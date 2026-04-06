轟炸味蕾廚房｜美女廚神登場！戴祖儀齋睇唔做再爆烏龍場面勁尷尬
廣告
明晚（7日）播出的《轟炸味蕾的廚房》將有「美女主廚」鄭紫欣（Kobe）驚喜登場，大顯功架炮製精緻意大利菜！然而，當美女廚神專心備菜時，主持人戴祖儀（Joey）竟全程「齋睇唔做」，更被嘲諷是「武術指導」。節目組更預告會公開Joey的絕密NG片段，烏龍百出的她勢必引爆笑彈！
美女主廚鄭紫欣登場 戴祖儀齋睇唔做被嘲武術指導
在明晚的節目中，焦點落在「美女主廚」鄭紫欣（Kobe）身上，她將親身示範一道工序繁複的「海膽帶子意大利餃子」。當Kobe聚精會神地搓製餃子皮時，站在一旁完全幫不上忙的Joey顯得相當尷尬，坦言自己「唔好意思」。沒想到，另一主持Albert竟乘機揶揄她，笑稱她是「傳說中嘅武術指導」，只負責在旁指點，場面搞笑。
周世鞱師傅炮製脆皮糯米飯 傳統美食再登場
除了西式菜，同集亦有周世鞱師傅坐鎮，炮製傳統風味十足的「脆皮糯米飯」。這道菜式講求火喉與耐性，將糯米飯煎至外皮金黃香脆，內裡軟糯，與Kobe的精緻意菜形成強烈對比，為觀眾帶來一中一西的味覺享受。周師傅的穩健功架，更突顯了Joey在一旁的手足無措。
戴祖儀絕密NG片流出 倒瀉蠔油分唔清醬油全場爆笑
節目尾聲將會送上「彩蛋」，播出屬於戴祖儀的絕密NG片段！繼上次失手將臘味掉到周師傅身上後，今次她的烏龍事件再度升級。片段中，她不僅會倒瀉整瓶蠔油，更被發現完全「生抽頭抽分唔清」，連基本醬油都無法分辨，連串失誤讓她自己都尷尬不已，更引得全場工作人員捧腹大笑！
網民期待美女廚神：「想睇Joey學煮嘢！」
預告一出，網民對美女主廚Kobe的登場表示非常期待，同時亦對Joey的笨拙反應哭笑不得。網民紛紛留言：「美女廚神好靚女，整意大利餃子好pro！」、「Joey真係綜藝之神，齋企喺度都咁好笑！」、「Albert話佢係武術指導真係好抵死，完美吐槽！」、「好想快啲睇Joey啲NG片，肯定笑到碌地！」、「究竟Joey幾時先會落手煮一次？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期