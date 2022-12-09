輕功 ｜ 3個彩蛋紀念曾偉權 黎耀祥：唔知幾時係自己最後一次
寶珮如發現前男朋友遺物
昨日劇情提到黎耀祥痛失最愛，他的一眾好友非常擔心黎耀祥的狀態，害怕他因為龔慈恩的離世而自尋短，幸得只是誤會一場。其後好友寶珮如發現前男朋友蔡國威（飾良）的相機遺物，並且把三十多年前的菲林拿到菲林店晒相。
寶珮如黎耀祥睇舊照憶傷痛
寶珮如和黎耀祥一同到菲林店取相，二人坐在海邊，寶珮如糾結究竟要不要翻看舊相時。 黎耀祥便說：「不過如果你真的怕看到照片會難過嘅，你就收起來先。等你自己準備好，再攞出嚟睇。」寶珮如回應：「可能呢叠相都有你同繆妙喎，你覺得你準備好末。」黎耀祥深吸一口氣，眉頭緊皺，遲疑兩秒後便在寶珮如手上拿相袋取出舊照。
寶珮如：呢個喇叭陸早幾年肝病走咗
黎耀祥和寶珮如在海邊回顧舊照時，寶珮如指著相中人：「呢個喇叭陸早幾年肝病走咗」又謂：「呢叠相可能係阿良最後揸機的最後一張相」之後突然有5人在海邊演唱《Santa Lucia》。黎耀祥感嘆地說：「人真係唔知幾時係自己最後一次係做啲咩，可能佢地係最後一次唱歌，我和你是最後一望住嗰海」，場面非常感人。
《牛下女高音》班底懷念故友曾偉權
其實《輕·功》的監製黃偉聲和編審龍文康和演員龔慈恩、韋家雄、歐瑞偉、寶珮如等是當年《牛下女高音》的班底，而曾偉權也有份演出；《Santa Lucia》便是《牛下女高音》的主題曲；海邊演唱的5人合唱團人數和《牛下女高音》人數一樣。監製和編審似乎有意藉此懷念故友曾偉權。
曾偉權在2019年因為患上肺癌而絕少公開露面，更取消手提電話及清空社交網絡。翌年病情惡化，最後不適癌魔離世，終年59歲。《牛下女高音》便是曾偉權生前最後一套主演劇集。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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