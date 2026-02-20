《足球女將2》3月強勢回歸 螢花女足迎神秘新血 網民期待熱血再現
廣告
ViuTV熱血足球真人騷《足球女將2》即將於下月2日強勢回歸，延續首季的感動與熱血，「螢花女足」將迎來全新挑戰。節目不僅有原班人馬繼續奮戰，更會加入神秘新成員，務求完成上季未了的心願，為香港女子足球寫下嶄新一頁。
《足球女將2》3月強勢回歸
《足球女將2》將於2026年3月2日起，逢星期一至五晚上9時30分在ViuTV 99台播出，每集長達一小時。節目由MakerVille製作，承接首季的熱血風格，繼續記錄「螢花女足」在球場上的真實旅程。製作團隊表示，今季將會有更多突破性的內容，讓觀眾見證這群女生如何在足球路上不斷成長和蛻變。
螢花女足迎來神秘新血
今季《足球女將2》最大亮點是將有新成員加入「螢花女足」，與原有的24位來自不同界別的女生一同訓練。這些參與者包括藝人、前運動員及現役運動員，她們將在新教練的帶領下，繼續追求足球夢想。節目組透露，新加入的成員將為團隊帶來不同的化學作用，預料會擦出更多火花。
ViuTV節目巡禮率先曝光
《足球女將2》早於2025年8月被公佈開拍第二季，並在《ViuTV 2026》節目巡禮中正式亮相。節目組表示，今季的目標是要達成上季未完成的願望，透過真人騷形式展現女子足球的魅力，以及這群女生克服困難的堅毅精神。製作團隊強調，觀眾將會看到更多真實的情感流露，包括在球場上的汗水、淚水和突破時刻。
網民期待熱血再現
自《足球女將2》宣佈回歸消息後，網民反應熱烈，紛紛表達期待之情。有網民留言「終於等到第二季，好期待睇佢哋繼續成長」，亦有人表示「希望今季會有更多驚喜，支持香港女子足球」。不少觀眾更關心會有哪些新面孔加入，以及她們會為團隊帶來什麼新元素，令節目更加精彩。
圖片來源：ViuTV、ViuTV、threads資料或影片來源：原文刊於新假期