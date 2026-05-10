農夫紅館演唱會｜黃子華佘詩曼《絕代商驕》CP驚喜同框 全場狂叫「回水」笑爆紅館

一連三場《農夫全港最好笑嘅演唱會》於紅館圓滿落幕，尾場星光熠熠，但全場最令人瘋狂嘅一幕，竟然唔係台上表演，而係台下觀眾席！黃子華與佘詩曼這對《絕代商驕》經典CP驚喜同框現身紅館，時隔多年再次同場出現，瞬間引爆全場歡呼。農夫更即場cue兩位巨星玩互動，帶領全場觀眾向「子華神」狂叫「回水」，場面搞笑又充滿港式情懷，堪稱近期最有話題性嘅演唱會名場面！