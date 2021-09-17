辣王傳｜Dee哥何啟華孖Dee姐再合體食勁辣拉麵食到面容扭曲 網友擔心：又玩命

由ERROR成員阿Dee（何啟華）主持的新飲食節目《辣王傳》現正於ViuTV逢星期六晚上8時播出，曾在台灣因食辣麵而食到入醫院的阿Dee，今次在節目中竟然自稱「ViuTV辣王」，仲要輪住帶領8位「辣妹」四出挑戰辣料理，每每都辣到面容扭曲，令網友都好擔心阿Dee，話佢咁玩法隨時命都短幾年！

文：東方新地｜圖：何啟華IG、J. Arie IG、ViuTV《辣王傳》圖片及影片截圖