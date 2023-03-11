送院途中 古天樂

送院途中｜電影節首映購票優惠 古天樂、游學修、袁澧林合演卓韻芝新片

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《送院途中》是第47屆香港國際電影節閉幕電影，由卓韻芝導演，演員陣容包括古天樂、游學修、潘燦良及袁澧林，天下一電影出品，片長100 分鐘 ，作為電影節閉幕電影，《送院途中》將於 4月9日上映兩場，製作人/影評人將出席放映。

《送院途中》電影劇情：「我不會放棄你 直至最後一刻」

救護隊目馬Sir（古天樂）堅持救人至上，不按章法，捱到五勞七傷；調職過來的王Sir（游學修）視晉升為本，兩人背道而馳產生矛盾。志業是單親好爸爸，與小女兒面臨天各一方。至親最愛，一旦生離死別，誰不怕有被遺忘的一天？十字車要走得遠、開得快，人生旅途亦然。一場屯門公路嚴重事故令他們不再迷惘。導演卓韻芝言情之作，寫照生命的偉大，十萬火急與不動聲色的場面交替得張弛有度，處處真情流露。離不開的，是穿梭大街小巷的風景，是對這座城巿的留戀。

送院途中 古天樂 《送院途中》電影截圖
（圖片來源：《送院途中》電影截圖 ）

《送院途中》電影資料：古天樂、游學修分飾兩代救護員

導演：卓韻芝（前作包括 《失戀急讓》（2014）、《爆3俏嬌娃》（2013））

演員：古天樂、游學修、潘燦良、袁澧林
2023 / 粵語 / 100 分鐘 / DCP / 彩色 / 中文字幕

《送院途中》上映日期：4月9日 (星期日)

地點：香港文化中心大劇院 (KG)
第一場：7:15 PM （09KG02）
第二場：9:45 PM（09KG03 ）
製作人/影評人將出席放映

售票日期：3月14日（星期二）上午10:00｜按此購票

送院途中 古天樂 游學修 卓韻芝 電影 上映 plt 《送院途中 》宣傳對白「我不會放棄你 直至最後一刻」
《送院途中 》宣傳對白「我不會放棄你 直至最後一刻」（圖片來源：送院途中電影海報 ）

第47屆香港國際電影節門票優惠 HK$28起

《送院途中》古天樂飾演救護隊目馬Sir

導演卓韻芝表示古天樂的角色情感豐富，電影中多場都真情流露喊咗出嚟：

送院途中 古天樂 游學修 卓韻芝 電影 上映 plt 古天樂《送院途中》電影劇照
（圖片來源：《送院途中》電影劇照）

《送院途中》游學修飾演心急上位救護員王Sir

電影在兩年前疫情初期拍攝 ，游學修自從2021年客串《狂舞派3》之後已久未有新件，感謝導演卓韻芝選他與古天樂領銜主演新電影。

送院途中 古天樂 游學修 卓韻芝 電影 上映 plt 導演卓韻芝在執導過程中，感激古天樂與游學修演活了故事中的兩代救護員角色。
導演卓韻芝表示在執導過程中，感激古天樂與游學修演活了故事中的兩代救護員角色。（圖片來源：《送院途中》電影劇照）

《送院途中》袁澧林飾演古天樂姨仔 扮卓韻芝不停爆粗

29歲的袁澧林（Angela）憑《窄路微塵》角逐最佳女主角，這齣新電影《送院途中》卻其實是兩年前拍攝的作品，電影中袁澧林飾演公立醫院護士，角色需要不停爆粗，她表示戲劇導師在指導演出時，提示她模仿卓韻芝語氣。

送院途中 古天樂 游學修 卓韻芝 電影 上映 plt 袁澧林 送院途中
電影中袁澧林飾演公立醫院護士。（圖片來源：《送院途中》電影劇照）
送院途中 古天樂 游學修 卓韻芝 電影 上映 plt 袁澧林 送院途中
（圖片來源：《送院途中》電影劇照）

《送院途中》潘燦良飾演資深救護員角色令人期待

送院途中 古天樂 游學修 卓韻芝 電影 上映 plt 潘燦良 送院途中
潘燦良飾演快將退休的救護員。（圖片來源：《送院途中》電影劇照）
送院途中 古天樂 游學修 卓韻芝 電影 上映 plt
（圖片來源：《送院途中》電影劇照）

《送院途中》電影預告

第47屆香港國際電影節購買及付款方式

網上門票由2023年3月14日（星期二）早上10時起於第47屆香港國際電影節網上放映平台HKIFF47ONLINE發售，每次交易門票數量不設限。

購買電影門票前，必先進入HKIFF47ONLINE建立帳戶。已擁有帳戶人士可使用舊有帳戶，無須重新申請。

網上購買HKIFF47ONLINE門票只接受信用卡(美國運通、萬事達、VISA)付款。

第47屆香港國際電影節｜VIP 通行證

通行證價錢：HK$5,000（ 限量發售_
•本證適用於第47屆香港國際電影節期間(2023年3月30日至4月10日)各適用場次及 HKIFF47 ONLINE(2023年3月30日至4月12日)的所有放映。

•優先進場入座*，並可攜同一位持票人士或持有通行證人士(滿座場次除外)同時進場（* 請於各場次開映前十五分鐘與場地職員聯絡。

•獲贈《焦點影人 鄭保瑞》一本。
URBTIX 訂購及換領方法
由 3 月 14 日（星期二）上午 10 時起於各城市售票網購票平台發售，每次交易限購 VIP 通行證換領票一張。
顧客須在完成交易後，將近照(護照相片尺寸)及通行證換領票之副本電郵至 [email protected]，並於 3 月 15 日至 3 月 24 日期間，帶同本會發出之確認電郵，親臨 香港國際電影節協會辦事處領取通行證。

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圖片來源：送院途中 劇照 、第47屆香港國際電影節

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