是「佛系隊長」。她表示「我有嘗試過講多啲嘢，但好似都係唔夠」，顯示出作為隊長的壓力和自我懷疑。不過隊友們的信任讓她重拾自信，她感激地說「好多謝大家都對我咁有信心，變咗我有返啲自信心」。Loklam更透露這次集訓讓她「好enjoy每一次練波同集訓，呢個回憶用錢都買唔到」。
Kathy仔自爆內心陰暗面
另一位隊員Kathy仔在分享中更加坦誠，她形容今季對自己來說「好似係一個由一年班升咗二年班嘅感覺」。作為一個「運動又討厭運動」的人，她坦承參加第二季的主要原因是要強迫自己運動。Kathy仔更勇敢地分享內心的不安全感，表示「我內心有個陰暗面就係驚其他人覺得我踢得好渣」，並承認「我由第一季開始已經覺得我好拖累你哋」。儘管有這些負面情緒，她仍然為郭思的入球感到開心，展現出團隊精神。
資料或影片來源：原文刊於新假期