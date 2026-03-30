轟炸味蕾廚房｜名廚李家鋌教整羊肉叉燒！靠1樣材料加電飯煲做出燶邊效果？
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全新節目《轟炸味蕾的廚房》首集即獻上驚喜，由名廚李家鋌（Bosco）親授顛覆想像的創意料理「羊肉叉燒」！最令人震驚的是，這道星級菜式竟聲稱只需用家中的電飯煲便能輕鬆完成，究竟當中隱藏了甚麼獨門秘技，能讓「地獄廚神」都學得會？
首集即教羊肉叉燒 戴祖儀地獄廚神式發問
在今晚（30日）播出的首集內容中，主持區永權與戴祖儀聯同名廚周世韜及李家鋌，炮製「羊肉叉燒」及「梅菜粽是炆豬腩肉」。當Bosco師傅講解如何用電飯煲製作「羊肉叉燒」時，自認「地獄廚神」的戴祖儀隨即天真發問：「可唔可以放埋飯入去電飯煲？」更理直氣壯笑言：「我為唔識煮嘢食嘅觀眾發聲！」而在最後的煎香步驟中，Joey好奇追問：「點解要煎？」Bosco則一語道破美味關鍵：「因為要燶邊。」
李家鋌獨家秘技公開 醃料加雞蛋鎖實肉汁
現任帝逸酒店逸軒中餐行政總廚的李家鋌（Bosco）在節目中大方公開獨門秘技，他先解釋內蒙古的羊隻因進食地椒（百里香）能有效減低羶味，再揭露炮製「羊肉叉燒」的關鍵。原來只需在叉燒醬醃料中加入一隻雞蛋，Bosco解釋：「雞蛋能完美包裹肉汁，增加黏性之餘更令味道層次昇華。」他強調這道菜只需用家中的電飯煲便能輕鬆完成，最後再稍作煎香，即可做出餐廳級數的惹味燶邊效果。
網民睇到流口水：「今晚即刻試整！」
節目播出後，不少觀眾對「電飯煲羊肉叉燒」大感興趣，紛紛表示要立即動手嘗試，大讚節目內容實用又貼地。
「用電飯煲整叉燒？仲要係羊肉？太屈機了吧！今晚即刻試！」
「原來加隻雞蛋就得，學到嘢！多謝Bosco師傅無私分享！」
「戴祖儀問嘅嘢根本就係我心聲，哈哈！『可唔可以放埋飯』笑死！」
「個燶邊效果好吸引，睇到流晒口水！」
「呢個節目好實用，唔係淨係得個睇字，值得追！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期