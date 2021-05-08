逆天奇案｜馮盈盈低胸短裙上陣 入行4年身材變化令人歎為觀止
馮盈盈今年連環擔當幾個大騷司儀，瘋狂背稿之餘亦不忘在晚裝上花心思，年初在《慈善星輝仁濟夜》擔任司儀，同場雖然有大露背的戴祖儀，但FYY就以雪白低胸晚裝大晒深深事業線，在一眾司儀中突圍而出⋯⋯ 近日馮盈盈新劇《逆天奇案》開播，再次低胸短裙上陣，大晒身材及長腿。
撰文、圖片：東方新地、《逆天奇案》劇集截圖
馮盈盈低胸短裙裝 被上下其手狂摸
新劇《逆天奇案》由兩年無劇出的陳展鵬主演，同劇還有林夏薇、馮盈盈及黃智賢領銜主演。劇中馮盈盈飾演一名從外國回流香港的電腦駭客，更不斷以性感裝扮現身，勁搶女一林夏薇鏡。近日一集講述馮盈盈夜蒲，飲醉酒後更險被人「執屍」，馮盈盈更被對方不斷摸，低胸上衣大晒事業線，加上穿著豹紋短裙，超有睇頭。
馮盈盈司儀晚裝變幻球再升級
日前馮盈盈為《慈善星輝仁濟夜》擔任司儀，一身雪白低胸晚裝大晒深深事業線，在一眾司儀、嘉賓中突圍而出。
不過回帶16年參選港姐的馮盈盈，官方公布數字31A上圍是當屆最數上圍之佳麗，與今日奇峰凸出連升幾級，令人相當驚奇﹗
馮盈盈《反黑路人甲》做七分一女主角
在去年播放的《反黑路人甲》首度升呢女主角，飾演警花「Madam Koo 」（顧欣頤）， 劇中她大玩齊蔭頭加黑絲襪造型，獲網民大讚係「最正女警」！馮盈盈被王浩信噴濕除剩個黑bra一幕成功搶fo，上圍跟16年選港姐時的31.A明顯升級！馮盈盈笑指《反黑路人甲》劇中一頭齊蔭造型是站在「潮流尖啄」的髮型，親切又優雅，好符合她在劇中既是千金小姐又是一名高級督察的角色。雖然是首次擔正做女一，但馮盈盈笑指劇中王浩信和七個女角均有感情線，包括她和高Ling（高海寧）、湯怡、賴慰玲、傅嘉莉、林宣妤及蔣家旻，所以她只屬「女七分一」
入行4年身材變化令人歎為觀止
現年26歲的馮盈盈自2016年參選香港小姐奪得冠軍入行，並奪得《國際中華小姐競選》季軍，翌年開始拍劇及擔任節目主持，於2018年獲得無綫「飛躍進步女藝員」獎。身高1米65的馮盈盈參選港姐時，三圍報稱為31A、22、33.5，但最近在IG頻頻派福利的她身材絕對不只31A，變化之大令人歎為觀止。