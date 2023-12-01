轉角浣紗街｜Yanny陳穎欣空姐look大騷優雅美態圓夢 與楊偲泳一見如故
Yanny跟楊偲泳一見如故
Yanny在《轉角浣紗街》飾演的空姐與Renci份屬好姊妹，經常要以制服look示人， Yanny坦言大感興奮：「第一次着空姐衫，感覺好新鮮，細個都有幻想過做空姐，空姐好靚、姿態優美，最正係買平機票，所以好羡慕，但呢個憧憬隨年紀長大而消失，因為空姐成日都要化妝，而自己唔算好鍾意打扮嘅人。」
提到今次合作班底，Yanny同樣以「新鮮感」來形容，皆因她與大多演員均是首次合作，Yanny表示：「第一次同Renci合作，本身都覺得佢好活潑，合作過後，直頭有一見如故感覺。我哋點解咁投契？可能大家都有偏頭痛問題，所以傾咗好多解決方法，而且佢份人好爽朗，我都好鍾意同呢類性格嘅人玩。」
岑珈其心痛囝囝遺傳濕疹
至於岑珈其則表示跟Yanny在工作上不時碰面，但論合作拍劇兼談情還是第一次。珈其在劇中飾演一名濕疹男，而現實生活中，他自言亦受濕疹困擾，最嚴重時試過要停工養病，他稱：「角色同本人好似，都係有濕疹，有時濕疹會影響工作，嚴重時會爛面，要停工，又試過嘴部生濕疹，好痕，瞓瞓下都痕醒。而且都有少少遺傳咗畀個仔，所以都好慘！」
《轉角浣紗街》Yanny陳穎欣 真空展示白滑胸側
Yanny自言入行以來衣著保守，今次劇中角色Molly的造型對她來說超大膽，她直言角色都幾放蕩，見一個愛一個，而且好容易分手，劇中她更會以性感和黑絲的打扮誘惑吳肇軒！齋睇預告片，已見到Yanny除了穿著空姐制服大玩制服誘惑外，仲有著小背心輕露事業線的造型，以及在一幕初見吳肇軒的劇情中，Yanny更疑似真空上陣，大膽露出白滑胸側和腰側，性感誘人！
Yanny陳穎欣零靚女包袱 唔介意被笑胳肋底好臭
Yanny提到自己的角色好容易同人分手，劇中就講到飾演「分手大師」Marco的吳肇軒要代Yanny男友向她提分手，拍攝時他更爆肚加了句：「因為你個胳肋底好臭，所以要分手！」原本他擔心咁話一個女仔唔係咁好，不過Yanny完全無靚女包袱，笑言可能因此帶挈她有得拍止汗劑廣告，仲話唔介意素顏拍戲！
Yanny陳穎欣開心同岑珈其Sweet談情
劇中除了誘惑吳肇軒外，Yanny仲會同岑珈其談情，她笑言好開心終於有機會同岑珈其演情侶，又指兩人的談情戲好Sweet，劇中她更會以自己的中醫知識，醫好岑珈其的濕疹問題。而講到自己近日被網民選為10大「靚到癲」女藝人之一，Yanny就表示開心之餘亦覺得好搞笑，因為自己的心水人選並冇上榜。
拍劇撞正鬼節Yanny陳穎欣病到入院吊鹽水 靠七師傅指點回復健康
《轉角浣紗街》由今年7月開鏡，拍到9月煞科，正值農歷七月鬼節時，期間Yanny一度因為腸胃炎，嚴重到要入醫院同吊鹽水，搞到拍攝延誤，她直言懷疑因為自己個角色太嘈，所以「瀨嘢」，因為她以往從來未試過病得咁嚴重。到她復工第一日，即同七師傅有對手戲，七師傅便叫她到附近蓮花宮拜一拜，並教了她幾句說話，結果拜完後真係停咗肚瀉，相當靈驗。
《轉角浣紗街》簡介：
一個怕受傷害、寧願從不開始的女生，遇上認為痛過才算愛過的分手大師，在這小小的咖啡店裡，一同見証著眾生的愛情故事…Joyce（楊偲泳飾）的咖啡店坐落於浣沙街，除了專賣特色咖啡之外，還設有C&F（Coffee & friends）的會員制，只要成為會員便隨機配對一位陌生的「啡友」，一同品嚐一杯由老闆娘為二人調製的專屬咖啡，因此咖啡店每天都有不同的故事在上演，也成了單身者的聚集點。
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