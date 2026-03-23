足球女將2｜Vian被換落場崩潰大哭 訓練期間曾暈倒 網民心痛：俾啲時間佢
螢花對戰元朗隊再現激戰
最新一集《足球女將2》中，螢花迎來與佳聯元朗女足的復仇之戰，這場比賽對球隊來說意義重大，既是復仇機會，也是檢驗進步的重要指標。頭半場比賽中，有隊員未能盡全力跑全場，加上兩次罰球失誤，令螢花以1比2落後結束上半場。後半場螢花表現更加積極，不斷向對方龍門施壓，可惜最終未能扭轉戰局。
凱程表現神勇獲網民激讚MVP
雖然螢花未能取勝，但守門員凱程在比賽中的表現卻贏得網民一致讚賞。她在比賽中多次作出精彩撲救，特別是開場不久便成功撲出對方的十二碼罰球，展現出超水準的表現。網民紛紛留言大讚「凱程MVP」、「凱程good save」、「一開波就救12碼，超水準啦」，認為如果沒有凱程的神勇表現，螢花可能會輸得更慘。有網民更直言「今日無凱程真係輸4球以上」，足見她在比賽中的重要性。
Vian連家穎被換下場崩潰大哭 教練解釋Vian正選安排原因
原本被安排為前鋒的Vian連家穎在後半場被教練換下，離場後忍不住崩潰大哭，令觀眾都感到心痛。這位前寰亞女團成員在練習期間已經歷各種心酸，更曾經在訓練期間一度暈倒，身體狀況令人擔憂。教練在賽前解釋選擇Vian為正選前鋒的原因，表示她在練習中表現出色，進步相當大。教練說：「在那個練習裏面，基本上他做得很好，亦都在這麼多的練習裏面，她進步得相當之大，所以我今天會擺她在我們的前鋒裏面。」然而比賽結果未如預期，Vian最終在後半場被替換下場。
Vian訓練期間曾暈倒
在接受訪問時，Vian透露自己在練習期間經歷各種心酸，更曾經在訓練期間一度暈倒。她表示「唔知道下次可以踢比賽係幾時」，言語間充滿無奈和失落。Vian更進一步分享內心掙扎：「咁好嘅機會，點解又係我面前消失，自己交代唔到俾自己，究竟我宜家係一個咩狀態，其實每日都諗，不如我離開呢個圈子，不如我唔好做喇。」她坦言曾經想過放棄，認為「之前都開心過，做過我想做嘅嘢，不如move on，開始新生活喇，年紀都唔細。」
Vian視足球為最後機會
儘管面對重重困難，Vian仍然堅持參與《足球女將2》，她解釋這個決定的原因：「所以嗰陣就好想嚟踢波，想再做一件事，一來我可以仲係到，二來我可以做自己鐘意咗嘅事，雖然你哋成日笑我衝動，笑我搏得太盡，但係我覺得呢個係我最後嘅機會。」這番真誠剖白，不僅展現出她對足球的熱愛，更突顯出一種不甘放棄、孤注一擲的堅持。作為前拔萃女書院田徑隊隊長，Vian曾帶領校隊締造12連霸的輝煌成績，運動實力毋庸置疑。然而，傷患卻令她未能延續田徑生涯，這份遺憾亦成為她再次踏上球場的重要動力。
網民心疼留言支持Vian
看到Vian在球場上的眼淚和她的心路歷程，網民都紛紛留言表示心疼和支持。有網民留言「Vian豬豬唔好喊啦」、「Vian真係俾啲時間」、「Vian都唔係差呀肯跑肯撞」等，字裡行間都充滿鼓勵。不少網民都希望她能夠堅持下去，亦有觀眾認為她的努力值得肯定，指出她每一個球都用全速去跑去追，這種精神值得大家學習。