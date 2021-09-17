辣王傳｜Dee哥何啟華孖Dee姐再合體食勁辣拉麵食到面容扭曲 網友擔心：又玩命
由ERROR成員阿Dee（何啟華）主持的新飲食節目《辣王傳》現正於ViuTV逢星期六晚上8時播出，曾在台灣因食辣麵而食到入醫院的阿Dee，今次在節目中竟然自稱「ViuTV辣王」，仲要輪住帶領8位「辣妹」四出挑戰辣料理，每每都辣到面容扭曲，令網友都好擔心阿Dee，話佢咁玩法隨時命都短幾年！
文：東方新地｜圖：何啟華IG、J. Arie IG、ViuTV《辣王傳》圖片及影片截圖
《辣王傳》Dee哥、Dee姐再合體
自稱為「ViuTV辣王」的阿Dee自誇曾在東京食過辣拉麵，又在九州食過激辣燒肉，全都難不倒他，在最新一集《辣王傳》中，阿Dee就同「Dee姐」陳海寧（Isabella）再度合體拍節目，加上陳嘉倩，一齊挑戰日韓辣料理。
Dee姐問Dee哥：雄風去咗邊？
三人首先到訪一間主打辛辣的拉麵店，店舖曾辦過吃辣比賽，最快的紀錄是48秒吃完一碗「鬼辛」拉麵。阿Dee自言可以成功挑戰24秒，怎料阿Dee食到面容扭曲，被「Dee姐」反問：「你啲雄風去咗邊啊？」
曾因食辣入院
事實上阿Dee曾在前年於台灣拍攝ViuTV節目《花姐ERROR遊2》時，因食一碗麻辣乾麵而搞到入醫院，事後他曾表示：「去到醫院，我畀醫護人員鬧我做咩唔愛惜自己生命！同埋嗰時我明明好急想去廁所都唔敢去，因為feel到『好滾』！」
網友：一邊笑一邊心疼
因此網友都好擔心阿Dee的身體，紛紛留言話「好慘」、「又玩命」、「個胃會好辛苦」、「真心respect」、「睇到一邊笑一邊心疼」、「咁玩法命都短幾年」、「會否辣到又入醫院？」、「一哥請注意身體」等等。
主題曲《辣王》獲讚賞
亦有不少網友大讚阿Dee同J. Arie（雷深如）合唱的節目主題曲《辣王》，希望這首歌能獨立推出MV，原來這首歌由J. Arie親自作曲兼作詞，此外也有網友笑讚「Dee哥嘅食評好有深度」、「Dee哥嘅鼻哥窿好反映到有幾辣」，更有網友祝福阿Dee可以「辣到行氣活血，生多啲頭毛」。