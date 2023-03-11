送院途中｜電影節首映購票優惠 古天樂、游學修、袁澧林合演卓韻芝新片
《送院途中》電影劇情：「我不會放棄你 直至最後一刻」
救護隊目馬Sir（古天樂）堅持救人至上，不按章法，捱到五勞七傷；調職過來的王Sir（游學修）視晉升為本，兩人背道而馳產生矛盾。志業是單親好爸爸，與小女兒面臨天各一方。至親最愛，一旦生離死別，誰不怕有被遺忘的一天？十字車要走得遠、開得快，人生旅途亦然。一場屯門公路嚴重事故令他們不再迷惘。導演卓韻芝言情之作，寫照生命的偉大，十萬火急與不動聲色的場面交替得張弛有度，處處真情流露。離不開的，是穿梭大街小巷的風景，是對這座城巿的留戀。
《送院途中》電影資料：古天樂、游學修分飾兩代救護員
導演：卓韻芝（前作包括 《失戀急讓》（2014）、《爆3俏嬌娃》（2013））
演員：古天樂、游學修、潘燦良、袁澧林
2023 / 粵語 / 100 分鐘 / DCP / 彩色 / 中文字幕
《送院途中》上映日期：4月9日 (星期日)
地點：香港文化中心大劇院 (KG)
第一場：7:15 PM （09KG02）
第二場：9:45 PM（09KG03 ）
製作人/影評人將出席放映
售票日期：3月14日（星期二）上午10:00｜按此購票｜
第47屆香港國際電影節門票優惠 HK$28起
《送院途中》古天樂飾演救護隊目馬Sir
導演卓韻芝表示古天樂的角色情感豐富，電影中多場都真情流露喊咗出嚟：
《送院途中》游學修飾演心急上位救護員王Sir
電影在兩年前疫情初期拍攝 ，游學修自從2021年客串《狂舞派3》之後已久未有新件，感謝導演卓韻芝選他與古天樂領銜主演新電影。
《送院途中》袁澧林飾演古天樂姨仔 扮卓韻芝不停爆粗
29歲的袁澧林（Angela）憑《窄路微塵》角逐最佳女主角，這齣新電影《送院途中》卻其實是兩年前拍攝的作品，電影中袁澧林飾演公立醫院護士，角色需要不停爆粗，她表示戲劇導師在指導演出時，提示她模仿卓韻芝語氣。
《送院途中》潘燦良飾演資深救護員角色令人期待
《送院途中》電影預告
第47屆香港國際電影節購買及付款方式
網上門票由2023年3月14日（星期二）早上10時起於第47屆香港國際電影節網上放映平台HKIFF47ONLINE發售，每次交易門票數量不設限。
購買電影門票前，必先進入HKIFF47ONLINE建立帳戶。已擁有帳戶人士可使用舊有帳戶，無須重新申請。
網上購買HKIFF47ONLINE門票只接受信用卡(美國運通、萬事達、VISA)付款。
第47屆香港國際電影節｜VIP 通行證
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•本證適用於第47屆香港國際電影節期間(2023年3月30日至4月10日)各適用場次及 HKIFF47 ONLINE(2023年3月30日至4月12日)的所有放映。
•優先進場入座*，並可攜同一位持票人士或持有通行證人士(滿座場次除外)同時進場（* 請於各場次開映前十五分鐘與場地職員聯絡。
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•獲贈《焦點影人 鄭保瑞》一本。
URBTIX 訂購及換領方法
由 3 月 14 日（星期二）上午 10 時起於各城市售票網購票平台發售，每次交易限購 VIP 通行證換領票一張。
顧客須在完成交易後，將近照(護照相片尺寸)及通行證換領票之副本電郵至 [email protected]，並於 3 月 15 日至 3 月 24 日期間，帶同本會發出之確認電郵，親臨 香港國際電影節協會辦事處領取通行證。
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