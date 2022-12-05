輕功｜37歲蔣祖曼首當女一日日鬧爆「老竇」黎耀祥 現實視繼子如己出

蔣祖曼（Joman）在無綫劇《輕功》首次擔正做女一，還在劇集未開播前，已率先入圍爭奪視后大獎！37歲蔣祖曼，劇中日日鬧爆58歲的「老竇」黎耀祥，而在現實中，蔣祖曼已是兩孩之母，大仔Day仔更是由老公和前妻所生，但身為繼母的Joman對兩名子女都一視同仁！