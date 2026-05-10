農夫紅館演唱會｜黃子華佘詩曼《絕代商驕》CP驚喜同框 全場狂叫「回水」笑爆紅館
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一連三場《農夫全港最好笑嘅演唱會》於紅館圓滿落幕，尾場星光熠熠，但全場最令人瘋狂嘅一幕，竟然唔係台上表演，而係台下觀眾席！黃子華與佘詩曼這對《絕代商驕》經典CP驚喜同框現身紅館，時隔多年再次同場出現，瞬間引爆全場歡呼。農夫更即場cue兩位巨星玩互動，帶領全場觀眾向「子華神」狂叫「回水」，場面搞笑又充滿港式情懷，堪稱近期最有話題性嘅演唱會名場面！
黃子華佘詩曼紅館神級同框
今日（10日）下午《農夫全港最好笑嘅演唱會》迎來尾場演出，開騷前黃子華與佘詩曼一起現身觀眾席欣賞演唱會，兩人正正就係當年《絕代商驕》嘅經典舊拍檔，久違同框即刻成為全場焦點。除咗呢對重量級組合之外，張家輝與關詠荷夫婦、炎明熹、陳柏宇、彭秀慧等圈中好友亦有到場支持，星光陣容鼎盛到不得了，證明農夫喺娛樂圈嘅人緣真係冇得輸。
農夫帶全場向「子華神」叫回水
演唱會期間農夫帶領全場觀眾齊叫「農夫！回水！除褲！」，並笑言唔知幾時開始觀眾已經習慣叫「回水」，明明呢個經典口號係由「子華神」黃子華發起。農夫隨即cue起坐喺觀眾席嘅黃子華同佘詩曼，帶領全場一齊向子華大叫「回水！」，又向阿佘叫「除褲！」，現場氣氛瞬間去到最高點，笑聲同歡呼聲此起彼落，成為成場演唱會最經典嘅互動環節。
C君自嘲拖累子華票房笑爆全場
C君問大家知唔知子華加阿佘係咩組合，陸永即答《絕代商驕》。C君就搞笑話：「今日專家Dickson都嚟咗，加埋我都喺度，係《棟篤特工》！」陸永亦唔執輸，笑住補充：「唔係喎，今日我都嚟咗，我哋係《乜代宗師》Reunion！」C君更自爆曾經為《乜代宗師》做配樂，但之後子華就再冇搵佢拍戲，自此每套戲都破票房紀錄，佢即場向子華表示歉意：「對唔住！我哋今日代你回水！」然後隨即唱出《上善若水》，成段互動笑料百出。
資料或影片來源：原文刊於新假期