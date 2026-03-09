足球女將2｜防守組傷兵滿營都要拼！Wingki入球興奮爆燈 門將凱程無奈再受傷？
Wingki拼搏入關鍵球 興奮大叫完成目標
防守隊成員（包括：Wingki、Cathy、樂琳、Momo 、凱程、Rose Ma）；進攻隊成員（包括：NB、Ocean、恩欣、穎心、表妹、Flavia）。防守隊成員羅詠琪（Wingki）喺比賽中展現出驚人嘅鬥志，佢坦言「就算痛，我哋都會想落場踢，呢個我覺得係所有運動員都會咁諗，我哋今日嘅身體狀態有六七成，但我哋今日嘅心理狀態有200%」。雖然身體狀態只有六七成，但Wingki嘅心理狀態卻有200%，呢種精神真係令人敬佩！喺落後一球嘅情況下，佢喺上半場完結前接應大長傳成功射入追平球，興奮地表示「11人嘅話我未必有機會上到咁前可以入到波，所以完成到呢個目標都好開心！」
凱程做門將壓力爆燈 自責要為隊友做更多
香港閃避球代表隊嘅陳凱程（Hoi Ching）今次擔當防守隊門將角色，作為隊中唯一冇受傷嘅球員，佢反而感到更大壓力。凱程表示「而家呢一刻基本上得我冇整親，我想我可以做多啲，我守好啲或者我掉進啲邊線戰術嘅時候幫佢哋入一球」。不過在完上半場時，疑似拉傷大腿肌肉，凱程在休息時間隱隱作痛。
Momo心痛凱程受傷 大讚佢係隊伍秘密武器
防守隊成員Momo對於凱程嘅付出非常感動，佢表示「見到凱程受傷，我哋全隊人呢好心痛嘅，因為佢係我哋唯一嘅防守健全嘅球員，同埋佢係我哋嘅秘密武器」。雖然凱程係閃避球代表隊出身，但佢喺足球場上嘅表現同樣出色，成為防守隊嘅重要支柱。
樂琳負傷上陣打中堅 自責影響隊友發揮
下半場進攻隊加強火力連入兩球，比數去到1:3，防守組作出最後換人調動，派出樂琳打中堅位置。樂琳雖然負傷上陣，但見到隊友都好拼命，佢都唔想放棄。佢表示「因為我跑唔到，調返轉進攻我跑唔到上去就得返三個人，我哋就變咗四打三，有少少好，可惜有少少覺得令佢哋踢得辛苦，雖然大家都有傷喺身，但大家都踢到好似冇」。不過佢亦讚賞隊友們嘅表現，話大家雖然有傷在身，但踢起上嚟完全睇唔出嚟！
第一季成員做觀眾撐場 大讚凱程表現最出眾
第一季成員Maggie、梁庭欣、馬詠茹（Vivian）今次做觀眾撐場，佢哋大讚舊隊友各人都成長了很多。不過佢哋特別大讚新人凱程最出眾，手力驚人！作為前輩嘅佢哋見到新一代女將嘅表現都感到欣慰，證明《足球女將》呢個平台真係可以培養出優秀嘅運動員。