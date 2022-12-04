輕功 | 蔣祖曼朱敏瀚向黎耀祥偷師

無綫劇《輕功》緊接《超能使者》，明晚（5日）起播映，由黎耀祥及龔慈恩主演，蔣祖曼、朱敏瀚飾演他們子女。現年37歲的蔣祖曼飾演的洪翊嵐是位「控制狂」，鍾意咩都管住晒，宣傳片中常與父親黎耀祥頂撞，但其實內心十分關心爸爸。