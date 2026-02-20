《足球女將2》3月強勢回歸 螢花女足迎神秘新血 網民期待熱血再現

ViuTV熱血足球真人騷《足球女將2》即將於下月2日強勢回歸，延續首季的感動與熱血，「螢花女足」將迎來全新挑戰。節目不僅有原班人馬繼續奮戰，更會加入神秘新成員，務求完成上季未了的心願，為香港女子足球寫下嶄新一頁。