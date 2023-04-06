農夫 C君 陸永 TVB官網被消失 疑跟隨Do姐步伐約滿離巢 C君有回應
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繼效力TVB長達44年的Do姐（鄭裕玲）在去年10月高調宣布離巢後，近日組合農夫成員C君（鄭詩君）與陸永（陸永權），亦有傳已雙雙約滿離巢TVB，網民更發現兩人都已在TVB官網的藝人名單中被消失。
農夫 C君 陸永 已加入TVB十年
C君與陸永自2013年簽下部頭合約加入TVB，至今已有10年，期間曾主持多個節目，並曾以《Do姐有問題》及《Do姐去Shopping》兩度奪得「最佳節目主持」獎，C君更在2021年獲得TVB重用，出任J2台創意總監一職。
近日有網民發現TVB官網的藝人名單中，C君與陸永都已被消失，因此傳出兩人在約滿後，並未有再與TVB續約。
北上發展開巡唱
其實農夫自去年9月已簽約內地「樂騰演藝」，計劃全力北上發展，並在廣東地區展開了《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，至4月14日就到尾站番禺，舉行他們第21場的演唱會。C君當時曾對網友表示：「唔做高層，做返農夫先！」但有指兩人至今仍與TVB保持良好關係。
C君指與TVB仲傾緊續約
C君回覆傳媒時表示，兩人的合約由經理人全權負責，目前仍在與TVB洽談中，但未來他們會繼續專注於音樂發展。講到Do姐現時已離巢TVB，並正為HOY TV拍攝節目，C君就話日後與Do姐除了同台合作外，仲可以有無限的可能性，例如用製作人身份搵Do姐合作拍廣告等。
網民：TVB係佢哋EX
網民對農夫疑離巢一事議論紛紛，留言指：「跟DO姐跳槽」、「咁仲做唔做J2總監」、「轉做高層」、「tvb架船沉，跳船走姐」、「TVB係佢哋EX」、「要去擁抱大灣區」、「曾經理又少了一個愛將」等等。
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撰文：東方新地圖片來源：微博@農夫陸永、微博＠農夫Fama、微博@樂騰演藝、[email protected]