跨年倒數！宋熙年孖老公陳智燊做KOL月搵60萬 搬大屋有超巨廚房加衣帽間

旅發局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」，不但有MIRROR及一眾歌星，仲有離巢TVB的資深司儀宋熙年，育有兩子的宋熙年（Sarah）和老公陳智燊（Jason）自從由TVB藝人轉型做KOL後，有傳月入高達六十萬，未有打算置業一直租屋住的兩人，日前拍片分享了他們由細屋搬大屋的經過，Jason透露新居面積比舊居大兩成，其中他最愛新居中的超大廚房，而Sarah就最開心可以有番個屬於自己的衣帽間！