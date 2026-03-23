足球女將2｜Vian被換落場崩潰大哭 訓練期間曾暈倒 網民心痛：俾啲時間佢

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《足球女將2》最新一集播出後，螢花女足再次對戰元朗隊，這場被視為復仇之戰的比賽結果令人意外。比賽中一名球員的表現成為全場焦點，更在後半場被換下後當場崩潰大哭，背後原因令網民心痛不已。

螢花對戰元朗隊再現激戰

最新一集《足球女將2》中，螢花迎來與佳聯元朗女足的復仇之戰，這場比賽對球隊來說意義重大，既是復仇機會，也是檢驗進步的重要指標。頭半場比賽中，有隊員未能盡全力跑全場，加上兩次罰球失誤，令螢花以1比2落後結束上半場。後半場螢花表現更加積極，不斷向對方龍門施壓，可惜最終未能扭轉戰局。

凱程表現神勇獲網民激讚MVP

雖然螢花未能取勝，但守門員凱程在比賽中的表現卻贏得網民一致讚賞。她在比賽中多次作出精彩撲救，特別是開場不久便成功撲出對方的十二碼罰球，展現出超水準的表現。網民紛紛留言大讚「凱程MVP」、「凱程good save」、「一開波就救12碼，超水準啦」，認為如果沒有凱程的神勇表現，螢花可能會輸得更慘。有網民更直言「今日無凱程真係輸4球以上」，足見她在比賽中的重要性。

Vian連家穎被換下場崩潰大哭 教練解釋Vian正選安排原因

原本被安排為前鋒的Vian連家穎在後半場被教練換下，離場後忍不住崩潰大哭，令觀眾都感到心痛。這位前寰亞女團成員在練習期間已經歷各種心酸，更曾經在訓練期間一度暈倒，身體狀況令人擔憂。教練在賽前解釋選擇Vian為正選前鋒的原因，表示她在練習中表現出色，進步相當大。教練說：「在那個練習裏面，基本上他做得很好，亦都在這麼多的練習裏面，她進步得相當之大，所以我今天會擺她在我們的前鋒裏面。」然而比賽結果未如預期，Vian最終在後半場被替換下場。

Vian訓練期間曾暈倒

在接受訪問時，Vian透露自己在練習期間經歷各種心酸，更曾經在訓練期間一度暈倒。她表示「唔知道下次可以踢比賽係幾時」，言語間充滿無奈和失落。Vian更進一步分享內心掙扎：「咁好嘅機會，點解又係我面前消失，自己交代唔到俾自己，究竟我宜家係一個咩狀態，其實每日都諗，不如我離開呢個圈子，不如我唔好做喇。」她坦言曾經想過放棄，認為「之前都開心過，做過我想做嘅嘢，不如move on，開始新生活喇，年紀都唔細。」

Vian視足球為最後機會

儘管面對重重困難，Vian仍然堅持參與《足球女將2》，她解釋這個決定的原因：「所以嗰陣就好想嚟踢波，想再做一件事，一來我可以仲係到，二來我可以做自己鐘意咗嘅事，雖然你哋成日笑我衝動，笑我搏得太盡，但係我覺得呢個係我最後嘅機會。」這番真誠剖白，不僅展現出她對足球的熱愛，更突顯出一種不甘放棄、孤注一擲的堅持。作為前拔萃女書院田徑隊隊長，Vian曾帶領校隊締造12連霸的輝煌成績，運動實力毋庸置疑。然而，傷患卻令她未能延續田徑生涯，這份遺憾亦成為她再次踏上球場的重要動力。

網民心疼留言支持Vian

看到Vian在球場上的眼淚和她的心路歷程，網民都紛紛留言表示心疼和支持。有網民留言「Vian豬豬唔好喊啦」、「Vian真係俾啲時間」、「Vian都唔係差呀肯跑肯撞」等，字裡行間都充滿鼓勵。不少網民都希望她能夠堅持下去，亦有觀眾認為她的努力值得肯定，指出她每一個球都用全速去跑去追，這種精神值得大家學習。

足球女將2 vian 《足球女將2》螢花女足再戰元朗隊（圖片來源：ViuTV）
《足球女將2》螢花女足再戰元朗隊（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian 頭半場因為失誤而失分（圖片來源：ViuTV）
頭半場因為失誤而失分（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian 下半場大家都非常落力！（圖片來源：ViuTV）
下半場大家都非常落力！（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian 凱晴在比賽中多次力守龍門（圖片來源：ViuTV）
凱晴在比賽中多次力守龍門（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian 不過最後依然不敵元朗隊（圖片來源：ViuTV）
不過最後依然不敵元朗隊（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian Vian被換下場後當眾崩潰大哭（圖片來源：ViuTV）
Vian被換下場後當眾崩潰大哭（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian Vian接受訪問談及心路歷程（圖片來源：ViuTV）
Vian接受訪問談及心路歷程（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 vian 曾經一度暈倒（圖片來源：ViuTV）
曾經一度暈倒（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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