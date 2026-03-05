足球女將2｜黑洞組首場友賽出師不利？Vian抽筋內疚爆喊：好似咩都未做

ViuTV《足球女將2》第四集播出後，黑洞組兩位成員Vian同Shiho嘅遭遇令觀眾心痛！一個因為抽筋坐喺場邊內疚到喊，一個屋企突然發生巨變仍然堅持嚟訓練，面對能力不足要加操四堂嘅現實，佢哋冇選擇放棄！