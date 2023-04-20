農夫唱完21場巡演親自「找數」請Fans飲酒 自嘲《廣東歌係我個ex》起錯名

農夫20周年「有D新歌巡迴演唱會」自上年11月開啓以來，在將近半年時間内於11個城市完成了21場演出，並且場場爆滿，一票難求，總入場人數超過3萬人，創下農夫出道以來的最多巡演場次記錄。隨著本次巡演的完結，他們籌備已久的全新專輯《農夫散文集》也終於在各大數位平台正式上線了。