輕功 | 蔣祖曼朱敏瀚向黎耀祥偷師
蔣祖曼向黎耀祥偷師
蔣祖曼說：「對屋企人嘅態度，佢又有我嘅影子喎。」她指很榮幸可以跟視帝黎耀祥合作，她說：「我成日趁佢拍攝時睇mon偷師，好多場戲都睇到我哋眼濕濕，真係演得好好。」她在《鐵探》、《使徒行者》及《逆天奇案》的演出大獲好評，今次她首度升呢做女一，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲提名「最佳女主角」。
朱敏瀚黎耀祥關係變Close
至於現年30歲的朱敏瀚今次是繼《拳王》後再與黎耀祥結父子緣，他說：「好開心可以再同佢合作，上次佢個角色比較有權勢，同佢有一種距離感，今次就係一個正常家庭，關係close好多，感情戲同交流都多啲。」
朱敏瀚《痞子殿下》提名視帝
提到「家姐」蔣祖曼，朱敏瀚說：「大家年紀真係似姊弟，同埋現實我得兩個阿哥，其實有個家姐都幾好吖，家姐真係會特別錫細佬。」近年他演技大躍進，曾先後於2020年及2021年分別奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」獎，今年他有機會再下一城，憑《痞子殿下》獲提名「最佳男主角」。
《輕功》多金曲翻唱版
《輕功》會延續同樣由黃偉聲監製、龍文康任編審的《牛下女高音》精神，劇中重現不少經典金曲翻唱版，包括《深愛着你》、《一生何求》、《現代愛情故事》、《飄》、《也許》等，勾起觀眾的集體回憶。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！