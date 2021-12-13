追光吧2｜張衞健相隔20年再扮孫悟空 被指「食言」惹網絡公審！
內地綜藝節目《追光吧！》第二季日前播出最新一集，張衛健（Dicky）以經典角色孫悟空造型亮相。Dicky雖然相隔20年再扮孫悟空，但竟然毫無違和感，在台上風采依然，更登上微博熱搜榜。
文：東方新地 ｜圖：《追光吧2》截圖、[email protected]張衛健
相隔20年經典再演
現年56歲的張衛健（Dicky）、吳鎮宇、吳建豪及楊宗緯等近日參與內地綜藝節目《追光吧！》第二季，日前播出最新一集，張衛健以經典角色孫悟空造型亮相，雖然Dicky拍無綫劇《西遊記》已經過了20年，但在台上風采依然，神還原當年深入民心的齊天大聖，勾起觀眾不少回憶。有內地網民用當年金句大讚張衛健「型到跌渣」，而「張衛健再扮孫悟空」更登上微博熱搜榜。
延續悟空精神
張衛健在新一集《追光吧！》以經典角色孫悟空造型亮相，甫出場便念出《西遊記》的經典對白，之後他除下頭套以金色西裝造型，與內地舞者韓宇唱跳《齊天大聖孫悟空》主題曲《高高在下》，台下氣氛熱烈。Dicky之後在微博留言：「再次戴上孫悟空的頭套，和韓宇一起表演《高高在下》，有挑戰也有收獲。我跳的很盡興，希望大家都可以延續悟空精神，更希望所有人和我一樣，不會被任何事限制我們的『活力』。」
被指「食言」惹網絡公審
張衛健當年因被嘲「臉上沒毛就不值錢」，所以選擇剃了光頭一直至今，亦曾表示不會再扮演孫悟空，但如今卻在內地節目再扮孫悟空，有不少網民紛紛批評他「食言」，更引發網絡公審！