足球女將2｜防守組傷兵滿營都要拼！Wingki入球興奮爆燈 門將凱程無奈再受傷？

《足球女將2》今晚播出嘅一集熱血爆燈！螢花們分成三隊進行隊內首個5人足球3角賽，雖然防守組傷兵滿營，但佢哋嘅拼搏精神簡直令人動容。防守隊 vs 進攻隊嘅首場對戰中，女將們帶傷上陣都要為隊友拼盡全力，羅詠琪（Wingki）更豪氣表示「就算痛，我哋都會想落場踢」，展現出運動員嘅真正精神！