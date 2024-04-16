《逆天奇案2》小花難忘被偷拍陰影 轉行性感限地點

現年34歲的趙璧渝（Osanna）近日憑在TVB劇集《逆天奇案2》飾演Madam「妹頭」一角人氣急升，在劇集以外她更成為美胸代言人，拍攝了一系列性感廣告照，引來網民大讚她禾稈冚珍珠，而她在接受傳媒訪問時，亦表示以後會嘗試更多性感造型，不過在一個地點除外。
《逆天奇案2》趙璧渝開心升兩Cup
趙璧渝日前出席《逆天奇案2》的祝捷會時接受傳媒訪問，透露自從成為美胸代言人後，便接受一系列豐胸療程，令她成功升了兩個Cup，還變得更有彈性，讓她自信心大增，因此不介意之後以更多性感形象示人，但在乘搭公眾交通工具時，她就直言會披返件外套，原因是她曾在港鐵上遭遇被偷拍事件。
趙璧渝曾在港鐵被偷拍裙底留下陰影
趙璧渝憶述初入行時期有一次搭港鐵，上扶手電梯時突然感覺後方裙底有異狀，轉頭即望見一名中年男子正在用手機偷拍她的裙底，並且扮到若無其事一樣用兇惡眼神望著她，令她在那一刻感覺非常驚慌和無助，最後只能選擇離開。
再遇同類事件會挺身而出阻止及報警
趙璧渝直言現在雖已事隔多年，但她仍留有陰影，出街時不敢著得太性感，驚會再遇到同類事件，同時每次想起這件事，她也會覺得自己好蠢，並自責當時為何冇出聲。她表示如果現在再遇到這種事情，會選擇挺身而出去阻止對方，以及報警處理。
趙璧渝取代孫慧雪做代言 大騷Deep V傲人上圍
趙璧渝早前分享了一輯美胸廣告的拍攝花絮照，相中她展現出迷人的曲線，讓網民驚訝她原來禾稈冚珍珠！該美胸公司2018年開始到2024年初都係用孫慧雪擔大旗做代言，去年11月宣傳活動、今年1月公司賀年海報入面趙璧渝都係靠邊站。隨著孫慧雪離巢，趙璧渝終於「坐正」獲選為首席代言人，拍攝風格仲學足另一代星級陳自瑤，於海灘石用心口頂岩石取景。
趙璧渝為拍廣告 分享飲食絕招
為了在鏡頭前呈現最佳狀態，趙璧渝在拍攝前一天僅攝取流質食物，如藍莓和煮蛋，並在拍攝當天從早到晚只喝咖啡以消除水腫，餓了就吃幾粒藍莓來補充能量。
趙璧渝《逆天奇案2》成為事業里程碑
《逆天奇案2》的成功不僅為趙璧渝帶來了關注，也成為了她演藝生涯中的一個重要里程碑。她表示：「由《逆天1》到《逆天2》，感激有展鵬大佬嘅帶領令我哋A Team嘅默契、眼神、互相嘅信任度、演繹上嘅節奏等等都愈來愈自然合拍，大家會互相提點，而妹頭呢個角色就成為咗我生命中好重要嘅里程碑，因為呢個角色令我得到好多得到好多，我好感恩可以同你哋呢個團隊一齊成長進步，好多謝觀眾支持。」
趙璧渝入行11年曾拍《法證》參考陳茵媺剝剩黑Bra上位
趙璧渝去年在《隱形戰隊》中飾演臥底角色詹筱柔，是胡諾言已離世女友，分別曾於第17、19、22集的回憶戲份中出現，大騷喊功，演技開始受到不少網民讚賞。
《法言人》做網紅戀黃嘉樂
其後播出的《法言人》中，趙璧渝也有份飾演網紅CoCo顏潔恩一角，並和黃嘉樂飾演的主要律師角色阿Will有感情線，有頗多戲份。劇情更講趙璧渝被流出裸照，雖然畫面只有幾秒，但趙璧渝為求效果逼真，花了兩至三星期減去8磅，並搵親妹為她拍下一輯假裸照。
趙璧渝勤做運動Keep Fit 不時派福利
2020年《法證先鋒IV》每個單元中都有角色彈出，繼謝芷倫演死屍、楊潮凱演智障人士，最近就有誤食迷幻藥而危站天台、除剩個黑Bra的銀行職員，最後被朱晨麗勇救，由於其性感演出加上亮麗孔，立即引起熱話及被網民起底，她原來是第26期無綫訓練班入行的趙璧渝。
趙璧渝拍《法證》剝剩黑Bra出位
34歲的趙璧渝入行11年，演過多部劇集，但未有發揮，無家底、收入相當有限，但為了追求夢想一直堅持，曾試過戶口唔夠一百蚊，仍然捱下去。趙璧渝提到當收到《法證》劇本後，相當興奮，更為了角色去買新胸圍，事前keep fit又為免拍攝時水腫，前一天只飲水未有進食。但到真正拍攝時，要站在40樓高的天台，現場大風到可吹郁人，仲要只著住胸圍，趙璧渝坦言當時尷尬怯，幸好當投入角色便把多餘情緒拋諸腦後。演出令人留下深刻印象，趙璧渝為角色所花的心機絕對值得！
剝剩黑Bra複製陳茵媺
趙璧渝表示演出時，是參考陳茵媺在《法證先鋒III》除衫露黑bra一幕去演，並特意去買同是黑色的bra去演這場戲，當年陳茵媺剝衫一集收視高達30點。
2009年陳法拉剝剩肉色bra通屋走
趙璧渝愛玩空中吊環 感謝小青姐提攜
趙璧渝入行以來演過不少劇集，但大多是路人甲，較多戲份是在2019年《白色強人》演急症室醫生，又曾在梅小青監製的《 宮心計2深宮計 》中演一名宮女，趙璧渝表示非常多謝小青姐給予演出機會。
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