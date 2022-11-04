農夫夥拍大陸網紅拍街頭抖音片撐廣東話！

早前「抖音」再傳「禁粵語」風波，「廣東靚仔風少」拍片投訴，稱抖音禁止他在片中使用粵語，怒斥做法荒謬落後，並宣布退出抖音平台。事件引起爭議後，有使用粵語的網紅不忿抖音做法，紛紛拍片聲援粵語。香港組合農夫最近也和「廣東靚仔風少」合作拍攝抖音片段，片段旋即引起熱話。