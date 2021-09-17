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辣王傳｜Dee哥何啟華孖Dee姐再合體食勁辣拉麵食到面容扭曲 網友擔心：又玩命

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撰文：東方新地

由ERROR成員阿Dee（何啟華）主持的新飲食節目《辣王傳》現正於ViuTV逢星期六晚上8時播出，曾在台灣因食辣麵而食到入醫院的阿Dee，今次在節目中竟然自稱「ViuTV辣王」，仲要輪住帶領8位「辣妹」四出挑戰辣料理，每每都辣到面容扭曲，令網友都好擔心阿Dee，話佢咁玩法隨時命都短幾年！

文：東方新地｜圖：何啟華IG、J. Arie IG、ViuTV《辣王傳》圖片及影片截圖

《辣王傳》Dee哥、Dee姐再合體

自稱為「ViuTV辣王」的阿Dee自誇曾在東京食過辣拉麵，又在九州食過激辣燒肉，全都難不倒他，在最新一集《辣王傳》中，阿Dee就同「Dee姐」陳海寧（Isabella）再度合體拍節目，加上陳嘉倩，一齊挑戰日韓辣料理。

被指「撞樣」的Dee哥同Dee姐情同兄妹，今次再度合體拍節目，大受網友期待。（圖片來源：ViuTV）
被指「撞樣」的Dee哥同Dee姐情同兄妹，今次再度合體拍節目，大受網友期待。（圖片來源：ViuTV）
阿Dee的8位「辣妹」拍檔包括有陳海寧（Isabella）、陳嘉倩、練美娟、鄭伊琪（浩南）、甄茵、林梓程（Fion）、張綺娜（Nana）、康錦媚（Mavis）。（圖片來源：ViuTV）
阿Dee的8位「辣妹」拍檔包括有陳海寧（Isabella）、陳嘉倩、練美娟、鄭伊琪（浩南）、甄茵、林梓程（Fion）、張綺娜（Nana）、康錦媚（Mavis）。（圖片來源：ViuTV）

Dee姐問Dee哥：雄風去咗邊？

三人首先到訪一間主打辛辣的拉麵店，店舖曾辦過吃辣比賽，最快的紀錄是48秒吃完一碗「鬼辛」拉麵。阿Dee自言可以成功挑戰24秒，怎料阿Dee食到面容扭曲，被「Dee姐」反問：「你啲雄風去咗邊啊？」

阿Dee在節目中四出尋覓餐廳，挑戰辣料理，為每道菜色的辣度評級，務求向觀眾介紹不同辣度的菜色。（圖片來源：ViuTV）
阿Dee在節目中四出尋覓餐廳，挑戰辣料理，為每道菜色的辣度評級，務求向觀眾介紹不同辣度的菜色。（圖片來源：ViuTV）
今集阿Dee同Dee姐、陳嘉倩挑戰店舖的「鬼辛」拉麵。（圖片來源：ViuTV）
今集阿Dee同Dee姐、陳嘉倩挑戰店舖的「鬼辛」拉麵。（圖片來源：ViuTV）
阿Dee食極辣拉麵，食到面容扭曲，只食一啖就想投降！（圖片來源：ViuTV）
阿Dee食極辣拉麵，食到面容扭曲，只食一啖就想投降！（圖片來源：ViuTV）
辣到阿Dee要飲奶解辣。（圖片來源：ViuTV）
辣到阿Dee要飲奶解辣。（圖片來源：ViuTV）

曾因食辣入院

事實上阿Dee曾在前年於台灣拍攝ViuTV節目《花姐ERROR遊2》時，因食一碗麻辣乾麵而搞到入醫院，事後他曾表示：「去到醫院，我畀醫護人員鬧我做咩唔愛惜自己生命！同埋嗰時我明明好急想去廁所都唔敢去，因為feel到『好滾』！」

阿Dee前年於台灣拍攝ViuTV節目《花姐ERROR遊2》時，因食一碗麻辣乾麵而搞到入醫院。（圖片來源：ViuTV）
阿Dee前年於台灣拍攝ViuTV節目《花姐ERROR遊2》時，因食一碗麻辣乾麵而搞到入醫院。（圖片來源：ViuTV）
當時阿Dee食得好辛苦。（圖片來源：ViuTV）
當時阿Dee食得好辛苦。（圖片來源：ViuTV）
最後ERROR四個都食到嘔番晒出嚟。（圖片來源：ViuTV）
最後ERROR四個都食到嘔番晒出嚟。（圖片來源：ViuTV）
阿Dee更需要Call救護車，被緊急送院醫治。（圖片來源：ViuTV）
阿Dee更需要Call救護車，被緊急送院醫治。（圖片來源：ViuTV）

網友：一邊笑一邊心疼

因此網友都好擔心阿Dee的身體，紛紛留言話「好慘」、「又玩命」、「個胃會好辛苦」、「真心respect」、「睇到一邊笑一邊心疼」、「咁玩法命都短幾年」、「會否辣到又入醫院？」、「一哥請注意身體」等等。

阿Dee本身唔係好食得辣，經常食辣都會食到面容扭曲。（圖片來源：ViuTV）
阿Dee本身唔係好食得辣，經常食辣都會食到面容扭曲。（圖片來源：ViuTV）
網友都大讚阿Dee一邊忍辣嘅同時仲要一邊畀反應同評語，非常專業！（圖片來源：ViuTV）
網友都大讚阿Dee一邊忍辣嘅同時仲要一邊畀反應同評語，非常專業！（圖片來源：ViuTV）

主題曲《辣王》獲讚賞

亦有不少網友大讚阿Dee同J. Arie（雷深如）合唱的節目主題曲《辣王》，希望這首歌能獨立推出MV，原來這首歌由J. Arie親自作曲兼作詞，此外也有網友笑讚「Dee哥嘅食評好有深度」、「Dee哥嘅鼻哥窿好反映到有幾辣」，更有網友祝福阿Dee可以「辣到行氣活血，生多啲頭毛」。

網友指J. Arie加阿Dee配搭好新鮮。（圖片來源：J. Arie IG）
網友指J. Arie加阿Dee配搭好新鮮。（圖片來源：J. Arie IG）
建議ViuTV為呢首歌推出獨立MV！（圖片來源：J. Arie IG）
建議ViuTV為呢首歌推出獨立MV！（圖片來源：J. Arie IG）

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