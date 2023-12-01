轉角浣紗街｜Yanny陳穎欣空姐look大騷優雅美態圓夢 與楊偲泳一見如故

由吳肇軒、楊偲泳（Renci）、陳穎欣（Yanny）、岑珈其、湯怡、楊天宇等主演的Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》，正於「黃Viu煲劇平台」熱播，在劇中飾演空姐的Yanny，穿上空姐look之後盡展優雅美態，大受網民喜愛！