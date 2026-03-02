足球女將2｜7位新成員檔案公開！媚姨個女重返螢幕 靚女健身KOL性格率直
1）手球港隊代表MOMO巫穎潔
新成員巫穎潔（MOMO）以前手球港隊代表、現役手球女子甲一球員身份強勢加盟《足球女將2》！本以為憑藉豐富運動經驗可以輕鬆應付足球訓練，點知落場先發現「冇諗過咁辛苦」。MOMO坦言手球同足球雖然都係球類運動，但體能要求同技術層面完全唔同，需要重新適應。
2）健身KOL劉寶兒強勢登場
新成員劉寶兒（POYI）以健身教練身份強勢加盟，這位擁有15.2萬IG粉絲的健身界KOL自爆性格率直、情緒易波動！POYI在健身界已經建立強大影響力，擁有專業體能訓練背景，相信在足球場上的體能表現會相當出色。不過佢坦言自己性格直接，情緒容易有起伏，究竟呢種性格會為球隊帶來正面推動力，定係會成為團隊合作的挑戰？
3）23歲閃避球港隊代表黎穎心
閃避球港隊代表球員黎穎心（Wingsum），年僅23歲已經代表香港出戰國際賽事！呢位年輕運動員以好勝心強見稱，獲讚體能好，在閃避球場上展現出色的反應速度同埋敏捷度。從閃避球轉戰足球，Wingsum需要適應完全不同的運動模式，但佢的競技精神同埋年輕活力，絕對會為球隊注入新動力。
4）媚姨個女植詠珊重返螢幕踢波
其中一位新成員的身份更是令觀眾驚喜不已！原來人和天鷹足球隊的Cathy植詠珊，即是ViuTV觀眾熟悉的「媚姨個女」！這位曾經在《阿女又戀嚟》和劇集《ISWIM》亮相的靚女，如今踢住波重返螢幕，背後更有一段關於重拾熱情的勵志故事！
5）港隊前代表張芷菲重燃足球夢
曾經叱咤學界足球場的張芷菲（Faye），呢位小學開始踢波的港隊前代表，曾經因為傷患而暫別綠茵場一至兩年！如今重新燃起足球熱情，準備在節目中展現佢嘅實力同決心。Faye的足球根底深厚，從小學開始接受正規足球訓練，更曾經入選港隊代表，技術水平絕對有保證。
6）仙氣歌手吳梓清邊踢波邊追夢
前浸會大學女子足球隊成員吳梓清（表妹Mona），這位外表仙氣十足的靚女竟然是運動健將！更在去年正式出道成為歌手，一邊踢波一邊追音樂夢。吳梓清在大學期間已經展現出色的足球技術，加上佢的音樂才華，絕對係才貌雙全的代表。
7）港隊U15前代表陳樂琳重拾足球夢
陳樂琳（Lok Lam）曾經係阿仙奴足球學校球員、前沙田U18青年隊球員，仲入選過港隊U15代表，但因為一個原因中途放棄足球夢！呢位擁有頂級足球訓練背景的球員，技術水平絕對係專業級數。從阿仙奴足球學校到港隊青年軍，陳樂琳的足球履歷相當亮眼，但中途放棄的原因成為觀眾最好奇的謎團。今次重返足球場，究竟佢能否重拾當年的狀態，為球隊帶來驚喜？