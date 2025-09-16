30歲「車厘龜」程美段熟齡老公曝光！被嘲似「爺孫戀」女方5字反擊網民！
憑穿著「車厘龜」背心迅速走紅的30歲程美段（Kiwi）隱退幕前後，依然時不時在社交平台發美圖派福利。自淡出幕前後，轉戰保險、美容等行業，同樣做得有聲有色。早前她突然公開孕照，引發網友對孩子爸爸身份的熱烈猜測！
程美段熟齡老公正面照曝光！
昨日（15日），程美段終於在IG上分享多張婚紗照，正式曝光準老公的廬山真面目。從照片中可見，她的準老公外型成熟穩重，而懷著身孕的程美段則臉上洋溢著幸福笑容，幸福表示：「戒指早買了，孕期+15kg，箍太緊，産後先戴」。兩人甜蜜互動閃盲眾人！
網民爆笑起哄：兩父女好似樣
不過，早前男方率先晒出二人閃爆合照，引來網民爆笑起哄：「兩父女好似樣」準老公大方回應：「我都想似樣～」，之後被問兩位年紀相差多少，準老公大方回應：「不多也不少，但不足以阻隔我哋相愛」。對於被指：「老豆同個女？父女戀？」準老公高EQ笑稱：「如果生到個女咁樣樣又唔錯」，最後被問到如何抱得美人歸，準老公用5字回應：「真心對人好～」
被嘲似「爺孫戀」女方5字寸爆反擊網民
另一方面，婚照曝光後更惹來更多嘲諷聲音，針對二人年齡差嘲：「恭喜爺爺終於有孫抱」、「世伯咁後生」，程美段笑稱：「愈講愈誇喎😂」，亦有人質疑「個男人應該好X有錢，現實版嘅美女與野獸」，程美段再反擊網民：「現實有冇已經唔重要，因為似乎個個都捧到佢有😂 都係一個童話故事，幾好吖」，言語間看得出程美段相當維護老公仔！
30歲程美段潛水4個月驚喜公開孕照
程美段因參加TVB《美女廚房》而人氣急升，作風備受矚目。離開鏡頭後，她轉行做保險事業，年薪更被傳高達百萬，引來不少話題。近年，她再度轉行美容界，社交平台卻變得異常低調，令外界對她現況好奇。
直至7月19日，程美段於Instagram貼出沙龍風格的孕照，象徵著即將邁向30歲、迎來人生新篇章。照片中，她以溫柔美態展示大肚身影，官方文字僅寫着「30🌷」，簡單卻令人難忘。
