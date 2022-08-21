台美女送餐員引網民熱討 極速被揭真身：每筆訂單將多收90%
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近日網上瘋傳一張逼爆制服的美女送餐員自拍照，引起網民熱討，該名美女送餐員亦極速被起底，原來是台灣平面模特兒棰棰，早前她已試過因為一張同恐龍哥斯拉模型「比兇」的照片而人氣急升，在短短一個月內，IG粉絲數就由原本約11.4萬，急升逾兩成，現在已有近14萬粉絲。
棰棰化身美女送餐員：你的外送餐點正在取餐中
棰棰原名林萱（Vina）由去年開始受到台灣媒體關注，之後她開始入行做平面模特兒，近日她一張化身美女送餐員的照片在網上瘋傳，其在相中逼爆制服的造型，引來網民熱討，原來棰棰在社交網貼出這張相片時，更配上了一段文字，表示：「你的外送餐點正在取餐中，每筆訂單將多收90%的酬庸當小費（伸手）」並搞笑說：「要是打開門看到這樣的外送員，飲料10杯分10個訂單！」
網民：會每小時叫一次外送
網民紛紛睇到心心眼，更留言說：「想點餐了」、「如果你當外送員，我會每小時叫一次外送」、「90%，比餐點還貴了，到底是為了訂餐，還是為了看見妳」、「如果你當外送員，你會跑單跑到嘿估（台語指氣喘）」、「應該不會有比你適合代言牛奶的人了」、「所以是醉翁之意不在酒嗎」、「眼睛狂吃冰淇淋了」、「完美視角，極度誘人」等等。
棰棰著小背心搶走哥斯拉焦點
棰棰早前穿著一件粉紅色吊帶小背心配牛仔熱褲，到一間模型店參觀一個超大哥斯拉模型，並搞笑模仿哥斯拉的兇狠模樣和模型合照，並特意指出自己手上的細碼哥斯拉模型，是95年出產的老古董，結果引發眾多網友熱討，搞笑指其噴血上圍完全搶走了哥斯拉的風采，令大家都看不到她背後和手上的哥斯拉，紛紛笑言：「妳說的我都了解，只是哥吉拉（哥斯拉台灣譯名）在哪」、「看完後還是沒看到哥吉拉」、「哪裡有哥吉拉？」
自認單身純天然
棰棰目前IG粉絲數已急升到近14萬粉絲，大都是被其「兇狠」照吸引而來，但她曾表示自己內心其實像個男人，不想被說是個只想靠身材來吸引人的女生：「我認為我的內在是能與之抗衡，是有內容的，並且更出彩的。」自言目前單身的她，指自己性格其實傳統又專情，又澄清自己身上都是純天然：「我的眼睛鼻子嘟嘟嘴唇還有身材，不敢說沒有半點缺點，但我都很喜歡，因為那是我爸媽賜予給我，很真實，獨一無二的。」