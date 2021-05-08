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逆天奇案｜馮盈盈低胸短裙上陣 入行4年身材變化令人歎為觀止

東方新地 - 娛聞

馮盈盈今年連環擔當幾個大騷司儀，瘋狂背稿之餘亦不忘在晚裝上花心思，年初在《慈善星輝仁濟夜》擔任司儀，同場雖然有大露背的戴祖儀，但FYY就以雪白低胸晚裝大晒深深事業線，在一眾司儀中突圍而出⋯⋯ 近日馮盈盈新劇《逆天奇案》開播，再次低胸短裙上陣，大晒身材及長腿。

撰文、圖片：東方新地、《逆天奇案》劇集截圖

馮盈盈低胸短裙裝 被上下其手狂摸

劇情講到馮盈盈險被人「執屍」。（圖片來源：劇集截圖）
劇情講到馮盈盈險被人「執屍」。（圖片來源：劇集截圖）

新劇《逆天奇案》由兩年無劇出的陳展鵬主演，同劇還有林夏薇、馮盈盈及黃智賢領銜主演。劇中馮盈盈飾演一名從外國回流香港的電腦駭客，更不斷以性感裝扮現身，勁搶女一林夏薇鏡。近日一集講述馮盈盈夜蒲，飲醉酒後更險被人「執屍」，馮盈盈更被對方不斷摸，低胸上衣大晒事業線，加上穿著豹紋短裙，超有睇頭。

馮盈盈被對手狂摸！（圖片來源：劇集截圖）
馮盈盈被對手狂摸！（圖片來源：劇集截圖）
劇中馮盈盈多次露出事業線。（圖片來源：劇集截圖）
劇中馮盈盈多次露出事業線。（圖片來源：劇集截圖）
馮盈盈裝扮勁誘人！（圖片來源：劇集截圖）
馮盈盈裝扮勁誘人！（圖片來源：劇集截圖）
角色外國回流，所以思想較開放？（圖片來源：劇集截圖）
角色外國回流，所以思想較開放？（圖片來源：劇集截圖）

馮盈盈司儀晚裝變幻球再升級

日前馮盈盈為《慈善星輝仁濟夜》擔任司儀，一身雪白低胸晚裝大晒深深事業線，在一眾司儀、嘉賓中突圍而出。

不過回帶16年參選港姐的馮盈盈，官方公布數字31A上圍是當屆最數上圍之佳麗，與今日奇峰凸出連升幾級，令人相當驚奇﹗

馮盈盈擔任大騷司儀，低胸晚裝相當搶鏡。
馮盈盈擔任大騷司儀，低胸晚裝相當搶鏡。
拍檔6浩都唔敢向下望⋯⋯
拍檔6號都唔敢向下望⋯⋯

26歲馮盈盈司儀晚裝變幻球再升級 入行4年身材變化令人歎為觀止

26歲馮盈盈司儀晚裝變幻球再升級 入行4年身材變化令人歎為觀止

馮盈盈參選港姐前已不時在社交網貼出逼爆水著相，但當參選港姐以泳衣亮相時，立即被追問上圍大縮水一時，根據無綫官方公布數字，馮盈盈以31A成為最細上圍的佳麗，當時馮盈盈解釋是大會提供泳衣問題，及後又指是因減肥變瘦所致﹗
馮盈盈參選港姐前已不時在社交網貼出逼爆水著相，但當參選港姐以泳衣亮相時，立即被追問上圍大縮水一時，根據無綫官方公布數字，馮盈盈以31A成為最細上圍的佳麗，當時馮盈盈解釋是大會提供泳衣問題，及後又指是因減肥變瘦所致﹗
馮盈盈曾在《後生仔傾吓偈》上透露買 bra只有一個要求：「咩款式都好，拎個可以托得最勁事業線嘅就買﹗」她又指人生買過push up最勁的胸圍是到柬埔寨旅行時在市集買的，胸墊厚如馬拉糕咁厚，她一見即買。
馮盈盈曾在《後生仔傾吓偈》上透露買 bra只有一個要求：「咩款式都好，拎個可以托得最勁事業線嘅就買﹗」她又指人生買過push up最勁的胸圍是到柬埔寨旅行時在市集買的，胸墊厚如馬拉糕咁厚，她一見即買。

馮盈盈《反黑路人甲》做七分一女主角

在去年播放的《反黑路人甲》首度升呢女主角，飾演警花「Madam Koo 」（顧欣頤）， 劇中她大玩齊蔭頭加黑絲襪造型，獲網民大讚係「最正女警」！馮盈盈被王浩信噴濕除剩個黑bra一幕成功搶fo，上圍跟16年選港姐時的31.A明顯升級！馮盈盈笑指《反黑路人甲》劇中一頭齊蔭造型是站在「潮流尖啄」的髮型，親切又優雅，好符合她在劇中既是千金小姐又是一名高級督察的角色。雖然是首次擔正做女一，但馮盈盈笑指劇中王浩信和七個女角均有感情線，包括她和高Ling（高海寧）、湯怡、賴慰玲、傅嘉莉、林宣妤及蔣家旻，所以她只屬「女七分一」

馮盈盈
第二集，王浩信醉酒噴濕馮盈盈的回憶逐漸清晰起來⋯⋯
馮盈盈笑指劇中一頭齊蔭造型是站在 「潮流尖啄」 的髮型。
馮盈盈笑指劇中一頭齊蔭造型是站在 「潮流尖啄」 的髮型。
馮盈盈飾演進取的女警，策劃王浩信的臥底計劃！
馮盈盈飾演進取的女警，策劃王浩信的臥底計劃！
反黑路人甲 馮盈盈 黑bra
這一幕馮盈盈被扯爛恤衫露黑色胸圍的戲，在第一集就上演，其後不斷在王浩信回憶中閃現，分段播出推進劇情⋯⋯真係識玩。
反黑路人甲 馮盈盈
《反黑路人甲》中王浩信與馮盈盈出生入死，最後竟然生出感情，不過預告這馮盈盈幕心口中槍，到底馮盈盈會唔會死咗？
今次是馮盈盈繼《 解決師 》後再度飾演警察角色，也是她和王浩信繼《 溏心風暴3 》和《 解決師 》後第三度合作。
今次是馮盈盈繼《 解決師 》後再度飾演警察角色，也是她和王浩信繼《 溏心風暴3 》和《 解決師 》後第三度合作。

《反黑路人甲》26歲馮盈盈黑絲谷胸爭「女一」 入行4年身材變化令人歎為觀止

除了拍劇和主持節目《#後生仔傾吓偈》外，馮盈盈又由2017年開始主持節目《學是學非》至今，更因此與張寶兒、劉穎鏇、梁嘉琪、麥美恩等「是非精」成為了好姊妹。
除了拍劇和主持節目《#後生仔傾吓偈》外，馮盈盈又由2017年開始主持節目《學是學非》至今，更因此與張寶兒、劉穎鏇、梁嘉琪、麥美恩等「是非精」成為了好姊妹。
馮盈盈被指因拍J2台節目《#後生仔傾吓偈》與主播鄭衍峰撻著，雖然未肯公開認愛，但近日兩人拍住上主持《#後生仔》新環節「乜戀都傾」，公然人前人後晒恩愛。
馮盈盈被指因拍J2台節目《#後生仔傾吓偈》與主播鄭衍峰撻著，雖然未肯公開認愛，但近日兩人拍住上主持《#後生仔》新環節「乜戀都傾」，公然人前人後晒恩愛。

入行4年身材變化令人歎為觀止

現年26歲的馮盈盈自2016年參選香港小姐奪得冠軍入行，並奪得《國際中華小姐競選》季軍，翌年開始拍劇及擔任節目主持，於2018年獲得無綫「飛躍進步女藝員」獎。身高1米65的馮盈盈參選港姐時，三圍報稱為31A、22、33.5，但最近在IG頻頻派福利的她身材絕對不只31A，變化之大令人歎為觀止。

身高1米65的馮盈盈參選港姐時，三圍為31A、22、33.5。
身高1米65的馮盈盈參選港姐時，三圍為31A、22、33.5。
因曾跟接觸過確診者藝人同廠開工，馮盈盈透露她為安全起見已接受了新冠肺炎病毒檢測，結果呈陰性。
因曾跟接觸過確診者藝人同廠開工，馮盈盈透露她為安全起見已接受了新冠肺炎病毒檢測，結果呈陰性。

《反黑路人甲》26歲馮盈盈黑絲谷胸爭「女一」 入行4年身材變化令人歎為觀止

《反黑路人甲》26歲馮盈盈黑絲谷胸爭「女一」 入行4年身材變化令人歎為觀止

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