轉角浣紗街｜Yanny陳穎欣變身放蕩空姐唔只制服Look 仲大玩真空+黑絲誘惑

由Yanny陳穎欣、湯怡、楊偲泳、楊天宇、吳肇軒和岑珈其等主演的Viu Original原創劇《轉角浣紗街》，於11月24日（周五）在「黃Viu煲劇平台」開播，日前一眾主演率先出席劇集試映會，Yanny就介紹自己的角色是一名放蕩型空姐，唔只會穿著空姐制服，仲會玩埋黑絲誘惑！