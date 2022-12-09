輕功｜朱晨麗淪為大配角 被龔慈恩與蔣祖曼蓋過 黎耀祥有突破由頭帶到尾
《輕功》以電影武師作為題材
《輕功》fight低《新四十二章》率先播出，事前沒有太多宣傳，劇情大賣親情可貴，頭幾集講述前武師洪十一（黎耀祥飾），與一眾前電影從業員兼好友鍾志威（韋家雄飾）、方芯（王綺琴飾）、李世舫（鄭子誠飾）、吳錦賢（歐瑞偉飾）聚首，為十一的亡妻繆妙（龔慈恩飾）舉辦回顧展，勾起昔日往事，眾人還重組拍攝當年已創作好的《輕功》劇本。十一的子女洪翊嵐（蔣祖曼飾）、洪翊風（朱敏瀚飾）也於此時返回老家與父親同住，背後卻各有隱瞞……其後，龔慈恩竟然重現大家眼前，原來這位眼前人只是龔慈恩昔日的武打替身，換言之，龔慈恩將一人飾演兩角。
黎耀祥一年一劇再有突破
其實整套劇的主線都是講黎耀祥一家，祥仔與龔慈恩的戲份佔最多，其次就是他們一對仔女蔣祖曼同朱敏瀚。近年一年只拍一劇的黎耀祥，飾演比他真實年紀大的洪十一，其爐火純青的演技把人物角色充分表現出來，演得非常自然，真是入型入格。
朱晨麗只是大配角
劇情播出多天，在劇中飾演化妝師Yuki的朱晨麗，是鄭子誠與王綺琴之女，也是黎耀祥的知己，不過出鏡率好低，比不上龔慈恩與蔣祖曼，難怪在她的社交網，完全找不到任何為《輕功》宣傳的po，就連自己在劇中的角色亦隻字不提。網民對朱晨麗跌番落配角之列反應都好平淡，更有網民留言表示佢做配角都好平常，仲話佢似國貨公司Sales。
龔慈恩角色牽引全劇
被指保養得宜的59歲龔慈恩，在劇中不但飾演病重的繆妙，更要分飾年青時風華絕代的繆妙，她在訪問中感激祥仔鼓勵她放開去演，提到病重臨終前的天台戲，龔姐受訪時直指拍攝順利：「祥哥好好咁畀咗好多交流我，死喺自己最愛嘅人懷中，加上有咁多愛錫，真係好恩惠。」談到劇集探討「生死」和「放下」等問題，龔姐坦言對此有很大感觸：「遇到任何遭遇都好，只要豁達啲去諗，總係會有出路。同埋生命嘅質同量同樣重要，大家要珍惜身邊所有嘢，每個人都應該有自己嘅理想，要努力去追求。」
蔣祖曼做女一有新鮮感
至於飾演黎耀祥女兒的蔣祖曼，角色是個控制狂女強人，現年37歲的蔣祖曼出名有演技，今次朱晨麗都要讓路畀佢升呢做女一，更有份獲提名台慶頒獎禮「最佳女主角」，實至名歸。劇中蔣祖曼做事果斷能幹，不時與阿爸黎耀祥頂撞鬧大交，但其實二人內心都好關心對方，這個組合成功擦出了火花。
相關文章：洪永城擅加摸啜戲 朱晨麗嚇到唔識畀反應
娛樂圈抽水事件屢見不鮮，朱晨麗就曾委屈爆出在拍《多功能老婆》期間被拍檔洪永城擅加摸啜戲，令她唔識反應。因為同洪永城在劇中扮演恩愛夫妻，當中兩人有唔少親密場口，朱晨麗受訪時就不吐不快表示：「我同佢有好多親密動作，不過寶華姐（劇集總監製）劇本寫得好好，係點到即止，唔多亦唔少，不過佢（洪永城）就自己加咗好多摸我、錫我嘅戲，有一次仲突然錫落嚟，我唔知點反應，如果唔係錄影緊，我一定推開佢！有時我表現好enjoy，其實個心諗緊你摸完未？」
洪永城扮大牌被稱「洪爺」 小花暗稱「多嘴城」
近年劇接劇的洪永城，拍親熱戲向對手加料其實早已傳遍電視城，不過小花怕事敢怒不敢言，亦令他有恃無恐，愈拍愈猖狂，令小花拍親佢都提心吊膽。據知情者透露：「呢期佢咁多劇開，已經當正自己係阿哥，改對白加戲已經係等閒事，對工作人員態度亦好差，試過PA叫佢埋位，如果未齊人要佢等，佢會發脾氣，工作人員都稱呼佢『洪爺』，對啲女拍檔，連親熱戲都自己加插，搞到班女拍檔個個有冤無路訴，唔敢出聲，其實班幕後工作人員一早都睇唔過眼，小花喺背後仲叫Tony做『多嘴城』，所以今次朱朱挺身而出大快人心，希望佢日後檢點啲！」
醜行事件爆煲，唔少受害小花背後力撐朱晨麗肯挺身爆大鑊，可惜罪魁禍首洪永城回應事件冇誠意道歉，表示自己加戲純為拍攝效果！更背後唱朱晨麗大口令他形象受損，二人在電視城已成貼錯門神！
洪永城唔認錯 不甘被唱反咬朱晨麗
其實入行已有十年的朱晨麗，拍劇出名夠博唔錫身，幾乎每套劇都有咀戲，當中男對手有馬國明、吳卓羲、袁偉豪及譚俊彥等，不過拍攝時個個皆屬正人君子，朱晨麗亦多次大讚同拍檔合作愉快，今次罕有爆出洪永城加咀戲事件，明顯真係唔想有人「冇王管」！
據知情者透露：「Tony（洪永城）恃住喺劇做朱朱（朱晨麗）老公，成日表現得好肉緊，係咁加親熱戲，好似捽手臂，掃背脊，試過朱朱拍完同佢講，話好似做多咗喎！Tony反應好大，話自己好有feel，想拍得逼真啲，真係大石砸死蟹，其實拍親熱戲，朱朱唔係未試過，每次都會同對手溝通清楚，唔會有唔舒服嘅感覺，冇諗過Tony會咁大膽，因為發生咗太多次，朱朱先會忍無可忍，最弊係之前試戲嗰陣， Tony都冇加咁多嘢，但每次一roll機正式拍， 佢就猴擒嚟料，係人都會覺得唔對路啦！」
原來拍到後期，兩人一場車廂咀戲，朱晨麗更緊張到向寶華姐求助。據知情者透露：「因為兩個要喺車入面錫，朱朱驚Tony會突然情不自禁伸脷，拍之前，搵寶華姐拉埋Tony三個人當面講清楚，寶華姐下令唔准Tony拍嘅時候伸脷，佢先唔敢亂嚟！」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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