蔣祖曼

輕功｜37歲蔣祖曼首當女一日日鬧爆「老竇」黎耀祥 現實視繼子如己出

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蔣祖曼（Joman）在無綫劇《輕功》首次擔正做女一，還在劇集未開播前，已率先入圍爭奪視后大獎！37歲蔣祖曼，劇中日日鬧爆58歲的「老竇」黎耀祥，而在現實中，蔣祖曼已是兩孩之母，大仔Day仔更是由老公和前妻所生，但身為繼母的Joman對兩名子女都一視同仁！

黎耀祥和蔣祖曼有唔少對手戲，佢仲自爆有睇Mon向視帝偷師。
黎耀祥和蔣祖曼有唔少對手戲，佢仲自爆有睇Mon向視帝偷師。（圖片來源：《輕功》劇照）
宣傳片中，蔣祖曼經常頂撞父親黎耀祥。
宣傳片中，蔣祖曼經常頂撞父親黎耀祥。（圖片來源：《輕功》劇照）

蔣祖曼向黎耀祥偷師

蔣祖曼說：「角色對屋企人嘅態度，佢又有我嘅影子喎。」她指很榮幸可以跟視帝黎耀祥合作，她說：「我成日趁佢拍攝時睇mon偷師，好多場戲都睇到我哋眼濕濕，真係演得好好。」她在《鐵探》、《使徒行者》及《逆天奇案》的演出大獲好評，今次她首度升呢做女一，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲提名「最佳女主角」。

蔣祖曼 蔣祖曼早前盛裝出席TVB台慶活動。
蔣祖曼早前盛裝出席TVB台慶活動。（圖片來源：[email protected]
蔣祖曼 前面Deep V後面大露背，盡展蔣祖曼Fit爆身段。
前面Deep V後面大露背，盡展蔣祖曼Fit爆身段。（圖片來源：[email protected]

《輕功》蔣祖曼已簽入TVB做親生女

蔣祖曼的入行處女作是在2001年港台劇《Y2K+01》飾演「阿魚」，但之後多年來她都主力演出獨立電影，演技獲得外界一致好評，更被封為「獨立電影女皇」。近年蔣祖曼開始參與不少TVB劇演出，包括《鐵探》和《使徒行者》系列等，原來在今年1月，她已與TVB簽下經理人合約，正式成為TVB旗下藝人。

蔣祖曼 蔣祖曼簽入TVB後劇接劇，繼在新劇《輕·功》飾演黎耀祥女兒後，近日又有份演出陳茵媺的復出作《羅密歐與祝英台》。
蔣祖曼簽入TVB後劇接劇，繼在新劇《輕·功》飾演黎耀祥女兒後，近日又有份演出陳茵媺的復出作《羅密歐與祝英台》。（圖片來源：[email protected]
蔣祖曼 原來蔣祖曼同「老竇」黎耀祥、「細佬」朱敏翰都係5月生日，早前《輕·功》劇組仲為佢哋連開多場生日會慶祝。
原來蔣祖曼同「老竇」黎耀祥、「細佬」朱敏翰都係5月生日，早前《輕·功》劇組仲為佢哋連開多場生日會慶祝。（圖片來源：[email protected]
蔣祖曼 劇中蔣祖曼仲同鄭俊弘有感情線。
劇中蔣祖曼仲同鄭俊弘有感情線。（圖片來源：TVB《輕功》截圖）

首做女一演繹控制狂阿女

今次《輕功》是一部倫理劇，集溫情搞笑於一身，講述一個被認為識輕功的退休龍虎武師，與已各自組織家庭的子女再度同一屋簷下，新舊思想引發出核彈級矛盾。劇中飾演黎耀祥和龔慈恩女兒的蔣祖曼，更被指係控制狂，日日鬧爆唔聽話嘅「老竇」黎耀祥！雖然劇集尚未開播，但蔣祖曼的演技已經被睇好，率先有份入圍爭做今年視后。

蔣祖曼 陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022
蔣祖曼憑《輕·功》入圍爭奪今屆視后大獎。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
蔣祖曼 黎耀祥在《輕·功》中飾演退休龍虎武師。
黎耀祥在《輕功》中飾演退休龍虎武師。（圖片來源：TVB《輕功》截圖）

蔣祖曼《鐵探》首演黑幫阿嫂

在2019年TVB重頭劇《鐵探》中，蔣祖曼曾飾演黑幫大佬嘅女人陸蔚喬，一出場就同谷永正（梁競徽飾）擦出唔少火花。以往經常飾演警察或專業人士角色的蔣祖曼，在《鐵探》中一改正氣形象，首次飾演黑幫阿嫂，一出場佢個粉紅色髮型已經令人眼前一亮。

蔣祖曼 蔣祖曼在《鐵探》中的粉紅頭造型曾令人眼前一亮。
蔣祖曼在《鐵探》中的粉紅頭造型曾令人眼前一亮。（圖片來源：TVB《鐵探》截圖）
蔣祖曼 蔣祖曼入行至今已經超過20年，其演技獲得外界一致好評
蔣祖曼入行至今已經超過20年，其演技獲得外界一致好評（圖片來源：TVB《鐵探》截圖）

Joman入行至今超過20年，曾參演過大量獨立電影拍攝，而且皆獲得外界一致好評及讚賞。對於於《鐵探》中有機會飾演黑社會大佬嘅女人，Joman亦坦言自己如願以償，皆因自劇集《警界線》後，多以著制服角色出現。

蔣祖曼 蔣祖曼一直以嚟大多飾演警察，或專業人士角色。
蔣祖曼一直以嚟大多飾演警察，或專業人士角色。（圖片來源：微博@蔣祖曼Joman）
蔣祖曼 早前Joman於劇集《使徒行者2》中飾演黑警張雪晴
Joman於劇集《使徒行者2》中亦曾飾演黑警張雪晴。（圖片來源：TVB《使徒行者2》截圖）

另外，蔣祖曼喺劇中更不時被黑社會大佬江正龍（楊潮凱飾）當眾掌摑及侮辱，然而原來陸蔚喬呢個角色嘅背景係比被打更可憐，陸蔚喬細個已經係妓女，父母亦畀人殺死，身世可憐，所以為生存先會逼不得意啞忍一切！

蔣祖曼 蔣祖曼喺劇中更不時被黑社會大佬當眾掌摑及侮辱
蔣祖曼喺劇中更不時被黑社會大佬當眾掌摑及侮辱。（圖片來源：TVB《鐵探》截圖）
蔣祖曼 劇中蔣祖曼同梁競徽有感情線。
劇中蔣祖曼同梁競徽有感情線。（圖片來源：TVB《鐵探》劇照）

為角色漂染26次

蔣祖曼為咗可以更快投入角色，開拍前更特登到油尖旺實地觀察外，為配合角色造型，她更不惜真髮漂染，染足26次，佢直指頭髮先係今次拍劇真正嘅最大挑戰，不過佢依然一啲怨言都冇，仲反而好開心。不過，由於漂染頭髮始終會因洗頭而漸漸甩色，故連Joman都笑指唔知大家有冇留意到佢每次出場嘅髮色都有所不同喎。之後開始留返長啲頭髮，可惜因漂染太傷頭髮導致經常甩同斷頭髮，故留嚟留去啲頭髮都係咁短！

蔣祖曼 蔣祖曼為咗可以更快投入角色，不惜真髮漂染，為咗個粉紅色髮型染咗26次。
蔣祖曼為咗可以更快投入角色，不惜真髮漂染，為咗個粉紅色髮型染咗26次。（圖片來源：[email protected]
蔣祖曼 今次蔣祖曼為咗可以更快投入角色，不惜真髮漂染，為咗個粉紅色髮型染咗26次
因為漂染太傷頭髮，導致之後蔣祖曼經常甩同斷頭髮！（圖片來源：微博@蔣祖曼Joman）

蔣祖曼做個好繼母拒做直升機家長

蔣祖曼21歲開始同任職電影幕後嘅老公陳卓麒（Keith ），二人拍拖時一直都係三人行，早已習慣冇二人世界，事關老公同前妻育有一子陳滌（Day），但其後前妻因病離世，Joman就接棒照顧Day，視Day如己出。當Joman同老公忙緊個時，Day更會主動幫手照顧妹妹，十分乖仔！

蔣祖曼 蔣祖曼同一對仔女。
蔣祖曼同一對仔女。（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔣祖曼同老公同樣係行內人，有時兩公婆都要互相配合工作時間，以最唔影響照顧小朋友為前題，如果真係冇時間就會搵家人照顧。蔣祖曼曾表示，自己對於孩子嘅態度十分放開，認為同小朋友都應該有自己嘅空間，因為喺唔喺屋企對小朋友成長未必有大幫助，有時唔喺小朋友身旁反而令佢哋更獨立。另外，蔣祖曼認為父母應該鼓勵小朋友去搵自己嘅興趣，所以唔會直升機媽媽。

蔣祖曼 蔣祖曼表示拒做直升機家長。
蔣祖曼表示拒做直升機家長。（圖片來源：新傳媒照片庫）

為繼子追個妹妹

蔣祖曼同老公於2014年結婚，婚後一年誕下囡囡陳可。蔣祖曼曾表示，當初想為陳家添個小朋友，最大原因是繼子Day想有細佬妹，「計劃生育前我第一個問佢想唔想要細佬妹先，佢話想呀，我問如果我真係唔生小朋友，你會點呀？佢話『我會嬲你囉，依家就嬲！』」Day自細就恨有細佬妹，最好是妹妹。當年爸爸與Joman結婚，他更以為一結婚就自動大肚，令她哭笑不得，「佢以為會單性繁殖！」

蔣祖曼 蔣祖曼當年生女，原來是想為繼子追個妹妹。
蔣祖曼當年生女，原來是想為繼子追個妹妹。（圖片來源：新傳媒照片庫）

三人行睇超聲波

當時Day得知繼母懷孕後，Day非常興奮，經常摸摸肚子，連睇超聲波都是三人行，希望第一個得知BB性別，「照超聲波我同先生帶埋佢去，佢仲緊張過爸爸，係咁捽手問醫生仔定女，醫生話係女，但佢都質疑：『依家話係女啫，出咗世可能變咗仔㗎！』」好多父母都驚哥哥會呷細佬妹醋，但Joman好放心，因為Day太喜歡妹妹，但出現了另一煩惱，「我問佢想做一個點樣嘅哥哥，佢話一定會縱壞妹妹，叫我千祈唔好俾佢湊㖭呀！講嘢幾老積呀！」

蔣祖曼 Joman表示繼子Day太喜歡妹妹。
Joman表示繼子Day太喜歡妹妹。（圖片來源：新傳媒照片庫）

早已習慣沒二人世界

蔣祖曼表示：「細個嗰陣發脾氣會咁諗，你話從來冇介意過，當然冇可能！尤其是教仔教到好勞氣，但我咁諗，小朋友何嘗唔係咁諗呢，你又唔係我阿媽，你管我做乜啫？但阿仔冇，我哋好夾佢仲好錫我，所以我同先生啱啱拍拖都冇考慮咁多，我一早知佢有小朋友，可能當時冇諗咁長遠，咁多年一路走過來都習慣咗，我愛佢，我愛埋佢小朋友都好正常。」

蔣祖曼 蔣祖曼表示早已習慣沒二人世界。
蔣祖曼表示早已習慣沒二人世界。（圖片來源：新傳媒照片庫）

因仔唔認阿媽而喊

蔣祖曼表示，最令她難受是小朋友剛懂事的年齡，回想起都有點眼濕濕，「我一向冇縱佢，曳我會罰，乖就會獎。幼稚園有段時間幾反叛，佢話：『你鬧我嗰時，我覺得你唔係我阿媽，你錫我先覺。』我即刻入廚房狂喊！」

蔣祖曼 蔣祖曼剖白曾被繼子一句話激到喊。
蔣祖曼剖白曾被繼子一句話激到喊。（圖片來源：新傳媒照片庫）

親生媽媽早已過身，Day不了解母親的角色是怎樣，Joman感慨道：「其實我都明嘅，佢唔係好知道究竟一個媽咪係點，佢只係睇電視認識，卡通片啲媽咪唔鬧人架嘛。有次佢問我朋友，如果你媽咪叫你做功課，你會唔會覺得佢好煩？我朋友話梗係會啦。嗰一刻我就知道，原來佢以為我鬧佢係唔錫佢，唔知道我係出於關心，依家大個咗佢就明白喇。我份人好直，有咩都講晒出嚟，佢都好明白我諗乜，所以相處得好好。」

蔣祖曼 蔣祖曼指仔仔現在已長大，明白了媽媽鬧他其實是出於關心。
蔣祖曼指仔仔現在已長大，明白了媽媽鬧他其實是出於關心。（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地（部分內容轉載自Sunday Kiss）圖片來源：[email protected]、TVB《輕功》截圖、TVB《鐵探》截圖、微博@蔣祖曼Joman、[email protected]娛樂新聞台、新傳媒照片庫

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