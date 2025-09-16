30歲「車厘龜」程美段熟齡老公曝光！被嘲似「爺孫戀」女方5字反擊網民！

憑穿著「車厘龜」背心迅速走紅的30歲程美段（Kiwi）隱退幕前後，依然時不時在社交平台發美圖派福利。自淡出幕前後，轉戰保險、美容等行業，同樣做得有聲有色。早前她突然公開孕照，引發網友對孩子爸爸身份的熱烈猜測！