轟炸味蕾廚房｜美女廚神登場！戴祖儀齋睇唔做再爆烏龍場面勁尷尬

明晚（7日）播出的《轟炸味蕾的廚房》將有「美女主廚」鄭紫欣（Kobe）驚喜登場，大顯功架炮製精緻意大利菜！然而，當美女廚神專心備菜時，主持人戴祖儀（Joey）竟全程「齋睇唔做」，更被嘲諷是「武術指導」。節目組更預告會公開Joey的絕密NG片段，烏龍百出的她勢必引爆笑彈！