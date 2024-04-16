《逆天奇案2》小花難忘被偷拍陰影 轉行性感限地點

現年34歲的趙璧渝（Osanna）近日憑在TVB劇集《逆天奇案2》飾演Madam「妹頭」一角人氣急升，在劇集以外她更成為美胸代言人，拍攝了一系列性感廣告照，引來網民大讚她禾稈冚珍珠，而她在接受傳媒訪問時，亦表示以後會嘗試更多性感造型，不過在一個地點除外。