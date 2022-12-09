輕功｜朱晨麗淪為大配角 被龔慈恩與蔣祖曼蓋過 黎耀祥有突破由頭帶到尾

無綫於周一(5日)播出新劇《輕功》接檔《超能使者》，之前大家都以為女一是朱晨麗，但原來搞錯晒，成奪劇圍繞男一黎耀祥一家，龔慈恩飾演祥仔老婆，蔣祖曼同朱敏瀚就演佢一對仔女，朱晨麗根本不在這個核心家庭之內，戲份相對亦較少，由女一淪伙大配角，難怪朱晨麗完全沒有在自己社交網出po為新劇宣傳啦！