跳祭少女放飛假期｜陳海寧何洛瑤拍闖十萬石祭 遇濕身黑雨震驚全網
陳海寧與何洛瑤闖十萬石祭抬轎兼爆發水戰
早前7月7日舉行的日本石川縣「100,000石祭」成為兩位少女主持終極考驗舞台。Isabella與sica一連兩日由朝玩到晚，首先聯同當地婦女會齊心炮製特色咖喱並在攤位前落力拉客，雖然期間一度嚇親小朋友，但最終仍獲得不少當地居民賞識。到了晚上，二人更參與大型「10,000燈神輿」抬轎活動，與眾人合力完成熱血壯舉。翌日祭典現場大會以潑水形式向參加者送上祝福，現場水花四濺，眾人瞬間全身濕透，場面極度失控兼充滿狂歡氣氛。
sica驚呼現場猶如黑色暴雨直擊極端濕身狀況
面對突如其來龐大水量衝擊，兩位主持反應截然不同。得知有機會被大會水槍射濕身時，Isabella隨即興奮地大叫：「射埋我唔該！」展現出極度渴望參與狂歡一面。不過另一邊廂，sica面對瘋狂潑水攻勢則感到相當震撼，更誇張地形容當時震撼視覺衝擊猶如遇上黑色暴雨。二人其後嘗試自行穿上傳統浴衣，雖然過程被形容為「雞手鴨腳」，但她們坦言這種親身經歷令自己更加投入，成功深度體驗當地獨特文化，事後更強烈表達希望未來能拍攝下一季。
跳祭少女放飛假期挑戰職人認可證展現熱血青春
《跳祭少女放飛假期》自播出以來一直主打真實與挑戰並重，帶領觀眾走訪廣島與石川縣探索日本傳統習俗。兩位主持在整個旅程中展開尋找職人認可證艱辛修行之旅，由籌備階段到落手落腳製作祭典飯盒，全程都展現出極高專業度與投入感。這種有別於一般走馬看花式旅遊節目模式，讓觀眾直擊一場祭典由零開始誕生過程，同時亦記錄下陳海寧與何洛瑤在面對各種突發挑戰時所展露無比毅力。
網民狂讚兩位主持表現專業極度期待節目開拍續集
節目播出後隨即在各大網上討論區引發熱烈迴響，不少網民對於兩位女星放下身段積極參與當地文化給予高度評價。大批觀眾紛紛留言大讚：「兩位主持真係好專業又玩得」、「睇見佢哋全身濕晒都依然笑得咁開心真係好有感染力」。另外亦有不少粉絲針對節目大結局感到不捨，紛紛跑到官方社交平台洗版，強烈要求電視台盡快落實拍攝第二季，並表示期待看到Isabella與sica再次合體挑戰。