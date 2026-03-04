足球女將2｜女團成員Vian連家穎轉型踢波！中學田徑隊長出身
Vian連家穎運動底子勁 中學田徑隊長帶隊12連霸
其實Vian連家穎嘅運動天賦一直都好出眾，佢畢業於香港浸信會聯會小學及拔萃女書院，中學時期已經係田徑界嘅風頭躉。喺2017-2018田徑D1賽中，佢身為隊長，成功帶領拔萃女書院取得驚人嘅12連霸佳績，呢個成就足以證明佢嘅領導能力同運動實力絕對唔係講笑！除咗田徑之外，佢仲參加過室內賽艇等唔同運動比賽，可以話係一個全方位嘅運動健將。
韓國交換生經歷被發掘 組成Me&女團出道
連家穎中學時期加入咗香港舞團「CINQ HK」，專門翻跳K-pop舞蹈，呢個經歷為佢日後嘅演藝事業奠定基礎。就讀香港理工大學期間，佢曾經到韓國當交換生，就係喺呢個時候被星探發掘出道。2023年11月，佢與黃淑蔓及譚旻萱組成女團Me&正式出道，並於同年11月10日推出首支團曲《Eye to Eye》，當時仲引起唔少關注。
《足球女將2》黑洞組新血 與Kathy仔齊齊操練
而家Vian連家穎加入《足球女將2》黑洞組，同其他組員包括Tong Ming、Kathy仔、Icy、Faye、Shiho、寶兒、Muji、旨晴一齊接受訓練。黑洞組由馬澤純同Daniel負責指導，主要訓練基本功包括的波、控高波、控傳等技巧。以Vian嘅運動底子，相信佢可以好快適應足球訓練，為球隊帶來新嘅活力同競爭力。
從舞台跳到球場 Vian勇敢追夢獲網民激讚
由跳唱歌手轉型做足球員，呢個決定絕對需要極大勇氣。網民對Vian嘅轉型都表示支持，有人留言話：「佢本身運動底子咁好，踢波應該冇問題！」、「終於有人肯跳出comfort zone追夢，激讚！」、「從田徑隊長到足球員，呢個轉變好有趣」。亦有網民認為佢呢個決定好明智，「與其喺解散嘅女團度浪費時間，不如去做自己鍾意嘅嘢」。
寰亞女團Me&名存實亡 成員各散東西
講到底，Vian連家穎嘅轉型其實都反映咗寰亞女團「Me&」而家嘅現狀——基本上好似名存實亡。Mandy Tam出道一年後因個人工作需要暫時在團休息，轉戰電影界喺賀歲片《夜王》中飾演夜總會女公關「ChiLing」，在片中表現亮眼甚有存在感。而Feanna黃淑蔓就單飛多過跳舞，剩返知名度較低嘅Vian連家穎選擇去踢波。三個成員各有各嘅發展方向，女團解散似乎已經係無可避免嘅事實，而Vian選擇足球呢條路，或者係佢人生入面一個全新嘅開始！