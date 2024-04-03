逆天奇案2

逆天奇案2｜靚仔混血僱傭兵莫浩峰原來文武雙全 曾受英軍訓練擁碩士學位

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《逆天奇案2》由陳展鵬、黃智賢、林夏薇等主演，首兩集故事圍繞麥玲玲和僱傭兵的糾葛，仲有陳展鵬和黃智賢展開激烈打鬥！這位名叫Sebastian Hou Fung Mok，中文名莫浩峰的演員，以其俊朗的外貌和過人的身手在劇中大放異彩，讓觀眾印象深刻！

《逆天奇案2》Sebastian同陳展鵬黃智賢1打3

在第二集中，Sebastian不僅有大量與陳展鵬和黃智賢的對手戲，還有與麥玲玲的精彩對話。Sebastian的動作戲份十分吸引，一打三最終在一場激烈的追逐後，不幸遭到飛虎隊擊中身亡。陳展鵬曾在訪談中提到，與真正的軍人合作拍攝動作戲，讓整部劇的打鬥場面更加逼真。他表示，軍人的體能遠超過一般演員，這也是為何《逆天奇案2》的打鬥場面如此震撼。

（圖片來源：）
《逆天奇案2》Sebastian Hou Fung Mok以其俊朗的外貌和過人的身手在劇中大放異彩，讓觀眾印象深刻（圖片來源：TVB
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在拍攝《逆天奇案2》期間，Sebastian對陳展鵬和黃智賢的專業態度表示讚賞，指他們在香港炎熱的天氣下辛苦拍攝，都沒有任何怨言。（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）

Sebastian曾受3年英軍訓練

Sebastian原來曾接受過三年英軍訓練，對於使用槍械有著專業的認識。此外，他還學習過洪拳、MMA和特技訓練，這些都為他在《逆天奇案2》中的武術動作奠定了堅實的基礎。Sebastian表示，這是他首次在劇中展示如此多的武術動作，他對於能夠參與香港著名的動作片感到非常榮幸。他認為觀眾對於動作、槍戰和CGI效果的肉搏戰有著高度需求，他也希望未來能夠帶來更多精彩的表現。

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Sebastian分享了拍攝過程中的艱辛，包括在一場打鬥戲中腿部受傷，以及在時裝周上忍痛走天橋的經歷。（圖片來源：TVB
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Sebastian表示儘管非常辛苦，但能夠在不用替身的情況下完成所有動作，讓他感到非常滿足。（圖片來源：TVB

Sebastian執二攤首度大展身手

據知Sebastian原本並非飾演僱傭兵，而是另一個單元的角色，但因原本其中一位飾演僱傭兵的演員因故要離中途離開劇組，劇組看中Sebastian完美profile，才促成是次演出，令觀眾大飽眼福，《逆天奇案2》亦是Sebastian首度在劇集大幅度展示身手。

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《逆天奇案2》中的Sebastian。（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）
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（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）

Sebastian親自完成所有特技

日前Sebastian在社交平台為劇集宣傳，以英文介紹劇中角色之餘，還透露為了是次演出，於短時間進行密集式操練：「我在很短的時間內操練及投入角色，並盡了我所能去演出。很高興地說，所有特技都是我自己完成的，感謝特技團隊和Keno的指導。」

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Sebastian目前與友人合作創辦香港健力聯盟，見其簡介欄目以總監身份自稱，同時還有擔任私人健身教練，可謂「健身界男神」！（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）
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Sebastian曾代表香港隊出戰舉重賽事，亦參加過健美先生比賽。（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）

網友勁讚Sebastian「靚仔又打得」

Sebastian因今次飾演僱傭兵備受網友關注，紛紛留言大讚：「佢又幾靚仔有型喎」、「靚仔又打得」、「身手唔錯」。其實現年34歲的Sebastian曾演出多個電影、劇集和廣告，包括電影《拆彈專家》系列、劇集《飛虎》系列等，Sebastian除了高大有型又打得外，還擁有商科碩士學位，絕對是四肢發達、頭腦亦唔簡單！

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Sebastian參與過《拆彈專家1、2》、《飛虎》系列和《奪命提示》等作品（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）
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除了熱愛演戲，Sebastian更是一名健身好手，經常在社交平台分享健身相片與眾同樂。（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）

Sebastian是香港＋奧地利混血兒

Sebastian透的父親是香港人，曾是一位工程師，參與過香港機場、青馬大橋和港鐵站的建設。他的母親則是奧地利人，Sebastian於英國出生、香港長大、蘇格蘭讀書，由於父親工作繁忙，家中主要使用英語和德文溝通。他在父親過世後開始學習廣東話，目前已能流利使用，但仍在學習書寫階段。

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Sebastian Mok是一位香港加奧地利的混血兒！（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）
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（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）

Sebastian參與多部電影、廣告性感演出！

Sebastian自2013年開始投身演藝界，本來為模特兒，還曾代表香港參加國際先生比賽。後來Sebastian因為學會了廣東話，獲得了更多的演出機會。他表示，目前所扮演的角色多以英語對白為主，但他對演戲的熱愛驅使他不斷提昇演技和學習動作特技，網民更挖掘到他過往在杯麵廣告中的性感演出：

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飾演僱傭兵嘅莫浩峰備受網友關注，大讚佢靚仔有型又打得！（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）
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（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）
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（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）
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（圖片來源：IG＠sebastian_mok_）

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠sebastian_mok_、TVB

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