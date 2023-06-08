退選港姐林泳怡親揭選美秘聞 被曾志偉嫌肥 反擊竟惹恥笑
退選港姐林泳怡 趁暑假返港選美
將於今年8月踏入20歲的林泳怡，去年是《2022香港小姐競選》中年紀最細的20強佳麗，她日前在社交網中發長文分享了當日參選時的經歷，她透露當日是趁著暑假從美國回港參選，而參選原因，是因為這是她媽媽從小的夢想，她指媽媽曾被星探發掘過，但因為要結婚懷孕，所以唯有將夢想寄託在女兒身上，甚至在她剛考上大學，還沒從高中畢業的時候，媽媽就偷偷代她報了名。
面試被曾志偉嫌太胖
林泳怡續揭露當日比賽過程及自己的心路歷程：「剛開始的幾輪都是記者招待會，以鏡頭的方式跟公眾見面（很TVB的做法）。記者以『年紀最小的，年僅18歲海外佳麗稱呼我』。但是內部也有很多選拔，包括正裝跟泳衣的走T台interview。面試由TVB的CEO曾志偉先生還有其他的股東一起完成。」
反擊卻被笑太幼稚
而令林泳怡印象最深刻的，是曾志偉對她身形的質問，她說：「當時曾先生戴著黑框眼鏡質問我：『你這麼胖，考慮減肥嗎？』我聽完火直接燒到頭頂，直接說話頂回去：『不好意思，我覺得身材沒有哪一種不好，我覺得胖或瘦都有自己美的呈現，美是源自內心，源自自信，源自自愛。』說完之後一排judges笑著說：『太年輕，太naive（幼稚）。』然後讓我3個月減重10kg。」
批亞洲身形標準太畸形
當時林泳怡的媽媽還安慰她：「曾生還讓你努力減肥，代表你樣貌還行，是有potential（潛力）的！」但林泳怡心裡卻十分不滿，暗想：「亞洲的身材標準太畸形了！」但為了不讓媽媽失望，她還是繼續參加，直至一眾佳麗前往愉景灣Staycation進行特訓前，她才決定因為學業原因而退選。目前林泳怡繼續於美國讀大學，近日返港於暑假，也有參加同屆港姐馮嘉敏（Yohanna）的慶生聚會。
林泳怡去年宣布為學業退選
林泳怡去年參選《2022香港小姐競選》，並成功打入20強，但臨參加集訓前，卻因為學業問題而決定退選。當時19歲的林泳怡，在去年升讀大學，因為大學的課程安排，難以參加9月4日同25日的準決賽和決賽，所以在經過與家人商討後，決定以學業為重，宣布退選《2022香港小姐競選》。
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