退選港姐林泳怡親揭選美秘聞 被曾志偉嫌肥 反擊竟惹恥笑

有見近日TVB展開了《2023香港小姐競選》全球招募，去年曾打入《2022香港小姐競選》20強，但最後選擇退選的19歲佳麗林泳怡（Wendy），日前就以「香港小姐 Top 20 退選後悔了嗎？」為題，大揭港姐秘聞！