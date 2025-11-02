農夫麥玲玲20年後澳門合體開騷！延續《風生水起》精神 氣氛high爆
農夫成員陸永憑藉在試當真《墨魚遊戲2》的出色表現，被網民封為本季MVP，其心理戰術和搞笑功力令觀眾笑到停不下來。與此同時，農夫與麥玲玲這對《風生水起》黃金組合宣布20年後合體，昨晚（1日）於澳門舉行《三面玲農·粵聽粵開心》音樂會一連兩場演出，氣氛high爆！
農夫麥玲玲20年後澳門合體開騷
農夫與麥玲玲這對《風生水起》組合於2005年嶄露頭角後，20年來一直令人回味無窮。「三師徒」早前宣布廿年後合體，昨晚於澳門銀河G Box舉行《三面玲農·粵聽粵開心》音樂會首場演出，氣氛超級熱烈。農夫繼今年年初在戲曲中心舉行《農夫20首歌的21堂課補課》演唱會後，麥玲玲現身支持時已經令觀眾歡呼聲不絕，大叫玲玲師傅突襲上台做嘉賓。同樣地，麥玲玲在其他地方演出時，觀眾同樣會問希望農夫會上台做嘉賓，有見及此才決定舉辦這個觀眾夢寐以求的合體騷。
粉絲熱烈支持：等咗20年終於等到
音樂會設立限量福利套票，包括合照和親筆簽名通勝供粉絲搶購，反應相當熱烈。除了經典金曲《風生水起》外，不少粉絲表示「等咗20年終於等到」、「三師徒合體太感動」、「一定要去睇」。音樂會上不只會重溫《風生水起》，還有農夫的其他音樂作品帶給大家，滿足粉絲20年來的支持和期待。
陸永《墨魚遊戲2》心理戰術爆紅
在《墨魚遊戲2》的傳紙仔環節中，陸永展現了驚人的綜藝天賦和心理戰術能力。他在第二回合遊戲時不停言語騷擾洪天明，成功令對方一度分心，最終自動勝出這個回合。製作組更特意配上《風生水起》的背景音樂，為整個環節增添了濃厚的喜劇色彩，令現場氣氛瞬間爆發。陸永的表現不僅令現場其他參賽者驚嘆，更讓觀眾在螢幕前笑個不停，充分展現了他作為綜藝界前輩的深厚功力。
網民封陸永為MVP讚爆綜藝表現
節目播出後隨即引爆全城熱議，網民紛紛讚賞陸永的綜藝表現。不少觀眾留言表示「陸永真係綜藝教材級別」、「睇到笑到停唔到」、「心理戰術太勁」等正面評價。有網民更直接封他為本季MVP，認為他在眾多參賽者中表現最為突出和搶眼。這位綜藝界前輩憑藉其豐富的舞台經驗和天生的幽默感，成功在新一代綜藝節目中再次證明自己的實力，令人氣再度爆升。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期