跳祭少女放飛假期｜陳海寧何洛瑤拍闖十萬石祭 遇濕身黑雨震驚全網

ViuTV旅遊節目《跳祭少女放飛假期》播出最後一集，兩位主持陳海寧（Isabella）與何洛瑤（sica）遠赴日本石川縣挑戰盛大祭典卻意外捲入激烈水戰。二人為求順利取得職人認可證不惜拋開形象落力叫賣兼挑戰體能極限。這場原本以為只屬輕鬆消暑環節最終演變成超出所有人預料震撼衝擊。