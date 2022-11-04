農夫夥拍大陸網紅拍街頭抖音片撐廣東話！
農夫夥網紅「風少」拍抖音唱RAP
這位來自廣東的網紅在抖音擁有超過400萬粉絲，網名為「廣東靓仔風少」，專門拍攝粵語搞笑視頻為主，其主頁介紹為「我們是典型的廣東人，希望用輕鬆搞笑的短視頻，將博大精深粵語文化傳承下去」。惟風少最近減少抖音的粵語直播，他拍片解釋原因，投訴抖音對粵語主播限流，甚至封號，理由是「無法識別語言」。他又說，抖音一直擁有為粵語自動配字幕的功能，怒斥平台「荒謬落後」，宣布退出抖音。不過他的投訴視頻在平台已搜索不到。
農夫指唱廣東歌不是為賺錢
「風少」近日在抖音上傳和農夫合作的片段，農夫在片中設置手機和腳架並且在鏡頭前以廣東話Rap「農夫今年又攞獎啦，玲玲出嚟睇掌啦！」而路過的風少和爸爸則指這個年代唱廣東歌不能夠賺錢。這番話引起農夫不滿，指自己唱廣東話歌不是為了賺錢，只要能唱歌，不吃飯都可以，但農夫肚餓聲出賣了他們。
諷刺廣東話遭觀眾唾棄
於是風少便示範如何用廣東話賺錢，他把農夫剛才唱過的歌詞「農夫今年又攞獎啦，玲玲出嚟睇掌啦」用普通話唱一次，引來觀眾唾棄，向他扔菜和肉。後來風少把肉和菜收集起來，並向農夫說以後沒有飯吃的話就用普通話唱廣東話歌。風少爸爸怒摑風少，並向農夫指自己非常欣賞農夫，可以出資給農夫開演唱會。
內地網民留言大讚影片高質
內地網民看後認為影片非常諷刺，指唱粵語歌不能賺錢，但唱蹩腳的粵語卻可以賺錢，令沒有人想唱粵語歌「諷刺又無奈！粵語現在的處境！唱蹩腳的粵語可以混飯吃！真正唱粵語的寥寥無幾」、「笑下笑下笑唔出了」，也有很多網民留言撐粵語「廣東人講廣東話，撐粵語，撐風少」、「反諷得好啊！出多D依類視頻，心情舒暢」、「支持粵語」、「粵語必須要撐！風少都要撐」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
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有咩演唱會即將舉行？
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