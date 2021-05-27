逆天奇案｜劉佩玥黑絲誘張頴康 重口味set定cam攝錄纏綿過程

劉佩玥與張頴康預告在《逆天奇案》有大量親熱鏡頭，劇集播到中段，二人終於登場，在第17集穿上黑色魚網絲襪的劉佩玥同張頴康由甲版咀嘴開始，劉佩玥一句「Action！」二人忘形纏綿，現場竟放了不同角度鏡頭把整個纏綿過程錄低，呢場重口味戲，在網上引起熱議﹗

文：東方新地｜圖：《逆天奇案》截圖