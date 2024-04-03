逆天奇案2｜靚仔混血僱傭兵莫浩峰原來文武雙全 曾受英軍訓練擁碩士學位

《逆天奇案2》由陳展鵬、黃智賢、林夏薇等主演，首兩集故事圍繞麥玲玲和僱傭兵的糾葛，仲有陳展鵬和黃智賢展開激烈打鬥！這位名叫Sebastian Hou Fung Mok，中文名莫浩峰的演員，以其俊朗的外貌和過人的身手在劇中大放異彩，讓觀眾印象深刻！