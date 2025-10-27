農夫C君14歲舊片曝光 受訪輕鬆談生死爆需每月輸血

試當真YouTube節目《墨魚遊戲2》日前播出最後一集，成功製造討論熱度，令農夫的陸永和C君再度翻Hit。除了經典《Do姐去Shopping》片段外，一條關於C君的陳年舊片亦被網民翻出，內容令人心酸又敬佩。