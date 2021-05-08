逆天奇案｜馮盈盈低胸短裙上陣 入行4年身材變化令人歎為觀止

馮盈盈今年連環擔當幾個大騷司儀，瘋狂背稿之餘亦不忘在晚裝上花心思，年初在《慈善星輝仁濟夜》擔任司儀，同場雖然有大露背的戴祖儀，但FYY就以雪白低胸晚裝大晒深深事業線，在一眾司儀中突圍而出⋯⋯ 近日馮盈盈新劇《逆天奇案》開播，再次低胸短裙上陣，大晒身材及長腿。

撰文、圖片：東方新地、《逆天奇案》劇集截圖