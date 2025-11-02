農夫麥玲玲20年後澳門合體開騷！延續《風生水起》精神 氣氛high爆

農夫成員陸永憑藉在試當真《墨魚遊戲2》的出色表現，被網民封為本季MVP，其心理戰術和搞笑功力令觀眾笑到停不下來。與此同時，農夫與麥玲玲這對《風生水起》黃金組合宣布20年後合體，昨晚（1日）於澳門舉行《三面玲農·粵聽粵開心》音樂會一連兩場演出，氣氛high爆！