足球女將2｜7位新成員檔案公開！媚姨個女重返螢幕 靚女健身KOL性格率直

《足球女將2》正式開波，今季除了有9位第一季球員回歸，更加強教練團隊陣容，包括Lay梁蔚雅、K鍾貝琪、馬澤純等專業教練。最令人期待的是球隊會陸續有新球員加入，而且每位新成員都有驚人背景！從前港隊代表到健身界KOL，從「媚姨個女」到仙氣歌手，呢班新血絕對會為節目帶來全新火花。今季目標要入隊史第一球同減輕受傷，究竟呢班新球員能否幫助球隊達成目標？