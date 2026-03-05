足球女將2｜黑洞組首場友賽出師不利？Vian抽筋內疚爆喊：好似咩都未做
進攻組流浪跟操表現失望 樂教練狠批似冇練過波
第四集中，進攻組同流浪進行最後跟操，8V8攻防戰目標係要入兩球。可惜上半場嘅表現令人大失所望，樂教練毫不留情咁批評佢哋「好似冇練過波咁又少走動，踢法太保守」。經過中場休息檢討後，下半場表現總算有改善，表妹成功做到進攻技巧「打穿」，而其他隊員都敢於走多啲位，但最終仍然達唔到入兩球嘅目標。防守組同凱景嘅跟操就相對理想，樂琳同Cathy防守中場夠穩陣，Rose Ma包抄到位，Wingki收放有拿捏，成功做到操練學到嘅技巧。
Vian抽筋坐場邊內疚爆喊 自責無用想落場試走位
另一方面黑洞組亦積極加操，最令人心痛嘅一幕，就係Vian喺練習時突然抽筋，被迫坐喺場邊睇住其他隊友繼續操練。佢內疚到爆喊，自責咁講：「純粹係好炆，好似咩都未做就坐低咗，因為走位呢個唔叻，我想落場試吓走，我想做到起碼試吓係點，我以為我OK，其實唔OK。」睇到觀眾都忍唔住眼濕濕。
Shiho屋企突發巨變仍堅持訓練 父親離世打擊巨大
更加令人敬佩嘅係Shiho，佢喺面對家庭巨變時仍然堅持嚟到訓練。原來佢屋企發生咗大事，爸爸早兩日走咗，之後趁佢返工時離開屋企。Shiho坦言：「其實我今日想請假，有冇屋企發生咗啲事，好大打擊，呀爸早兩日走咗，之後佢趁我返咗工，走咗。即係我一開始係咪應該唔好參加？又唔係踢得好，又陪唔到爸爸。」最後在友誼賽當日，Shiho因要處理家事無奈缺席。
黑洞組能力不足要加操四堂 教練坦言冇信心
由於黑洞組嘅能力仍未足夠應付7人友誼賽，教練決定要佢哋一星期加操4堂。當教練問Shiho過去一星期有冇練波時，佢誠實答冇有，手指仲好痛。面對10月5日嘅比賽，教練直言：「啱啱呢個狀態，死梗，我冇信心。」因此希望透過加操令防守能力有提升。呢種直接嘅批評雖然嚴厲，但都係為咗佢哋好，希望佢哋能夠喺短時間內有所進步。
黑洞組首場友誼賽雖敗猶榮 達成不失5球目標
黑洞組同教大進行今季第一場友誼賽，目標係不失5球。上半場教大入一球，但黑洞組「輸人都好都唔輸陣」，大家都互相打氣支持。臨完場兩分鐘，Tong Ming又傷到舊患，但黑洞組都堅持踢埋佢，展現出團隊精神。最終教大以3比0勝出，雖然輸波，但黑洞組做到預期目標之餘，士氣同經驗都有所提升，證明佢哋嘅努力冇白費。