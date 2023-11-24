轉角浣紗街｜Yanny陳穎欣變身放蕩空姐唔只制服Look 仲大玩真空+黑絲誘惑
《轉角浣紗街》Yanny陳穎欣 真空展示白滑胸側
Yanny自言入行以來衣著保守，今次劇中角色Molly的造型對她來說超大膽，她直言角色都幾放蕩，見一個愛一個，而且好容易分手，劇中她更會以性感和黑絲的打扮誘惑吳肇軒！齋睇預告片，已見到Yanny除了穿著空姐制服大玩制服誘惑外，仲有著小背心輕露事業線的造型，以及在一幕初見吳肇軒的劇情中，Yanny更疑似真空上陣，大膽露出白滑胸側和腰側，性感誘人！
Yanny陳穎欣零靚女包袱 唔介意被笑胳肋底好臭
Yanny提到自己的角色好容易同人分手，劇中就講到飾演「分手大師」Marco的吳肇軒要代Yanny男友向她提分手，拍攝時他更爆肚加了句：「因為你個胳肋底好臭，所以要分手！」原本他擔心咁話一個女仔唔係咁好，不過Yanny完全無靚女包袱，笑言可能因此帶挈她有得拍止汗劑廣告，仲話唔介意素顏拍戲！
Yanny陳穎欣開心同岑珈其Sweet談情
劇中除了誘惑吳肇軒外，Yanny仲會同岑珈其談情，她笑言好開心終於有機會同岑珈其演情侶，又指兩人的談情戲好Sweet，劇中她更會以自己的中醫知識，醫好岑珈其的濕疹問題。而講到自己近日被網民選為10大「靚到癲」女藝人之一，Yanny就表示開心之餘亦覺得好搞笑，因為自己的心水人選並冇上榜。
拍劇撞正鬼節Yanny陳穎欣病到入院吊鹽水 靠七師傅指點回復健康
《轉角浣紗街》由今年7月開鏡，拍到9月煞科，正值農歷七月鬼節時，期間Yanny一度因為腸胃炎，嚴重到要入醫院同吊鹽水，搞到拍攝延誤，她直言懷疑因為自己個角色太嘈，所以「瀨嘢」，因為她以往從來未試過病得咁嚴重。到她復工第一日，即同七師傅有對手戲，七師傅便叫她到附近蓮花宮拜一拜，並教了她幾句說話，結果拜完後真係停咗肚瀉，相當靈驗。
《轉角浣紗街》簡介：
一個怕受傷害、寧願從不開始的女生，遇上認為痛過才算愛過的分手大師，在這小小的咖啡店裡，一同見証著眾生的愛情故事…Joyce（楊偲泳飾）的咖啡店坐落於浣沙街，除了專賣特色咖啡之外，還設有C&F（Coffee & friends）的會員制，只要成為會員便隨機配對一位陌生的「啡友」，一同品嚐一杯由老闆娘為二人調製的專屬咖啡，因此咖啡店每天都有不同的故事在上演，也成了單身者的聚集點。
Yanny陳穎欣憑《那年盛夏我們綻放如花》超貼地演出獲封「姐姐天花板」
ViuTV驚悚青春劇集《那年盛夏我們綻放如花》播出至今憑住血腥又新鮮的劇情受到網民熱烈討論，除了劇中參與「死亡遊戲」的6A班女學生們備受注目，飾演男主角George姐姐兼Marco暗戀對象的陳穎欣（Yanny）同樣成為網民焦點，更得到「姐姐天花板」的稱號！
貼地演出獲讚
現年33歲的Yanny，在劇中飾演男主角何晞賢（George 飾）家姐「何晞媛」，允仔（Marco 飾）的暗戀對象。「何晞媛」一角性格討好，不但對弟弟相當包容又愛錫，對暗戀自己的允仔亦展現出善良的一面，不過最得到網民歡心的，是Yanny願意為角色犧牲女神形象的貼地演出，不但敷面膜展現素顏，更戙高腳剪趾甲，其中一幕她不經意地騷白滑長腿，更是令網民大為心動，大讚她有着「家姐」的內在美，因此成為網民一致認為的「姐姐天花板」。
網民：完全明白點解允仔會沉船
在第7集，允仔因洩露群組的存在及沒有在30分鐘內回覆訊息而即將被「淘汰」時，臨死前打電話給何晞媛表白兼道別的一幕，更令網民睇到非常感動，亦對於允仔「沉晒船」表示很認同，紛紛留言表示「Yanny 做呢個家姐好率性，又長腿又濕身Look ，真係冇得輸」、「Yanny真係世一」、「呢啲先叫姐姐天花板，白白滑滑，素顏敷面膜都咁正」、「允仔茶餐廳想表白嗰幕，Yanny 表情微細位做得好好，求拍多D劇」。又有網民表示很妒忌能夠被Yanny攬住啲George：「我都想做阿George ，有個咁正家姐攬攬安慰！」
濕身畫面瘋傳
Yanny在第7集中濕住身跟陳湛文面試網媒記者一職，雖然她頭髮又亂、又展示出不耐煩的表情，但這一幕依然在網上瘋傳，獲網民大讚「好正」。
終於再續前緣 Marco照舊冧爆Yanny
Marco在早前播出的《那年盛夏我們綻放如花》中飾演張允行，角色暗戀Yanny飾演的何晞媛，可惜最後因為Marco的角色「綻放」而告終。Marco在廣告中依然十分傾慕Yanny，有如允仔暗戀阿媛那般！而Marco也終於聽到Yanny的：「我鍾意你」，雖然最後原來只是喜歡他的頭髮，但Marco仍然十分冧爆！二人這次的合作令大家十分驚喜，更齊齊表示：「終於都被晞媛睇上眼啦」、「允仔終於守得雲開」、「平行時空既允仔」、「係那年盛夏番外篇啊！」
Yanny啦啦隊造型獲激讚
廣告中Yanny其中一個造型以啦啦隊為主題，雖然Yanny的服裝較為保守，只是小露長腿以及纖幼的手臂，但是勝在Yanny的靚樣已經夠晒吸引，淨係睇樣都已經睇唔切！Yanny以啦啦隊服裝出場時講咗句：「Marco 奸爸爹」，超sweet的聲線令大家聽到暈晒浪，紛紛留言激讚Yanny：「終於等到妳可愛啦啦隊造型！」、「我都好想比Yanny叫我個名啊！」、「明明段廣告都唔係好長，點解我會睇咗咁耐」、「女神果然係女神，咁普通嘅啦啦隊衫已經靚成咁」！
Yanny陳穎欣被吹奏為「當代最美女星」：唔使整色整水都夠晒靚
現年33歲的Yanny陳穎欣為前女團Super Girls成員之一，近年積極轉形成為KOL，她加入當紅YouTube頻道「試當真Trial & Error」成為其成員之一，同樣亦是古天樂「天下一」公司的藝人。而Yanny的顏值亦沒有隨著年齡而降低，反而係越大越有魅力，無論係咩造型及妝容都能夠輕輕鬆鬆Carry得到！
Yanny陳穎欣獲網民票選為10大「靚到癲女星」之一
早前有網民以「一人一個靚到癲嘅女明星」為題在討論區開po，讓網民票選出心目中最靚的女星，其中Yanny陳穎欣亦是頭10位的香港女星之一，現年33歲的Yanny是前女團Super Girls成員，也是「試當真」的幕前成員，甜美的樣貌深受網民喜愛，早前憑在ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》中的超貼地演出，令觀眾印象深刻，更獲封為「姐姐天花板」！
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