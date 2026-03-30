轟炸味蕾廚房｜名廚李家鋌教整羊肉叉燒！靠1樣材料加電飯煲做出燶邊效果？

全新節目《轟炸味蕾的廚房》首集即獻上驚喜，由名廚李家鋌（Bosco）親授顛覆想像的創意料理「羊肉叉燒」！最令人震驚的是，這道星級菜式竟聲稱只需用家中的電飯煲便能輕鬆完成，究竟當中隱藏了甚麼獨門秘技，能讓「地獄廚神」都學得會？