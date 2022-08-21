台美女送餐員引網民熱討 極速被揭真身：每筆訂單將多收90%

近日網上瘋傳一張逼爆制服的美女送餐員自拍照，引起網民熱討，該名美女送餐員亦極速被起底，原來是台灣平面模特兒棰棰，早前她已試過因為一張同恐龍哥斯拉模型「比兇」的照片而人氣急升，在短短一個月內，IG粉絲數就由原本約11.4萬，急升逾兩成，現在已有近14萬粉絲。