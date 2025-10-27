農夫C君14歲舊片曝光 受訪輕鬆談生死爆需每月輸血
試當真YouTube節目《墨魚遊戲2》日前播出最後一集，成功製造討論熱度，令農夫的陸永和C君再度翻Hit。除了經典《Do姐去Shopping》片段外，一條關於C君的陳年舊片亦被網民翻出，內容令人心酸又敬佩。
14歲勇敢面對重型地中海貧血症
被翻出的舊片段中，年僅14歲的C君因患有重型地中海貧血症，每4個星期都要入院輸血，補充身體的紅血球。由於紅血球壽命有限，而C君的身體又不能自我製造，所以需要不停輸血維持生命。面對鏡頭時，他坦然說道：「一放學就要去輸血，人哋個個放學去打波，我要返嚟配血，幾煩，都唔係好辛苦嘅，唔返嚟配血會死㗎喎，咁我梗係返嚟輸血喇！」雖然說出的事實殘酷，但14歲的C君一直笑笑口面對，展現出超越年齡的堅強和樂觀。
C君當年已展現搞笑天份
即使面對如此嚴重的疾病，年少的C君在鏡頭前依然保持幽默感，用輕鬆的語調描述自己的病情。這種天生的搞笑細胞和正面態度，正正預示了他日後在娛樂圈的發展方向。從14歲時在病房的訪問，到現在成為農夫組合的一員，C君一直以幽默和樂觀的態度面對人生挑戰，這份堅韌不拔的精神令人敬佩。
《墨魚遊戲2》帶動懷舊熱潮
《墨魚遊戲2》的成功不僅在於遊戲設計的創意，更在於喚起觀眾對農夫組合的回憶。節目播出後，除了陸永和C君的經典片段被重新關注，連帶他們過往的作品和訪問都被網民翻出重溫。這次14歲C君的舊片段曝光，讓觀眾看到他成名前的另一面，也更加了解這位搞笑藝人背後的人生故事。
網民大讚C君勵志精神
舊片段曝光後，網民紛紛留言表達對C君的敬佩之情。有網民留言：「14歲就咁樂觀，真係好勵志！」、「依家睇返先知C君經歷咁多嘢」、「笑住面對病痛，呢種精神值得學習」。不少人都被C君年少時的堅強和幽默感動，認為他的經歷是很好的人生教材。亦有網民表示：「難怪C君咁搞笑，原來細個已經學識用幽默面對困難」。
