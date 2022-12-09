輕功 ｜ 3個彩蛋紀念曾偉權 黎耀祥：唔知幾時係自己最後一次

無綫新劇《輕功》在今個星期正式首播，日前講述龔慈恩（飾繆妙）在黎耀祥（飾洪十一）懷中離世，黎耀祥痛失最愛的一幕令觀眾為之動容。日前播出與同樣喪偶的寶珮如（飾姚寶螢）在碼頭上看舊相懷念相中人，而其中提及有人肝病離世，又有五位男士望海唱《Santa Lucia》，相信是藉歌懷念曾偉權。