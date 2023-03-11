送院途中｜電影節首映購票優惠 古天樂、游學修、袁澧林合演卓韻芝新片

《送院途中》是第47屆香港國際電影節閉幕電影，由卓韻芝導演，演員陣容包括古天樂、游學修、潘燦良及袁澧林，天下一電影出品，片長100 分鐘 ，作為電影節閉幕電影，《送院途中》將於 4月9日上映兩場，製作人/影評人將出席放映。