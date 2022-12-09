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輕功｜朱晨麗淪為大配角 被龔慈恩與蔣祖曼蓋過 黎耀祥有突破由頭帶到尾

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無綫於周一(5日)播出新劇《輕功》接檔《超能使者》，之前大家都以為女一是朱晨麗，但原來搞錯晒，成奪劇圍繞男一黎耀祥一家，龔慈恩飾演祥仔老婆，蔣祖曼同朱敏瀚就演佢一對仔女，朱晨麗根本不在這個核心家庭之內，戲份相對亦較少，由女一淪伙大配角，難怪朱晨麗完全沒有在自己社交網出po為新劇宣傳啦！

輕功 日前《輕功》舉行宣傳活動，黎耀祥缺席，由其他演員負責為新劇造勢。
日前《輕功》舉行宣傳活動，黎耀祥缺席，由其他演員負責為新劇造勢。（圖片來源：[email protected]_mimi）
輕功 一睇背後個宣傳佈景，就知道邊啲係主角，朱晨麗都要靠邊站。
一睇背後個宣傳佈景，就知道邊啲係主角，朱晨麗都要靠邊站。（圖片來源：[email protected]_mimi）

《輕功》以電影武師作為題材

《輕功》fight低《新四十二章》率先播出，事前沒有太多宣傳，劇情大賣親情可貴，頭幾集講述前武師洪十一（黎耀祥飾），與一眾前電影從業員兼好友鍾志威（韋家雄飾）、方芯（王綺琴飾）、李世舫（鄭子誠飾）、吳錦賢（歐瑞偉飾）聚首，為十一的亡妻繆妙（龔慈恩飾）舉辦回顧展，勾起昔日往事，眾人還重組拍攝當年已創作好的《輕功》劇本。十一的子女洪翊嵐（蔣祖曼飾）、洪翊風（朱敏瀚飾）也於此時返回老家與父親同住，背後卻各有隱瞞……其後，龔慈恩竟然重現大家眼前，原來這位眼前人只是龔慈恩昔日的武打替身，換言之，龔慈恩將一人飾演兩角。

輕功 《輕功》播出前沒有太多宣傳，大家都以為朱晨麗是女一。
《輕功》播出前沒有太多宣傳，大家都以為朱晨麗是女一。（圖片來源：[email protected]_zhu）

黎耀祥一年一劇再有突破

其實整套劇的主線都是講黎耀祥一家，祥仔與龔慈恩的戲份佔最多，其次就是他們一對仔女蔣祖曼同朱敏瀚。近年一年只拍一劇的黎耀祥，飾演比他真實年紀大的洪十一，其爐火純青的演技把人物角色充分表現出來，演得非常自然，真是入型入格。

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（圖片來源：無綫發相）
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（圖片來源：無綫發相）

朱晨麗只是大配角

劇情播出多天，在劇中飾演化妝師Yuki的朱晨麗，是鄭子誠與王綺琴之女，也是黎耀祥的知己，不過出鏡率好低，比不上龔慈恩與蔣祖曼，難怪在她的社交網，完全找不到任何為《輕功》宣傳的po，就連自己在劇中的角色亦隻字不提。網民對朱晨麗跌番落配角之列反應都好平淡，更有網民留言表示佢做配角都好平常，仲話佢似國貨公司Sales。

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（圖片來源：無綫發相）
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（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
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（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
輕功 雖然有劇上，但朱晨麗似乎知道自己是大配角而無心為劇宣傳，之前《美麗戰場》播出時，她都有放劇照及宣傳照，今次乜都唔po，近日只po自己慶生的照片。
雖然有劇上，但朱晨麗似乎知道自己是大配角而無心為劇宣傳，之前《美麗戰場》播出時，她都有放劇照及宣傳照，今次乜都唔po，近日只po自己慶生的照片。（圖片來源：[email protected]_zhu）

龔慈恩角色牽引全劇

被指保養得宜的59歲龔慈恩，在劇中不但飾演病重的繆妙，更要分飾年青時風華絕代的繆妙，她在訪問中感激祥仔鼓勵她放開去演，提到病重臨終前的天台戲，龔姐受訪時直指拍攝順利：「祥哥好好咁畀咗好多交流我，死喺自己最愛嘅人懷中，加上有咁多愛錫，真係好恩惠。」談到劇集探討「生死」和「放下」等問題，龔姐坦言對此有很大感觸：「遇到任何遭遇都好，只要豁達啲去諗，總係會有出路。同埋生命嘅質同量同樣重要，大家要珍惜身邊所有嘢，每個人都應該有自己嘅理想，要努力去追求。」

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蔣祖曼做女一有新鮮感

至於飾演黎耀祥女兒的蔣祖曼，角色是個控制狂女強人，現年37歲的蔣祖曼出名有演技，今次朱晨麗都要讓路畀佢升呢做女一，更有份獲提名台慶頒獎禮「最佳女主角」，實至名歸。劇中蔣祖曼做事果斷能幹，不時與阿爸黎耀祥頂撞鬧大交，但其實二人內心都好關心對方，這個組合成功擦出了火花。

輕功 劇情講到翊嵐蔣祖曼飾）赫然發現眾人偷偷籌備媽媽繆妙龔慈恩飾）的回顧展，由於有感展覽太過寒酸，翊嵐命令眾人「煞停」兼忍不住連番數落。
劇情講到翊嵐（蔣祖曼飾）赫然發現眾人偷偷籌備媽媽繆妙（龔慈恩飾）的回顧展，由於有感展覽太過寒酸，翊嵐命令眾人「煞停」兼忍不住連番數落。（圖片來源：無綫發相）
輕功 十一黎耀祥飾）見狀即扯火鬧爆：「大家為咗呢件事花咗幾多心 機，你講嘢使唔使咁刻薄？有冇當過大家係長輩！」
十一（黎耀祥飾）見狀即扯火鬧爆：「大家為咗呢件事花咗幾多心 機，你講嘢使唔使咁刻薄？有冇當過大家係長輩！」（圖片來源：無綫發相）
輕功 之後父女又因價值觀問題起爭執，事緣十一認為翊嵐不應因「移民問題」與拍拖多年的男友 Duncan李日朗飾）分手，但身為女強人的翊嵐卻不想因愛情放棄事業：「我唔係媽咪呀，做唔到嫁雞隨雞。」
之後父女又因價值觀問題起爭執，事緣十一認為翊嵐不應因「移民問題」與拍拖多年的男友 Duncan（李日朗飾）分手，但身為女強人的翊嵐卻不想因愛情放棄事業：「我唔係媽咪呀，做唔到嫁雞隨雞。」（圖片來源：無綫發相）
輕功 十一聞言再扯火：「咩呢種人嗰種人呀，佢生你架。」翊嵐即再反擊：「年代唔同咗，我有我生活，我有我事業，我唔一定要嫁人做少奶奶，我可以揀架。」雖然兩父女「前世撈亂骨頭」咁款，但由於翊嵐始終是孝順女，亦明白爸爸與父母好友苦心，故後來利用自己人脈及網絡為媽媽舉辦回顧展，亦為十一及眾好友重燃希望。
十一聞言再扯火：「咩呢種人嗰種人呀，佢生你架。」翊嵐即再反擊：「年代唔同咗，我有我生活，我有我事業，我唔一定要嫁人做少奶奶，我可以揀架。」雖然兩父女「前世撈亂骨頭」咁款，但由於翊嵐始終是孝順女，亦明白爸爸與父母好友苦心，故後來利用自己人脈及網絡為媽媽舉辦回顧展，亦為十一及眾好友重燃希望。（圖片來源：無綫發相）

相關文章：洪永城擅加摸啜戲 朱晨麗嚇到唔識畀反應

娛樂圈抽水事件屢見不鮮，朱晨麗就曾委屈爆出在拍《多功能老婆》期間被拍檔洪永城擅加摸啜戲，令她唔識反應。因為同洪永城在劇中扮演恩愛夫妻，當中兩人有唔少親密場口，朱晨麗受訪時就不吐不快表示：「我同佢有好多親密動作，不過寶華姐（劇集總監製）劇本寫得好好，係點到即止，唔多亦唔少，不過佢（洪永城）就自己加咗好多摸我、錫我嘅戲，有一次仲突然錫落嚟，我唔知點反應，如果唔係錄影緊，我一定推開佢！有時我表現好enjoy，其實個心諗緊你摸完未？」

輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
在《多功能老婆》同朱晨麗演恩愛夫妻的洪永城，對住上圍34D的朱朱，多次情不自禁向劇中老婆自加摸啜戲，事件爆出後，洪永城回應事件冇誠意道歉，更不停自圓其說，表示：「希望佢日後講嘢小心啲！如果有冒犯令佢唔舒服，我唔好意思！我都係專業演員，有啲場口我想生動啲同得意啲啫！」（圖片來源：東方新地）
輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
首次演出活潑巴辣人妻思蕾入型入格的朱晨麗，演出被網民激讚。（圖片來源：東方新地）
輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
原來她還好有專業精神，即使被洪永城多次突襲加親熱戲，都繼續完成拍攝。（圖片來源：東方新地）

洪永城扮大牌被稱「洪爺」 小花暗稱「多嘴城」

近年劇接劇的洪永城，拍親熱戲向對手加料其實早已傳遍電視城，不過小花怕事敢怒不敢言，亦令他有恃無恐，愈拍愈猖狂，令小花拍親佢都提心吊膽。據知情者透露：「呢期佢咁多劇開，已經當正自己係阿哥，改對白加戲已經係等閒事，對工作人員態度亦好差，試過PA叫佢埋位，如果未齊人要佢等，佢會發脾氣，工作人員都稱呼佢『洪爺』，對啲女拍檔，連親熱戲都自己加插，搞到班女拍檔個個有冤無路訴，唔敢出聲，其實班幕後工作人員一早都睇唔過眼，小花喺背後仲叫Tony做『多嘴城』，所以今次朱朱挺身而出大快人心，希望佢日後檢點啲！」

輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
被指「阿哥」上身的洪永城，被爆拍《多功能老婆》自加摸啜戲後，據知不停背後狂唱朱晨麗大口，當時孖 「受害人」朱晨麗宣傳時，在劇中的默契不再，仲明顯面左左。（圖片來源：東方新地）

醜行事件爆煲，唔少受害小花背後力撐朱晨麗肯挺身爆大鑊，可惜罪魁禍首洪永城回應事件冇誠意道歉，表示自己加戲純為拍攝效果！更背後唱朱晨麗大口令他形象受損，二人在電視城已成貼錯門神！

輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
上位被捧，洪永城近年不時扮大哥，拍劇自改對白兼自加親熱戲，令一班小花拍檔聞城色變，更在背後封他「多嘴城」。（圖片來源：東方新地）
輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
觀其早前擔正演出的兩套劇《丫鬟大聯盟》及 《黃金有罪》，他同劇中兩位女主角黃心穎及陳瀅都有唔少親熱場口，據知他亦有肉緊加戲。（圖片來源：東方新地）

洪永城唔認錯 不甘被唱反咬朱晨麗

其實入行已有十年的朱晨麗，拍劇出名夠博唔錫身，幾乎每套劇都有咀戲，當中男對手有馬國明、吳卓羲、袁偉豪及譚俊彥等，不過拍攝時個個皆屬正人君子，朱晨麗亦多次大讚同拍檔合作愉快，今次罕有爆出洪永城加咀戲事件，明顯真係唔想有人「冇王管」！

輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
周柏豪和楊千嬅在台慶頒獎禮憑劇集《多功能老婆》攞到最受歡迎電視男、女角色獎。（圖片來源：東方新地）
輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
在《萬千星輝頒獎典禮》上，洪永城跟朱晨麗全程零交流。完騷一刻，洪永城即黐實黃翠如密密傾，朱晨麗則同閨密楊千嬅及陳煒開心自拍！（圖片來源：東方新地）

據知情者透露：「Tony（洪永城）恃住喺劇做朱朱（朱晨麗）老公，成日表現得好肉緊，係咁加親熱戲，好似捽手臂，掃背脊，試過朱朱拍完同佢講，話好似做多咗喎！Tony反應好大，話自己好有feel，想拍得逼真啲，真係大石砸死蟹，其實拍親熱戲，朱朱唔係未試過，每次都會同對手溝通清楚，唔會有唔舒服嘅感覺，冇諗過Tony會咁大膽，因為發生咗太多次，朱朱先會忍無可忍，最弊係之前試戲嗰陣， Tony都冇加咁多嘢，但每次一roll機正式拍， 佢就猴擒嚟料，係人都會覺得唔對路啦！」

輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
據知監製陳寶華創作拿捏準繩，每個場口都描敍仔細，朱晨麗跟洪永城的親熱場口更是點到即止，未想到洪永城會自加親熱戲，車廂咀戲寶華姐更要預先下伸脷禁令！（圖片來源：東方新地）

原來拍到後期，兩人一場車廂咀戲，朱晨麗更緊張到向寶華姐求助。據知情者透露：「因為兩個要喺車入面錫，朱朱驚Tony會突然情不自禁伸脷，拍之前，搵寶華姐拉埋Tony三個人當面講清楚，寶華姐下令唔准Tony拍嘅時候伸脷，佢先唔敢亂嚟！」

輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
面對洪永城扮老公過分投入，朱晨麗為後期劇中一場車廂咀戲，就曾向總監製陳寶華求助。（圖片來源：東方新地）
輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
據知寶華姐一度下禁令，講明要洪永城拍這場濕吻戲唔准伸脷，不過睇番場戲，洪永城仍然咀得非常肉緊，搞到朱朱嘴都歪埋！（圖片來源：東方新地）
輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
何廣沛對於緋聞女友朱晨麗被洪永城自加咀戲，就揚言拍親熱戲同女拍檔溝通好重要，更不滿話：「佢 （洪永城）可能急咗少少所以錫咗落去！」（圖片來源：東方新地）

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

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撰文：東方新地圖片來源：無綫發相、[email protected]_mimi、[email protected]_zhu

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