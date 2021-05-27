逆天奇案｜劉佩玥黑絲誘張頴康 重口味set定cam攝錄纏綿過程
劉佩玥與張頴康預告在《逆天奇案》有大量親熱鏡頭，劇集播到中段，二人終於登場，在第17集穿上黑色魚網絲襪的劉佩玥同張頴康由甲版咀嘴開始，劉佩玥一句「Action！」二人忘形纏綿，現場竟放了不同角度鏡頭把整個纏綿過程錄低，呢場重口味戲，在網上引起熱議﹗
文：東方新地｜圖：《逆天奇案》截圖
文：東方新地｜圖：《逆天奇案》截圖
《逆天奇案》劉佩玥張頴康飾演一對夫婦
飾演太子爺的張頴康與劇中太太劉佩玥在遊艇看煙花後，由在甲版上忘形激咀開始，穿上黑絲魚網絲襪的劉佩玥採取主動。
劉佩玥嗌：「Action﹗」
張頴以深沉聲線話：「Camera is ready﹗」然後劉佩玥一句：「Action﹗」，張頴康摸劉佩玥大髀、掃胸，相當激烈。劉佩玥採取進攻，胸壓兼狂咀張頴康。
set六部cam攝錄纏綿過程
劉佩玥與張頴康換纏綿的地方，原來一早set了六部cam，並以高低不同角度對準二人攝錄，將整個纏綿過程拍低，極為重口味，有網民留言：「劇情咁大膽，兩公婆有癖好﹗」、「九唔搭八加呢啲劇情做乜？」、「張頴康壓低把聲加埋個猥瑣表情，好變態﹗」、「睇緊查案係要加啲膠劇情﹗」、「點解要加呢啲情節去譁眾取寵？」