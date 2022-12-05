輕功｜37歲蔣祖曼首當女一日日鬧爆「老竇」黎耀祥 現實視繼子如己出
蔣祖曼向黎耀祥偷師
蔣祖曼說：「角色對屋企人嘅態度，佢又有我嘅影子喎。」她指很榮幸可以跟視帝黎耀祥合作，她說：「我成日趁佢拍攝時睇mon偷師，好多場戲都睇到我哋眼濕濕，真係演得好好。」她在《鐵探》、《使徒行者》及《逆天奇案》的演出大獲好評，今次她首度升呢做女一，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲提名「最佳女主角」。
《輕功》蔣祖曼已簽入TVB做親生女
蔣祖曼的入行處女作是在2001年港台劇《Y2K+01》飾演「阿魚」，但之後多年來她都主力演出獨立電影，演技獲得外界一致好評，更被封為「獨立電影女皇」。近年蔣祖曼開始參與不少TVB劇演出，包括《鐵探》和《使徒行者》系列等，原來在今年1月，她已與TVB簽下經理人合約，正式成為TVB旗下藝人。
首做女一演繹控制狂阿女
今次《輕功》是一部倫理劇，集溫情搞笑於一身，講述一個被認為識輕功的退休龍虎武師，與已各自組織家庭的子女再度同一屋簷下，新舊思想引發出核彈級矛盾。劇中飾演黎耀祥和龔慈恩女兒的蔣祖曼，更被指係控制狂，日日鬧爆唔聽話嘅「老竇」黎耀祥！雖然劇集尚未開播，但蔣祖曼的演技已經被睇好，率先有份入圍爭做今年視后。
蔣祖曼《鐵探》首演黑幫阿嫂
在2019年TVB重頭劇《鐵探》中，蔣祖曼曾飾演黑幫大佬嘅女人陸蔚喬，一出場就同谷永正（梁競徽飾）擦出唔少火花。以往經常飾演警察或專業人士角色的蔣祖曼，在《鐵探》中一改正氣形象，首次飾演黑幫阿嫂，一出場佢個粉紅色髮型已經令人眼前一亮。
Joman入行至今超過20年，曾參演過大量獨立電影拍攝，而且皆獲得外界一致好評及讚賞。對於於《鐵探》中有機會飾演黑社會大佬嘅女人，Joman亦坦言自己如願以償，皆因自劇集《警界線》後，多以著制服角色出現。
另外，蔣祖曼喺劇中更不時被黑社會大佬江正龍（楊潮凱飾）當眾掌摑及侮辱，然而原來陸蔚喬呢個角色嘅背景係比被打更可憐，陸蔚喬細個已經係妓女，父母亦畀人殺死，身世可憐，所以為生存先會逼不得意啞忍一切！
為角色漂染26次
蔣祖曼為咗可以更快投入角色，開拍前更特登到油尖旺實地觀察外，為配合角色造型，她更不惜真髮漂染，染足26次，佢直指頭髮先係今次拍劇真正嘅最大挑戰，不過佢依然一啲怨言都冇，仲反而好開心。不過，由於漂染頭髮始終會因洗頭而漸漸甩色，故連Joman都笑指唔知大家有冇留意到佢每次出場嘅髮色都有所不同喎。之後開始留返長啲頭髮，可惜因漂染太傷頭髮導致經常甩同斷頭髮，故留嚟留去啲頭髮都係咁短！
蔣祖曼做個好繼母拒做直升機家長
蔣祖曼21歲開始同任職電影幕後嘅老公陳卓麒（Keith ），二人拍拖時一直都係三人行，早已習慣冇二人世界，事關老公同前妻育有一子陳滌（Day），但其後前妻因病離世，Joman就接棒照顧Day，視Day如己出。當Joman同老公忙緊個時，Day更會主動幫手照顧妹妹，十分乖仔！
蔣祖曼同老公同樣係行內人，有時兩公婆都要互相配合工作時間，以最唔影響照顧小朋友為前題，如果真係冇時間就會搵家人照顧。蔣祖曼曾表示，自己對於孩子嘅態度十分放開，認為同小朋友都應該有自己嘅空間，因為喺唔喺屋企對小朋友成長未必有大幫助，有時唔喺小朋友身旁反而令佢哋更獨立。另外，蔣祖曼認為父母應該鼓勵小朋友去搵自己嘅興趣，所以唔會直升機媽媽。
為繼子追個妹妹
蔣祖曼同老公於2014年結婚，婚後一年誕下囡囡陳可。蔣祖曼曾表示，當初想為陳家添個小朋友，最大原因是繼子Day想有細佬妹，「計劃生育前我第一個問佢想唔想要細佬妹先，佢話想呀，我問如果我真係唔生小朋友，你會點呀？佢話『我會嬲你囉，依家就嬲！』」Day自細就恨有細佬妹，最好是妹妹。當年爸爸與Joman結婚，他更以為一結婚就自動大肚，令她哭笑不得，「佢以為會單性繁殖！」
三人行睇超聲波
當時Day得知繼母懷孕後，Day非常興奮，經常摸摸肚子，連睇超聲波都是三人行，希望第一個得知BB性別，「照超聲波我同先生帶埋佢去，佢仲緊張過爸爸，係咁捽手問醫生仔定女，醫生話係女，但佢都質疑：『依家話係女啫，出咗世可能變咗仔㗎！』」好多父母都驚哥哥會呷細佬妹醋，但Joman好放心，因為Day太喜歡妹妹，但出現了另一煩惱，「我問佢想做一個點樣嘅哥哥，佢話一定會縱壞妹妹，叫我千祈唔好俾佢湊㖭呀！講嘢幾老積呀！」
早已習慣沒二人世界
蔣祖曼表示：「細個嗰陣發脾氣會咁諗，你話從來冇介意過，當然冇可能！尤其是教仔教到好勞氣，但我咁諗，小朋友何嘗唔係咁諗呢，你又唔係我阿媽，你管我做乜啫？但阿仔冇，我哋好夾佢仲好錫我，所以我同先生啱啱拍拖都冇考慮咁多，我一早知佢有小朋友，可能當時冇諗咁長遠，咁多年一路走過來都習慣咗，我愛佢，我愛埋佢小朋友都好正常。」
因仔唔認阿媽而喊
蔣祖曼表示，最令她難受是小朋友剛懂事的年齡，回想起都有點眼濕濕，「我一向冇縱佢，曳我會罰，乖就會獎。幼稚園有段時間幾反叛，佢話：『你鬧我嗰時，我覺得你唔係我阿媽，你錫我先覺。』我即刻入廚房狂喊！」
親生媽媽早已過身，Day不了解母親的角色是怎樣，Joman感慨道：「其實我都明嘅，佢唔係好知道究竟一個媽咪係點，佢只係睇電視認識，卡通片啲媽咪唔鬧人架嘛。有次佢問我朋友，如果你媽咪叫你做功課，你會唔會覺得佢好煩？我朋友話梗係會啦。嗰一刻我就知道，原來佢以為我鬧佢係唔錫佢，唔知道我係出於關心，依家大個咗佢就明白喇。我份人好直，有咩都講晒出嚟，佢都好明白我諗乜，所以相處得好好。」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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